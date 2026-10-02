100 साल का हुआ UPSC, जानें लंदन से भारत तक कितना बदला परीक्षा का ढांचा?

आईसीएस परीक्षा को भारत भी आयोजित करने की मांग काफी पहले उठने लगी थी. इसी मुद्दे को लेकर सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 1877 में देश के कई हिस्सों का दौरा किया. उन्होंने ट्रेन से अलग-अलग शहरों में जाकर सभाएं की और परीक्षा भारत और इंग्लैंड में एक साथ आयोजित करने की मांग के समर्थन में लोगों को जोड़ा. इस अभियान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी आईसीएस परीक्षा भारत और इंग्लैंड में एक साथ कराने की मांग को आगे बढ़ाया. इसके बाद आखिरकार 1922 में पहली बार आईसीएस परीक्षा भारत में इलाहाबाद में आयोजित हुई, जबकि दूसरी तरफ परीक्षा लंदन में भी हुई थी.