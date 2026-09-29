उत्तराखंड में MBBS एडमिशन पर एक्शन, फर्जी सर्टिफिकेट से मिली 12 सीटें रद्द 

उत्तराखंड में नीट यूजी स्टेट काउंसलिंग के दौरान फर्जी प्रमाण पत्रों के इस्तेमाल का मामला सामने आने के बाद मेडिकल एडमिशन पर कार्रवाई जारी है. एचएनबी उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा यूनिवर्सिटी ने पहले और दूसरे चरण की काउंसलिंग में आवंटित 12 और एमबीबीएस सीटें रद्द कर दी हैं. आरोप है कि इन सीटों को हासिल करने के लिए उम्मीदवारों ने स्थायी निवास, जाति, ईडब्ल्यूएस, अनाथ और दूसरे उप-कैटेगरी से जुड़े प्रमाण पत्र का इस्तेमाल किया था, जिन्हें जांच में फर्जी पाया गया. इन 12 सीटों का आवंटन हल्द्वानी, श्रीनगर, हरिद्वार, अल्मोड़ा और दून मेडिकल कॉलेज में हुआ था. यूनिवर्सिटी ने इन सीटों को अब आगे होने वाली काउंसलिंग के लिए खाली मानने की बात भी कही है. इससे पहले स्वतंत्रता सेनानी आश्रित कैटेगरी से जुड़े तीन उम्मीदवारों की सीटें भी निरस्त की जा चुकी है.

यूनिवर्सिटी की ओर से जारी की गई जानकारी के अनुसार रद्द की गई इन 12 सीटों से जुड़े सभी मामले उधम सिंह नगर जिले के हैं. इनमें ओबीसी ओपन, एससी ओपन, ईडब्ल्यूएस ओपन और अनारक्षित अनाथ जैसी कैटेगरी के तहत सीटें हासिल की गई थी. इनमें हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज की कई सीटें शामिल है. इसके अलावा श्रीनगर मेडिकल कॉलेज, हरिद्वार मेडिकल कॉलेज, अल्मोड़ा और दून मेडिकल कॉलेज में भी सिटी रद्द की गई है. यूनिवर्सिटी की लिस्ट के अनुसार इनमें से 10 उम्मीदवार संबंधित मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन ले चुके थे, जबकि एक ने एडमिशन नहीं लिया और एक उम्मीदवार ने एडमिशन के बाद सीट छोड़ दी थी.

778 एडमिशन के डॉक्यूमेंट की जांच जारी

फर्जी प्रमाण-पत्रों की शिकायतों के बाद यूनिवर्सिटी ने पहले और दूसरे चरण में हुए 778 एडमिशन से जुड़े डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन के लिए जिलों को भेजा था. इनमें स्थायी निवास, जाति, ईडब्ल्यूएस, अनाथ और दूसरी उप-कैटेगरी से संबंधित प्रमाण पत्र शामिल हैं. जिला प्रशासन और संबंधित मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्यों के माध्यम से इन डॉक्यूमेंट की जांच कराई जा रही है. परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर विजय जुयाल के अनुसार जिलों से वेरिफिकेशन रिपोर्ट लगातार मिल रही है. किसी उम्मीदवार के प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

ये भी पढ़ें-NLSIU में रिसर्च फेलोशिप का मौका, 2 लाख रुपये तक मिलेगा स्टाइपेंड

फर्जी प्रमाण पत्र मामले में सीट की जांच

इस पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी भी गठित की गई है. जांच के दौरान फर्जी प्रमाण पत्र तैयार करने के आरोप में अब तक पांच आरोपियों को जेल भेजे जाने की जानकारी सामने आई है. हाल ही में एसआईटी ने देहरादून तहसील परिसर में सुलभ शौचालय चलाने वाले एक कर्मचारी और मोबाइल सिम की दुकान संचालित करने वाले एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार दोनों पर कुछ उम्मीदवारों के फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार करने में शामिल होने का आरोप है. जांच में यह भी देखा जा रहा है कि फर्जी प्रमाण-पत्र तैयार करने के लिए आरोपियों के तहसील के किन अधिकारियों या कर्मचारी से संपर्क थे.

36 संदिग्ध प्रमाण पत्र भी जांच के दायरे में

जांच के दौरान देहरादून के एसडीएम सदर कार्यालय से कथित तौर पर अंतिम समय में जारी किए गए 36 संदेश प्रमाण पत्रों की भी जांच हो रही है. आरोप है कि कई मामलों में स्थायी निवास और उप कैटेगरी से जुड़े अलग-अलग प्रमाण पत्र जारी किए गए, लेकिन रिकार्ड में दोनों के बजाय केवल एक प्रमाण पत्र का संदर्भ दर्ज था.

ये भी पढ़ें-स्कूल रैंकिंग में दिल्ली का दबदबा, सरकारी से लेकर प्राइवेट तक टॉप पर

Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI