Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाIIT बॉम्बे में आरक्षित वर्ग के कितने शिक्षक? RTI में सामने आया आंकड़ा 

IIT बॉम्बे में आरक्षित वर्ग के कितने शिक्षक? RTI में सामने आया आंकड़ा 

आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार आईआईटी बॉम्बे में टीचिंग स्टाफ के कुल 1225 स्वीकृत पद है. इनमें से 775 पद भरे हुए हैं, जबकि 450 पद अभी खाली है. वहीं सितंबर 2026 के आंकड़ों में 412 प्रोफेसर शामिल है.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 29 Sep 2026 06:59 PM (IST)
Preferred Sources

आईआईटी बॉम्बे देश के प्रमुख तकनीकी संस्थानों में शामिल है. जहां पढ़ने और पढ़ाने का सपना बड़ी संख्या में छात्र और शिक्षक देखते हैं. लेकिन हाल ही में आईआईटी बॉम्बे एक छात्र साहिल वाकोडे के आत्महत्या के मामले के बाद फिर चर्चा में आया. इस मामले में जातिगत भेदभाव का मुद्दा भी सामने आया है, जिसके बाद आईआईटी बॉम्बे में एससी-एसटी शिक्षकों को लेकर भी चर्चाएं शुरू हो गई. इसके अलावा आईआईटी बॉम्बे में एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आने वाले शिक्षकों की संख्या को लेकर आरटीआई के जरिए सामने आए आंकड़ों ने भी सवाल खड़ा कर दिया है. दरअसल सितंबर 2026 के आंकड़ों के अनुसार संस्थान में कुल 775 भरें हुए टीचिंग पदों में आरक्षित वर्गों के 84 शिक्षक है. जिसका मतलब है कि कुल फैकल्टी में इनकी हिस्सेदारी महज 11 फीसदी है. यह जानकारी ऑल इंडिया ओबीसी स्टूडेंट एसोसिएशन के चेयरपर्सन और आरटीआई एक्टिविस्ट गौड़ किरण कुमार की ओर से दाखिल की गई आरटीआई से सामने आई है, उन्होंने यह जानकारी एकेडमिक रिसर्च के लिए मांगी थी. 

आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार आईआईटी बॉम्बे में टीचिंग स्टाफ के कुल 1225 स्वीकृत पद है. इनमें से 775 पद भरे हुए हैं, जबकि 450 पद अभी खाली है. वहीं सितंबर 2026 के आंकड़ों में 412 प्रोफेसर शामिल है. इनमें 5 एससी और 6 ओबीसी वर्ग से हैं, जबकि एसटी वर्ग से कोई प्रोफेसर नहीं है. वहीं एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर स्तर पर कुल 363 शिक्षक है, इनमें 29 एससी, 8 एसटी और 35 ओबीसी वर्ग से है. आईटीआई के अनुसार फरवरी की तुलना में सितंबर तक एससी फैकल्टी की संख्या एक एक बढ़ी है. 

रिलेटेड स्टोरी >>

शिक्षा
दिल्ली सरकार में सबसे पढ़ा-लिखा मंत्री कौन? जानें उनकी एजुकेशन
दिल्ली सरकार में सबसे पढ़ा-लिखा मंत्री कौन? जानें उनकी एजुकेशन
शिक्षा
GATE 2027 रजिस्ट्रेशन का एक और मौका, IIT मद्रास ने बढ़ाई तारीख
GATE 2027 रजिस्ट्रेशन का एक और मौका, IIT मद्रास ने बढ़ाई तारीख
शिक्षा
रेलवे में 35 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती, अक्टूबर से शुरू होंगे आवेदन 
रेलवे में 35 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती, अक्टूबर से शुरू होंगे आवेदन 
शिक्षा
JEE की तर्ज पर साल में दो बार होगी NEET-CUET, तैयार हो रहा मसौदा
JEE की तर्ज पर साल में दो बार होगी NEET-CUET, तैयार हो रहा मसौदा

ये भी पढ़ें-उत्तराखंड में MBBS एडमिशन पर एक्शन, फर्जी सर्टिफिकेट से मिली 12 सीटें रद्द 

असिस्टेंट प्रोफेसर स्तर पर ज्यादा प्रतिनिधित्व 

आरटीआई के आंकड़ों से यह भी सामने आया है कि आरक्षित वर्गों के शिक्षकों की संख्या प्रोफेसर स्तर की तुलना में असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसर स्तर पर ज्यादा है. फरवरी में आईआईटी मुंबई के तीनों फैकल्टी स्तरों को मिलाकर एससी वर्ग के 33 शिक्षक थे. उस समय एसटी वर्ग में 1 एसोसिएट प्रोफेसर और 7 असिस्टेंट प्रोफेसर थे, जबकि ओबीसी वर्ग के कुल 41 शिक्षक थे. 

84 शिक्षकों के आंकड़ों में ईडब्ल्यूएस भी शामिल 

सामने आए आंकड़ों में एससी, एसटी और ओबीसी के साथ ईडब्ल्यूएस वर्ग को भी शामिल किया गया है. इन सभी आरक्षित वर्गों को मिलाकर 84 शिक्षक बताए गए हैं. कुल 775 भरे हुए शिक्षण पदों की तुलना में यह संख्या करीब 11 फीसदी बैठती है. यह स्थिति ऐसे समय में सामने आई है, जब आईआईटी बॉम्बे में आरक्षित वर्गों के प्रतिनिधित्व को लेकर चर्चा हो रही है. आरटीआई दाखिल करने वाले गौड़ किरण कुमार ने भी प्रमुख शिक्षण संस्थानों में एससी, एसटी और ओबीसी वर्गों के शिक्षकों की संख्या को लेकर सवाल उठाए हैं.

ये भी पढ़ें-बिहार शिक्षक भर्ती में 932 पद बढ़े, अब 33,320 पदों पर होगी भर्ती 

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read More
Published at : 29 Sep 2026 06:59 PM (IST)
Tags :
IIT Bombay IIT Bombay Faculty
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
दिल्ली सरकार में सबसे पढ़ा-लिखा मंत्री कौन? जानें उनकी एजुकेशन
दिल्ली सरकार में सबसे पढ़ा-लिखा मंत्री कौन? जानें उनकी एजुकेशन
शिक्षा
GATE 2027 रजिस्ट्रेशन का एक और मौका, IIT मद्रास ने बढ़ाई तारीख
GATE 2027 रजिस्ट्रेशन का एक और मौका, IIT मद्रास ने बढ़ाई तारीख
शिक्षा
रेलवे में 35 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती, अक्टूबर से शुरू होंगे आवेदन 
रेलवे में 35 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती, अक्टूबर से शुरू होंगे आवेदन 
शिक्षा
JEE की तर्ज पर साल में दो बार होगी NEET-CUET, तैयार हो रहा मसौदा
JEE की तर्ज पर साल में दो बार होगी NEET-CUET, तैयार हो रहा मसौदा
Advertisement

वीडियोज

AI SILVER CONNECTION: सोना तो बस नाम का है! असली खेल चांदी में, AI से जुड़ा बड़ा राज |ABPLIVE
Man Atisundar:😱Radhya के खिलाफ हुआ परिवार और Pratham! Antara का खौफनाक प्लान हुआ कामयाब! #sbs
Bollywood News: Paris Fashion Week में ऐश्वर्या का रॉयल अवतार, फिर लुक पर क्यों उठे सवाल? (29.09.26)
ECL Season 3: Elvish Yadav और Fukra Insaan ने एक-दूसरे की जमकर तारीफ की, दिखा भाईचारा
Panchayat 5: Raghubir Yadav ने दिया बड़ा Update, Anshuman Jha संग सुनाए कई मजेदार किस्से
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
किस मजहब के लोगों ने खरीदी कितनी गाड़ियां? ओवैसी बोले- 'डेमोग्राफी कमीशन' से मुसलमानों को निशाना
किस मजहब के लोगों ने खरीदी कितनी गाड़ियां? ओवैसी बोले- 'डेमोग्राफी कमीशन' से मुसलमानों को निशाना
जम्मू और कश्मीर
CM उमर अब्दुल्ला का तंज, 'ज्ञानेश कुमार को भारत रत्न देकर राष्ट्रपति बना दें'
CM उमर अब्दुल्ला का तंज, 'ज्ञानेश कुमार को भारत रत्न देकर राष्ट्रपति बना दें'
बॉलीवुड
'वो जिसके साथ रहे खुश रहे', सुनीता आहूजा ने गोविंदा-कोमल के लालाबागचा दर्शन पर तोड़ी चुप्पी
'वो जिसके साथ रहे खुश रहे', सुनीता ने गोविंदा-कोमल के लालाबागचा दर्शन पर तोड़ी चुप्पी
स्पोर्ट्स
नेशनल रिकॉर्ड के साथ रिले टीम ने जीता पदक, बारिश में दौड़ लगाकर रचा इतिहास
नेशनल रिकॉर्ड के साथ रिले टीम ने जीता पदक, बारिश में दौड़ लगाकर रचा इतिहास
न्यूज़
'संवैधानिक व्यवस्था को तार-तार करने...', स्मृति ईरानी ने साधा कांग्रेस पर निशाना
'संवैधानिक व्यवस्था को तार-तार करने...', स्मृति ईरानी ने साधा कांग्रेस पर निशाना
महाराष्ट्र
'ये गांव बिकाऊ है', महाराष्ट्र के इस गांव में लोगों ने क्यों लगाए पोस्टर? जानें वजह
'ये गांव बिकाऊ है', महाराष्ट्र के इस गांव में लोगों ने क्यों लगाए पोस्टर? जानें वजह
ट्रेंडिंग
जब बीच सड़क आराम करने बैठा शेरों का झुंड, लोगों की थम गईं सांसें
जब बीच सड़क आराम करने बैठा शेरों का झुंड, लोगों की थम गईं सांसें
शिक्षा
बिहार शिक्षक भर्ती में 932 पद बढ़े, अब 33,320 पदों पर होगी भर्ती 
बिहार शिक्षक भर्ती में 932 पद बढ़े, अब 33,320 पदों पर होगी भर्ती 
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget