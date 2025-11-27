झारखंड के विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर है. झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) ने 2026 की बोर्ड परीक्षाओं का पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया है. जारी डेटशीट के मुताबिक 10वीं और 12वीं की लिखित परीक्षाएं 3 फरवरी 2026 से शुरू होंगी. दोनों परीक्षाएं अलग-अलग पालियों में आयोजित की जाएंगी. मैट्रिक की परीक्षा पहली पाली में सुबह 9:45 से दोपहर 1 बजे तक होगी, जबकि इंटर की परीक्षाएं दूसरी पाली में दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक ली जाएंगी.

JAC ने बताया कि कक्षा 10 की परीक्षाएं 3 फरवरी से 17 फरवरी 2026 तक चलेंगी, वहीं कक्षा 12 की परीक्षाएं 3 फरवरी से 23 फरवरी 2026 तक आयोजित होंगी. परीक्षा कार्यक्रम जारी होने के साथ ही छात्रों ने अपनी तैयारी को तेज़ कर दिया है. बोर्ड ने एडमिट कार्ड की तारीख भी घोषित कर दी है. 10वीं के एडमिट कार्ड 16 जनवरी 2026 से और 12वीं के एडमिट कार्ड 17 जनवरी 2026 से डाउनलोड किए जा सकेंगे.

कब होगी परीक्षा?



परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार, कक्षा 10 की शुरुआत 3 फरवरी को व्यावसायिक विषयों के पेपर से होगी. 4 फरवरी को हिंदी, 5 फरवरी को वाणिज्य और संस्कृत, 6 फरवरी को उर्दू, बांग्ला और उड़िया की परीक्षा होगी. 7 फरवरी को सामाजिक विज्ञान और 8 फरवरी को विज्ञान की परीक्षा ली जाएगी. इसके बाद 9 फरवरी को अंग्रेजी और 10 फरवरी को संगीत का पेपर आयोजित होगा. 11 फरवरी को गणित, 13 और 14 फरवरी को क्षेत्रीय भाषाओं की परीक्षा होगी. 16 फरवरी को संस्कृत और 17 फरवरी को अरबी, फारसी, संथाली, मुंडारी और उरांव भाषा की परीक्षा निर्धारित है. 18 फरवरी को हिंदी ‘A’ और अंग्रेजी ‘A’, 20 फरवरी को कोर भाषा और 23 फरवरी को हिंदी ‘B’ और मातृभाषा की परीक्षा होगी.

कक्षा 12 की परीक्षाएं भी 3 फरवरी को व्यावसायिक विषय से शुरू होंगी. 4 फरवरी को अर्थशास्त्र और मानव विज्ञान, 5 फरवरी को गणित, सांख्यिकी, व्यापार अध्ययन और लेखा की परीक्षा होगी. 6 फरवरी को भौतिकी और 9 फरवरी को जीवविज्ञान, बिजनेस स्टडीज और समाजशास्त्र की परीक्षा होगी. 10 फरवरी को भूविज्ञान, बिजनेस मैथ्स और भूगोल, 11 फरवरी को उद्यमिता और गृह विज्ञान के पेपर होंगे. 13 फरवरी को दर्शनशास्त्र और रसायन विज्ञान, 14 फरवरी को इतिहास, 16 फरवरी को राजनीति विज्ञान और 17 फरवरी को मनोविज्ञान और कंप्यूटर साइंस की परीक्षा होगी. 18 फरवरी को अनिवार्य कोर भाषा, 20 फरवरी को संगीत, 21 फरवरी को ऐच्छिक भाषा, 22 फरवरी को अतिरिक्त भाषा और 23 फरवरी को हिंदी-A तथा अंग्रेजी-A की अंतिम परीक्षा होगी.





