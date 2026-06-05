JEE एडवांस 2026 के टॉप 10 छात्रों की पूरी फीस माफ करेगा IIT ISM धनबाद

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom आईआईटी आईएसएम धनबाद ने नई फीस माफी योजना शुरू की.

जेईई एडवांस 2026 के शीर्ष 10 छात्रों को लाभ.

संपूर्ण यूजी कोर्स की ट्यूशन फीस माफ होगी.

लाभ जारी रखने को अनुशासन का पालन अनिवार्य.

अगर आप JEE Advanced 2026 की तैयारी कर रहे हैं और IIT में दाखिले का सपना देख रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद खास है। IIT ISM धनबाद ने मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए एक नई योजना शुरू की है. इसके तहत जेईई एडवांस 2026 में शानदार रैंक हासिल करने वाले छात्रों को ट्यूशन फीस में बड़ी राहत मिलेगी.

IIT ISM धनबाद देश के प्रमुख तकनीकी संस्थानों में गिना जाता है. इंजीनियरिंग, विज्ञान और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में इसकी मजबूत पहचान है. हर साल बड़ी संख्या में छात्र यहां दाखिले के लिए आवेदन करते हैं. बेहतर प्लेसमेंट, आधुनिक सुविधाएं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा इसे छात्रों की पहली पसंद बनाती हैं. ऐसे में आईआईटी आईएसएम की योजना से यह छात्रों की पसंद बनता जा रहा है.

संस्थान ने घोषणा की है कि जेईई एडवांस 2026 की कॉमन रैंक लिस्ट (CRL) में 1000 तक रैंक पाने वाले छात्रों में से IIT ISM धनबाद में दाखिला लेने वाले शीर्ष 10 विद्यार्थियों की पूरी ट्यूशन फीस माफ कर दी जाएगी.

पूरे कोर्स की फीस नहीं देनी होगी

इस योजना का सबसे बड़ा फायदा यह है कि चयनित छात्रों को सिर्फ पहले साल ही नहीं, बल्कि पूरे यूजी कोर्स के दौरान ट्यूशन फीस नहीं देनी होगी.इससे छात्रों और उनके परिवारों को लाखों रुपये की बचत होगी.IIT ISM धनबाद का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य देश के प्रतिभाशाली छात्रों को बेहतर अवसर देना और उन्हें आर्थिक रूप से सहयोग करना है.

किन छात्रों को मिलेगा फायदा

इस योजना का लाभ उन्हीं विद्यार्थियों को मिलेगा जो जेईई एडवांस 2026 में ऑल इंडिया रैंक 1000 के भीतर हासिल करेंगे और JoSAA काउंसलिंग के जरिए IIT ISM धनबाद में दाखिला लेंगे. ऐसे छात्रों में से रैंक के आधार पर शीर्ष 10 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा.



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अनुशासन बनाए रखना होगा

संस्थान ने यह भी साफ किया है कि फीस माफी का लाभ पाने वाले छात्रों को कॉलेज के नियमों और अनुशासन का पालन करना होगा. यदि किसी छात्र के खिलाफ गंभीर अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है, तो उसका यह लाभ बंद किया जा सकता है.

छात्रों को मिलेगी बड़ी आर्थिक राहत

IIT में पढ़ाई के दौरान ट्यूशन फीस पर काफी खर्च आता है.ऐसे में पूरी फीस माफी मिलने से छात्रों को बड़ी आर्थिक राहत मिलेगी.यह योजना उन विद्यार्थियों के लिए भी फायदेमंद साबित होगी जो आर्थिक बोझ कम करते हुए देश के प्रतिष्ठित संस्थान में पढ़ाई करना चाहते हैं.



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