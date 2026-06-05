हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाIIT Admission 2026: JEE एडवांस 2026 के टॉप 10 छात्रों की पूरी फीस माफ करेगा IIT ISM धनबाद

IIT Admission 2026: JEE एडवांस 2026 के टॉप 10 छात्रों की पूरी फीस माफ करेगा IIT ISM धनबाद

जेईई एडवांस 2026 के टॉप छात्रों को IIT ISM धनबाद का बड़ा तोहफा,चयनित 10 छात्रों को लाखों रुपये की फीस से राहत मिलेगी...

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 05 Jun 2026 03:04 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • आईआईटी आईएसएम धनबाद ने नई फीस माफी योजना शुरू की.
  • जेईई एडवांस 2026 के शीर्ष 10 छात्रों को लाभ.
  • संपूर्ण यूजी कोर्स की ट्यूशन फीस माफ होगी.
  • लाभ जारी रखने को अनुशासन का पालन अनिवार्य.

अगर आप JEE Advanced 2026 की तैयारी कर रहे हैं और IIT में दाखिले का सपना देख रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद खास है। IIT ISM धनबाद ने मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए एक नई योजना शुरू की है. इसके तहत जेईई एडवांस 2026 में शानदार रैंक हासिल करने वाले छात्रों को ट्यूशन फीस में बड़ी राहत मिलेगी.

IIT ISM धनबाद देश के प्रमुख तकनीकी संस्थानों में गिना जाता है. इंजीनियरिंग, विज्ञान और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में इसकी मजबूत पहचान है. हर साल बड़ी संख्या में छात्र यहां दाखिले के लिए आवेदन करते हैं. बेहतर प्लेसमेंट, आधुनिक सुविधाएं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा इसे छात्रों की पहली पसंद बनाती हैं. ऐसे में आईआईटी आईएसएम की योजना से यह छात्रों की पसंद बनता जा रहा है.

संस्थान ने घोषणा की है कि जेईई एडवांस 2026 की कॉमन रैंक लिस्ट (CRL) में 1000 तक रैंक पाने वाले छात्रों में से IIT ISM धनबाद में दाखिला लेने वाले शीर्ष 10 विद्यार्थियों की पूरी ट्यूशन फीस माफ कर दी जाएगी.

पूरे कोर्स की फीस नहीं देनी होगी

इस योजना का सबसे बड़ा फायदा यह है कि चयनित छात्रों को सिर्फ पहले साल ही नहीं, बल्कि पूरे यूजी कोर्स के दौरान ट्यूशन फीस नहीं देनी होगी.इससे छात्रों और उनके परिवारों को लाखों रुपये की बचत होगी.IIT ISM धनबाद का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य देश के प्रतिभाशाली छात्रों को बेहतर अवसर देना और उन्हें आर्थिक रूप से सहयोग करना है.

किन छात्रों को मिलेगा फायदा

इस योजना का लाभ उन्हीं विद्यार्थियों को मिलेगा जो जेईई एडवांस 2026 में ऑल इंडिया रैंक 1000 के भीतर हासिल करेंगे और JoSAA काउंसलिंग के जरिए IIT ISM धनबाद में दाखिला लेंगे. ऐसे छात्रों में से रैंक के आधार पर शीर्ष 10 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा.

यह भी पढ़ें - Best Institute for Journalism: माखनलाल, IIMC या फिर जामिया, कहां से पढ़ाई कर आप बन सकते हैं अच्छे पत्रकार? यहां जानिए

अनुशासन बनाए रखना होगा

संस्थान ने यह भी साफ किया है कि फीस माफी का लाभ पाने वाले छात्रों को कॉलेज के नियमों और अनुशासन का पालन करना होगा. यदि किसी छात्र के खिलाफ गंभीर अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है, तो उसका यह लाभ बंद किया जा सकता है.

छात्रों को मिलेगी बड़ी आर्थिक राहत

IIT में पढ़ाई के दौरान ट्यूशन फीस पर काफी खर्च आता है.ऐसे में पूरी फीस माफी मिलने से छात्रों को बड़ी आर्थिक राहत मिलेगी.यह योजना उन विद्यार्थियों के लिए भी फायदेमंद साबित होगी जो आर्थिक बोझ कम करते हुए देश के प्रतिष्ठित संस्थान में पढ़ाई करना चाहते हैं.

यह भी पढ़ें - Khan sir life story: कभी कमाते थे 40 रुपये आज करोड़ों के हैं मालिक, जानिए कैसे फैजल खान बन गए खान सर 

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Read More
Published at : 05 Jun 2026 03:04 PM (IST)
Tags :
Education IIT ISM Dhanbad Fee Waiver 2026 JEE Advanced 2026 IIT ISM Dhanbad
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
IIT Admission 2026: JEE एडवांस 2026 के टॉप 10 छात्रों की पूरी फीस माफ करेगा IIT ISM धनबाद
JEE एडवांस 2026 के टॉप 10 छात्रों की पूरी फीस माफ करेगा IIT ISM धनबाद
शिक्षा
Khan sir life story: कभी कमाते थे 40 रुपये आज करोड़ों के हैं मालिक, जानिए कैसे फैजल खान बन गए खान सर
कभी कमाते थे 40 रुपये आज करोड़ों के हैं मालिक, जानिए कैसे फैजल खान बन गए खान सर
शिक्षा
विदेश में पढ़ाई का सपना होगा पूरा! सरकार दे रही स्कॉलरशिप, जानें कौन और कैसे कर सकता है आवेदन?
विदेश में पढ़ाई का सपना होगा पूरा! सरकार दे रही स्कॉलरशिप, जानें कौन और कैसे कर सकता है आवेदन?
शिक्षा
Best Institute for Journalism: माखनलाल, IIMC या फिर जामिया, कहां से पढ़ाई कर आप बन सकते हैं अच्छे पत्रकार? यहां जानिए
माखनलाल, IIMC या फिर जामिया, कहां से पढ़ाई कर आप बन सकते हैं अच्छे पत्रकार? यहां जानिए
Advertisement

वीडियोज

Cannes में भारत का प्रतिनिधित्व कर भावुक हुईं Nidhi Kumar Malhotra, बताया खास अनुभव
'Peddi' में Ram Charan का शानदार प्रदर्शन, क्लाइमैक्स ने छोड़ी गहरी छाप
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Breaking | Malviya Nagar Fire Update: होटल जला तो पता चला, सब मिले हैं जी! | Delhi News | Fire
Malviya Nagar Fire | Janhit: 'करप्शन' की 'आग' में पूरा परिवार खत्म! | Delhi News | Chitra Tripathi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US के 'दोस्त' ने पाकिस्तान को बताया 'धोखेबाज', मध्यस्थता पर जमकर लताड़ा, कहा - 'जो खुद परेशानी...'
US के 'दोस्त' ने पाकिस्तान को बताया 'धोखेबाज', मध्यस्थता पर जमकर लताड़ा, कहा - 'जो खुद परेशानी...'
मध्य प्रदेश
दिल्ली, मुजफ्फरपुर, नोएडा और अब इंदौर... 4 अग्निकांड और 26 मौतें, कैसे इंसानों को जिंदा जला रही आग!
दिल्ली, मुजफ्फरपुर, नोएडा और अब इंदौर... 4 अग्निकांड और 26 मौतें, कैसे इंसानों को जिंदा जला रही आग!
विश्व
भारत के साथ 5th जेनरेशन Su-57 बनाएगा रूस, पुतिन ने खुद किया ऐलान, PAK पर बोले- मैं नहीं मानता कि वो चीन का....
भारत के साथ 5th जेनरेशन Su-57 बनाएगा रूस, पुतिन ने खुद किया ऐलान, PAK पर बोले- मैं नहीं मानता कि वो चीन का....
क्रिकेट
IND vs AFG: प्लेइंग XI को लेकर गौतम गंभीर का बड़ा खुलासा, बताया कौन करेगा तीसरे नंबर पर बैटिंग
IND vs AFG: प्लेइंग XI को लेकर गौतम गंभीर का बड़ा खुलासा, बताया कौन करेगा तीसरे नंबर पर बैटिंग
बॉलीवुड
Peddi Box Office Day 1: ‘पेद्दी’ ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर उड़ाया गर्दा, बनी जाह्नवी के करियर की दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
‘पेद्दी’ ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर उड़ाया गर्दा, बनी जाह्नवी के करियर की दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
इंडिया
राज्यसभा में NDA की नजर दो-तिहाई बहुमत पर, 24 सीटों से कितना बदलेगा समीकरण, किसकी बढ़ेगी ताकत?
राज्यसभा में NDA की नजर दो-तिहाई बहुमत पर, 24 सीटों से कितना बदलेगा समीकरण, किसकी बढ़ेगी ताकत?
एग्रीकल्चर
क्या है खेत बचाओ अभियान, जिसे 1 से 30 जून देशभर में चलाने जा रही सरकार?
क्या है खेत बचाओ अभियान, जिसे 1 से 30 जून देशभर में चलाने जा रही सरकार?
रिलेशनशिप
Aamir Khan And Gauri Spratt: आमिर खान और गौरी स्प्रैट के बीच 14 साल का अंतर, जानें परफेक्ट रिश्ते के लिए कितना गैप है सही
आमिर खान और गौरी स्प्रैट के बीच 14 साल का अंतर, जानें परफेक्ट रिश्ते के लिए कितना गैप है सही
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
ENT LIVE
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Embed widget