राजस्थान बोर्ड ने जारी किया 12वीं का रिजल्ट, यहां है आगे की पढ़ाई और करियर के बेहतरीन विकल्प

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राजस्थान बोर्ड (RBSE) ने 12वीं कक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है.रिजल्ट आने के बाद छात्रों के सामने सबसे बड़ा सवाल होता है,अब आगे क्या करें? खासकर Arts स्ट्रीम के छात्रों के लिए अक्सर यह भ्रम रहता है कि विकल्प सीमित हैं, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल उलट है. Arts के बाद करियर के कई शानदार रास्ते मौजूद हैं, जिनमें अच्छी सैलरी और ग्रोथ दोनों मिलती है.

कोर्स का चयन करते समय जल्दबाजी न करें. सबसे पहले अपनी रुचि और करियर का लक्ष्य समझें. इसके बाद कोर्स की फीस, अवधि और भविष्य में मिलने वाली सैलरी व ग्रोथ को ध्यान में रखें. उसके बाद ही कोई फैसला ले.

Arts के बाद कौन-कौन से कोर्स कर सकते हैं?



12वीं Arts के बाद छात्र कई तरह के ग्रेजुएशन और प्रोफेशनल कोर्स चुन सकते हैं. सबसे लोकप्रिय विकल्पों में BA (Bachelor of Arts) शामिल है, जिसमें आप History, Political Science, Psychology, Economics जैसे विषयों में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं.

इसके अलावा आप BBA (Bachelor of Business Administration) करके मैनेजमेंट फील्ड में जा सकते हैं या BJMC (Journalism and Mass Communication) के जरिए मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में करियर बना सकते हैं.

अगर आपको क्रिएटिव फील्ड पसंद है, तो Fashion Design, Interior Design, Graphic Design जैसे कोर्स भी बेहतरीन विकल्प हैं. वहीं, Hotel Management और Event Management जैसे कोर्स भी आज के समय में काफी डिमांड में हैं.





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हाई सैलरी वाले कोर्स

Arts स्ट्रीम से भी अच्छी सैलरी पाना पूरी तरह संभव है. कुछ कोर्स ऐसे हैं जो आपको शुरुआत से ही अच्छा पैकेज दे सकते हैं.

BCA (Bachelor of Computer Applications): IT सेक्टर में एंट्री, 3–8 लाख सालाना शुरुआती सैलरी

BBA: बिजनेस और मैनेजमेंट में करियर, 3–6 लाख सालाना

BJMC: मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म, 3–7 लाख सालाना

Design Courses: एक्सपीरियंस के साथ 10–15 लाख तक कमाई

Digital Marketing: तेजी से बढ़ता फील्ड, 2–4 लाख से शुरुआत

सरकारी नौकरी के विकल्प

Arts स्ट्रीम के छात्र सरकारी क्षेत्र में बेहतरीन करियर बना सकते हैं. आप UPSC, SSC, Banking और Railway जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करके प्रशासनिक और सरकारी पदों पर चयन पा सकते हैं. अगर आप Law में रुचि रखते हैं, तो BA LLB एक शानदार विकल्प है.इसके बाद आप जज, वकील या लीगल एडवाइजर के रूप में करियर बना सकते हैं.

डिप्लोमा कोर्स - जल्दी नौकरी पाने का मौका

अगर आप कम समय में स्किल सीखकर जल्दी नौकरी शुरू करना चाहते हैं, तो डिप्लोमा कोर्स आपके लिए बेहतर विकल्प हैं. डिजिटल मार्केटिंग (6-12 महीने), ग्राफिक्स डिजाइन , वेब डेवलोपमेन्ट, फोटोग्राफी & वीडियोग्राफी जैसे कोर्स आज के समय में काफी डिमांड में हैं. ये कोर्स प्रैक्टिकल स्किल्स पर आधारित होते हैं और कम समय में आपको जॉब-रेडी बना देते हैं.

Arts स्ट्रीम के छात्रों के लिए करियर के कई रास्ते खुले होते हैं. आप सिविल सेवा (आईएएस, आईपीएस), पत्रकारिता एवं मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग एवं कंटेंट क्रिएशन, यूएक्स/यूआई डिजाइन, सामाजिक कार्य एवं गैर सरकारी संगठन में अपना भविष्य बना सकते हैं.



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