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हिंदी न्यूज़शिक्षाRajasthan RBSE 12th Arts Result 2026: राजस्थान बोर्ड ने जारी किया 12वीं का रिजल्ट, यहां है आगे की पढ़ाई और करियर के बेहतरीन विकल्प

Rajasthan RBSE 12th Arts Result 2026: राजस्थान बोर्ड ने जारी किया 12वीं का रिजल्ट, यहां है आगे की पढ़ाई और करियर के बेहतरीन विकल्प

Rajasthan RBSE 12th Arts Result 2026: RBSE 12वीं का रिजल्ट जारी हो चुका है. Arts स्ट्रीम के छात्रों के लिए अब करियर चुनने का समय है. जानिए कौन से कोर्स और करियर ऑप्शन आपके लिए सही रहेंगे.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 31 Mar 2026 10:29 AM (IST)
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राजस्थान बोर्ड (RBSE) ने 12वीं कक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है.रिजल्ट आने के बाद छात्रों के सामने सबसे बड़ा सवाल होता है,अब आगे क्या करें? खासकर Arts स्ट्रीम के छात्रों के लिए अक्सर यह भ्रम रहता है कि विकल्प सीमित हैं, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल उलट है. Arts के बाद करियर के कई शानदार रास्ते मौजूद हैं, जिनमें अच्छी सैलरी और ग्रोथ दोनों मिलती है. 

कोर्स का चयन करते समय जल्दबाजी न करें. सबसे पहले अपनी रुचि और करियर का लक्ष्य समझें. इसके बाद कोर्स की फीस, अवधि और भविष्य में मिलने वाली सैलरी व ग्रोथ को ध्यान में रखें. उसके बाद ही कोई फैसला ले.

Arts के बाद कौन-कौन से कोर्स कर सकते हैं?

12वीं Arts के बाद छात्र कई तरह के ग्रेजुएशन और प्रोफेशनल कोर्स चुन सकते हैं. सबसे लोकप्रिय विकल्पों में BA (Bachelor of Arts) शामिल है, जिसमें आप History, Political Science, Psychology, Economics जैसे विषयों में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं.

इसके अलावा आप BBA (Bachelor of Business Administration) करके मैनेजमेंट फील्ड में जा सकते हैं या BJMC (Journalism and Mass Communication) के जरिए मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में करियर बना सकते हैं.

अगर आपको क्रिएटिव फील्ड पसंद है, तो Fashion Design, Interior Design, Graphic Design जैसे कोर्स भी बेहतरीन विकल्प हैं. वहीं, Hotel Management और Event Management जैसे कोर्स भी आज के समय में काफी डिमांड में हैं. 

यह भी पढ़ें -  Best Courses After 12th: 12वीं के बाद क्या चुनें? ये ट्रेंडिंग कोर्स दिलाएंगे शानदार करियर आप्शन

हाई सैलरी वाले कोर्स 
Arts स्ट्रीम से भी अच्छी सैलरी पाना पूरी तरह संभव है. कुछ कोर्स ऐसे हैं जो आपको शुरुआत से ही अच्छा पैकेज दे सकते हैं.

  • BCA (Bachelor of Computer Applications): IT सेक्टर में एंट्री, 3–8 लाख सालाना शुरुआती सैलरी
  • BBA: बिजनेस और मैनेजमेंट में करियर, 3–6 लाख सालाना
  • BJMC: मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म, 3–7 लाख सालाना
  • Design Courses: एक्सपीरियंस के साथ 10–15 लाख तक कमाई
  • Digital Marketing: तेजी से बढ़ता फील्ड, 2–4 लाख से शुरुआत

सरकारी नौकरी के विकल्प
Arts स्ट्रीम के छात्र सरकारी क्षेत्र में बेहतरीन करियर बना सकते हैं. आप UPSC, SSC, Banking और Railway जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करके प्रशासनिक और सरकारी पदों पर चयन पा सकते हैं. अगर आप Law में रुचि रखते हैं, तो BA LLB एक शानदार विकल्प है.इसके बाद आप जज, वकील या लीगल एडवाइजर के रूप में करियर बना सकते हैं. 

डिप्लोमा कोर्स - जल्दी नौकरी पाने का मौका

अगर आप कम समय में स्किल सीखकर जल्दी नौकरी शुरू करना चाहते हैं, तो डिप्लोमा कोर्स आपके लिए बेहतर विकल्प हैं.  डिजिटल मार्केटिंग (6-12 महीने), ग्राफिक्स डिजाइन , वेब डेवलोपमेन्ट, फोटोग्राफी & वीडियोग्राफी  जैसे कोर्स आज के समय में काफी डिमांड में हैं. ये कोर्स प्रैक्टिकल स्किल्स पर आधारित होते हैं और कम समय में आपको जॉब-रेडी बना देते हैं.

Arts स्ट्रीम के छात्रों के लिए करियर के कई रास्ते खुले होते हैं. आप सिविल सेवा (आईएएस, आईपीएस), पत्रकारिता एवं मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग एवं कंटेंट क्रिएशन, यूएक्स/यूआई डिजाइन, सामाजिक कार्य एवं गैर सरकारी संगठन में अपना भविष्य बना सकते हैं.

यह भी पढ़ें -  Rajasthan RBSE 12th Result 2026 Live: राजस्थान बोर्ड आज जारी करेगा 12वीं क्लास का रिजल्ट, इस तरह कर पाएंगे चेक; यहां पढ़ें लाइव अपडेट्स

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 31 Mar 2026 10:29 AM (IST)
Tags :
Education Result Rajasthan Board 12th Result Career Guidance Courses After 12th Arts
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