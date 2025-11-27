हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीन्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन भर्ती की आज आखिरी तारीख,ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट उम्मीदवार तुरंत आवेदन करें

न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन भर्ती की आज आखिरी तारीख,ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट उम्मीदवार तुरंत आवेदन करें

एनपीसीआईएल में डिप्टी मैनेजर और जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के पदों पर बड़ी भर्ती निकली है आवेदन की अंतिम तारीख आज है उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जानें कैसे...

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 27 Nov 2025 04:31 PM (IST)
Preferred Sources

न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में इस समय कुल 112 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है यह भर्ती 7 नवंबर  से शुरू हुई थी और आवेदन भरने की आखिरी 27 नवंबर दो हजार पच्चीस यानी आज है संस्था ने डिप्टी मैनेजर के कई विभागों में और जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के पदों पर योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं ऑफिशियल पोर्टल पर बड़ी संख्या में युवा आवेदन जमा कर रहे हैं क्योंकि यह नौकरी न सिर्फ स्थाई है बल्कि इसमें वेतन और भत्ते भी अच्छे मिलते हैं.

पदों का विवरण

इस भर्ती अभियान में कुल 112 पद शामिल किए गए हैं जिनमें सबसे ज्यादा पद डिप्टी मैनेजर के हैं मानव संसाधन विभाग में 28 पद रखे गए हैं जबकि वित्त और लेखा विभाग में 44 पद भरे जाएंगे  इसके अलावा सी एंड एमएम विभाग में 32 पदों के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं विधि विभाग के लिए 1 पद निर्धारित किया गया है डिप्टी मैनेजर के अलावा संस्था ने कनिष्ठ हिंदी अनुवादक यानी जेएचटी के लिए भी 7 पद निकाले हैं.

योग्यता

डिप्टी मैनेजर वाले पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता अलग-अलग विभाग के अनुसार रखी गई है अधिकतर पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम 60 प्रतिशत अंकों के साथ ग्रेजुएशन किया होना जरूरी है कुछ पदों के लिए दो साल का एमबीए या 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा भी स्वीकार किया जाएगा वित्त और लेखा से जुड़े पदों के लिए सीए, सीएमए या सीएफए जैसी प्रोफेशनल डिग्री मांगी गई है. 

वहीं इंजीनियरिंग वाले पदों के लिए संबंधित शाखा में  इंजीनियरिंग की डिग्री जरूरी है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए उम्मीदवार के पास हिंदी में पोस्टग्रेजुएशन होना चाहिए और ग्रेजुएशन स्तर पर अंग्रेज़ी एक अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ी हो या फिर उम्मीदवार के पास अंग्रेज़ी में पोस्टग्रेजुएशन हो और ग्रेजुएशन में हिंदी एक अनिवार्य विषय के रूप में शामिल होनी चाहिए .

आयु सीमा

उम्र की बात करें तो आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 28 वर्ष रखी गई है जबकि अधिकतम आयु 30 वर्ष निर्धारित की गई है अगर उम्मीदवार किसी आरक्षित श्रेणी से आते हैं तो उन्हें सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम उम्र में छूट दी जाएगी.

कितना होगा वेतन

 डिप्टी मैनेजर और जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के पदों पर चयन होने वाले उम्मीदवारों को हर महीने 54877 रुपये का शुरुआती वेतन मिलेगा इसके अलावा संस्था के नियमों के मुताबिक अन्य भत्ते भी दिए जाएंगे, जिससे कुल इनकम और बढ़ जाती है.

चयन प्रक्रिया 

इन पदों पर चयन दो चरणों में किया जाएगा पहला चरण ऑनलाइन परीक्षा का होगा जिसमें उम्मीदवारों के विषय से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा इंटरव्यू में उम्मीदवार की व्यक्तित्व क्षमता, ज्ञान और कार्य से संबंधित समझ को परखा जाएगा दोनों चरण पूरे होने के बाद फाइनल मेरिट तैयार की जाएगी और उसी के आधार पर नियुक्ति दी जाएगी संस्था ने चयन प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी रखा है .

आवेदन शुल्क

इस भर्ती के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपये रखा गया है सामान्य और अन्य निर्धारित श्रेणी के उम्मीदवारों को यह शुल्क देना होगा जबकि महिला उम्मीदवारों और कुछ आरक्षित श्रेणियों को नियमों के अनुसार शुल्क में छूट दी जा सकती है आवेदन शुल्क ऑनलाइन मोड में ही जमा करना होगा .

कैसे करें आवेदन

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Read
Published at : 27 Nov 2025 04:24 PM (IST)
Tags :
JOB NPCIL Recruitment
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
WPL 2026 Auction: सबसे महंगी बिकी दीप्ति शर्मा, UP ने खरीदा; देखें सभी मार्की प्लेयर्स का प्राइस
WPL 2026 Auction में सबसे महंगी बिकी दीप्ति शर्मा, UP ने खरीदा; देखें सभी मार्की प्लेयर्स का प्राइस
पंजाब
जेल में बंद सांसद अमृतपाल सिंह को झटका, पंजाब सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला
जेल में बंद सांसद अमृतपाल सिंह को झटका, पंजाब सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला
इंडिया
सिद्धारमैया कैंप में फूट? 'डीके शिवकुमार स्वीकार अगर...', मुख्यमंत्री के करीबी ने दिया बड़ा बयान
सिद्धारमैया कैंप में फूट? 'डीके शिवकुमार स्वीकार अगर...', मुख्यमंत्री के करीबी ने दिया बड़ा बयान
बॉलीवुड
'तेरे इश्क में' का फर्स्ट रिव्यू, 2025 की बेस्ट इमोशनल कॉमेडी है धनुष-कृति की फिल्म
'तेरे इश्क में' का फर्स्ट रिव्यू, 2025 की बेस्ट इमोशनल कॉमेडी है धनुष-कृति की फिल्म
Advertisement

वीडियोज

Saas Bahu Aur Saazish: Anvita की मेहंदी में Sanjay का नाम, पर दिल Virat का, शादी से पहले बड़ा फैसला?
Faridabad में फिर दिखा बेकाबू कार का कहर, टक्कर इतनी भयंकर कि दोनों गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए
Breaking News: Punjab के Phagwara में AAP के नेता घर पर फायरिंग | Punjab Crime | Firing
Breaking News: Hong Kong में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ा, 55 लोगों की मौत | Fire News
Rohtak Basketball Pole Fell: नेशनल बास्केटबॉल प्लेयर की दर्दनाक मौत का जिम्मेदार कौन?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
क्रिकेट
WPL 2026 Auction: सबसे महंगी बिकी दीप्ति शर्मा, UP ने खरीदा; देखें सभी मार्की प्लेयर्स का प्राइस
WPL 2026 Auction में सबसे महंगी बिकी दीप्ति शर्मा, UP ने खरीदा; देखें सभी मार्की प्लेयर्स का प्राइस
पंजाब
जेल में बंद सांसद अमृतपाल सिंह को झटका, पंजाब सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला
जेल में बंद सांसद अमृतपाल सिंह को झटका, पंजाब सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला
इंडिया
सिद्धारमैया कैंप में फूट? 'डीके शिवकुमार स्वीकार अगर...', मुख्यमंत्री के करीबी ने दिया बड़ा बयान
सिद्धारमैया कैंप में फूट? 'डीके शिवकुमार स्वीकार अगर...', मुख्यमंत्री के करीबी ने दिया बड़ा बयान
बॉलीवुड
'तेरे इश्क में' का फर्स्ट रिव्यू, 2025 की बेस्ट इमोशनल कॉमेडी है धनुष-कृति की फिल्म
'तेरे इश्क में' का फर्स्ट रिव्यू, 2025 की बेस्ट इमोशनल कॉमेडी है धनुष-कृति की फिल्म
इंडिया
...तो क्या घुसपैठियों को वोट डालने का हक देना चाहिए? SIR पर सुनवाई, सिब्बल की कौन सी दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात
...तो क्या घुसपैठियों को वोट डालने का हक देना चाहिए? SIR पर सुनवाई, सिब्बल की कौन सी दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात
विश्व
Imran Khan Death Rumours: पूर्व पीएम इमरान खान की हो गई मौत? पाकिस्तान में मचा तूफान! अदियाला जेल प्रशासन ने बताया क्या है सच
पूर्व पीएम इमरान खान की हो गई मौत? पाकिस्तान में मचा तूफान! अदियाला जेल प्रशासन ने बताया क्या है सच
नौकरी
इस राज्य में पीसीएस भर्ती का नोटिफिकेशन हुआ जारी, 1 दिसंबर से कर सकेंगे आवेदन
इस राज्य में पीसीएस भर्ती का नोटिफिकेशन हुआ जारी, 1 दिसंबर से कर सकेंगे आवेदन
हेल्थ
ABHA Card: आभा कार्ड में किन-किन बीमारियों की रखी जाती है डिटेल, डॉक्टरों को किन बातों की तुरंत मिल जाती है जानकारी?
आभा कार्ड में किन-किन बीमारियों की रखी जाती है डिटेल, डॉक्टरों को किन बातों की तुरंत मिल जाती है जानकारी?
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Trailer Review: Elvish Yadav Looks Impressive, जाट के अंदाज में गर्दा उड़ाएंगे Rao Sahab
Aukaat Ke Bahar Trailer Review: Elvish Yadav Looks Impressive, जाट के अंदाज में गर्दा उड़ाएंगे Rao Sahab
ENT LIVE
Eko: इस साल की सबसे Shocking Malayalam Thriller – Dogs, Danger & Mind-Bending Suspense
Eko: इस साल की सबसे Shocking Malayalam Thriller – Dogs, Danger & Mind-Bending Suspense
ENT LIVE
Elvish Yadav's Aukaat Ke Bahar Teaser Review: दमदार टीजर, Rao Sahab का जबरदस्त अंदाज
Elvish Yadav's Aukaat Ke Bahar Teaser Review: दमदार टीजर, Rao Sahab का जबरदस्त अंदाज
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | Bollywood के He-Man मां को नहीं लगते थे सुंदर? | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | Bollywood के He-Man मां को नहीं लगते थे सुंदर? | Dharmendra Death News
Embed widget