न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में इस समय कुल 112 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है यह भर्ती 7 नवंबर से शुरू हुई थी और आवेदन भरने की आखिरी 27 नवंबर दो हजार पच्चीस यानी आज है संस्था ने डिप्टी मैनेजर के कई विभागों में और जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के पदों पर योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं ऑफिशियल पोर्टल पर बड़ी संख्या में युवा आवेदन जमा कर रहे हैं क्योंकि यह नौकरी न सिर्फ स्थाई है बल्कि इसमें वेतन और भत्ते भी अच्छे मिलते हैं.

पदों का विवरण

इस भर्ती अभियान में कुल 112 पद शामिल किए गए हैं जिनमें सबसे ज्यादा पद डिप्टी मैनेजर के हैं मानव संसाधन विभाग में 28 पद रखे गए हैं जबकि वित्त और लेखा विभाग में 44 पद भरे जाएंगे इसके अलावा सी एंड एमएम विभाग में 32 पदों के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं विधि विभाग के लिए 1 पद निर्धारित किया गया है डिप्टी मैनेजर के अलावा संस्था ने कनिष्ठ हिंदी अनुवादक यानी जेएचटी के लिए भी 7 पद निकाले हैं.

योग्यता

डिप्टी मैनेजर वाले पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता अलग-अलग विभाग के अनुसार रखी गई है अधिकतर पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम 60 प्रतिशत अंकों के साथ ग्रेजुएशन किया होना जरूरी है कुछ पदों के लिए दो साल का एमबीए या 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा भी स्वीकार किया जाएगा वित्त और लेखा से जुड़े पदों के लिए सीए, सीएमए या सीएफए जैसी प्रोफेशनल डिग्री मांगी गई है.

वहीं इंजीनियरिंग वाले पदों के लिए संबंधित शाखा में इंजीनियरिंग की डिग्री जरूरी है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए उम्मीदवार के पास हिंदी में पोस्टग्रेजुएशन होना चाहिए और ग्रेजुएशन स्तर पर अंग्रेज़ी एक अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ी हो या फिर उम्मीदवार के पास अंग्रेज़ी में पोस्टग्रेजुएशन हो और ग्रेजुएशन में हिंदी एक अनिवार्य विषय के रूप में शामिल होनी चाहिए .

आयु सीमा

उम्र की बात करें तो आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 28 वर्ष रखी गई है जबकि अधिकतम आयु 30 वर्ष निर्धारित की गई है अगर उम्मीदवार किसी आरक्षित श्रेणी से आते हैं तो उन्हें सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम उम्र में छूट दी जाएगी.

कितना होगा वेतन

डिप्टी मैनेजर और जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के पदों पर चयन होने वाले उम्मीदवारों को हर महीने 54877 रुपये का शुरुआती वेतन मिलेगा इसके अलावा संस्था के नियमों के मुताबिक अन्य भत्ते भी दिए जाएंगे, जिससे कुल इनकम और बढ़ जाती है.

चयन प्रक्रिया

इन पदों पर चयन दो चरणों में किया जाएगा पहला चरण ऑनलाइन परीक्षा का होगा जिसमें उम्मीदवारों के विषय से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा इंटरव्यू में उम्मीदवार की व्यक्तित्व क्षमता, ज्ञान और कार्य से संबंधित समझ को परखा जाएगा दोनों चरण पूरे होने के बाद फाइनल मेरिट तैयार की जाएगी और उसी के आधार पर नियुक्ति दी जाएगी संस्था ने चयन प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी रखा है .

आवेदन शुल्क

इस भर्ती के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपये रखा गया है सामान्य और अन्य निर्धारित श्रेणी के उम्मीदवारों को यह शुल्क देना होगा जबकि महिला उम्मीदवारों और कुछ आरक्षित श्रेणियों को नियमों के अनुसार शुल्क में छूट दी जा सकती है आवेदन शुल्क ऑनलाइन मोड में ही जमा करना होगा .

कैसे करें आवेदन

Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI