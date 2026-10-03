IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटवैभव सूर्यवंशी के विकेट पर सैम अयूब का 'Baby Celebration', फिर अभिषेक ने की कुटाई

वैभव सूर्यवंशी के विकेट पर सैम अयूब का 'Baby Celebration', फिर अभिषेक ने की कुटाई

एशियन गेम्स फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी ने अच्छी शुरुआत की, लेकिन वो 15 रन के स्कोर पर आउट हो गए. उन्हें आउट कर सैम अयूब ने बेबी सेलिब्रेशन किया, फिर अभिषेक शर्मा ने इसका बदला लिया!

Written By : शिवम |  Updated at : 03 Oct 2026 11:14 AM (IST)
Preferred Sources

एशियन गेम्स 2026 पुरुष क्रिकेट के फाइनल में सैम अयूब ने वैभव सूर्यवंशी को आउट कर बेबी सेलिब्रेशन किया. उन्होंने बच्चे को गोद में खिलाने का इशारा किया, जो भारतीय बल्लेबाज की उम्र से जोड़कर देखा जा रहा है. वैभव 15 साल के हैं. इस पर अभिषेक शर्मा भी काफी गुस्से में नजर आए, जिन्होंने फिर अयूब के ओवर में खूब रन मारे. अभिषेक ने 20 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर भारत को अच्छी स्थिति में पहुंचाया.

अभिषेक शर्मा ने दूसरे ओवर में 2 छक्के जड़े थे, लग रहा था कि वह बड़ी पारी खेलेंगे लेकिन तीसरे ओवर की पहली गेंद पर आउट हो गए. सैम अयूब की गेंद पर वैभव रिवर्स स्वीप खेलने गए, गेंद बल्ले को छूकर विकेट कीपर के पास गई. इस तरह उनकी पारी 15 रनों पर समाप्त हुई. अयूब ने उन्हें आउट कर बच्चे को गोद में खिलाने का सेलिब्रेशन किया. वैभव 15 साल के हैं, उन्हें 'बेबी बॉस' कहकर भी पुकारा जाता है तो ये सेलिब्रेशन उनकी उम्र से जोड़कर देखा जा रहा है.

रिलेटेड स्टोरी >>

क्रिकेट
IND vs PAK Asian Games Final Live Score: भारत का चौथा विकेट गिरा, ईशान आउट; श्रेयस अय्यर और तिलक वर्मा क्रीज पर मौजूद
LIVE: भारत का चौथा विकेट गिरा, ईशान आउट; श्रेयस अय्यर और तिलक वर्मा क्रीज पर मौजूद
क्रिकेट
384 दिनों से लगातार पाकिस्तान की बेइज्जती, एशियन गेम्स फाइनल में श्रेयस अय्यर ने नहीं मिलाया PAK कप्तान से हाथ
एशियन गेम्स फाइनल में पाकिस्तान की बेइज्जती, श्रेयस अय्यर ने नहीं मिलाया PAK कप्तान से हाथ
क्रिकेट
गोल्फर प्रणवी ने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर रचा इतिहास, ऐसा करने वाली पहली भारतीय
गोल्फर प्रणवी ने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर रचा इतिहास, ऐसा करने वाली पहली भारतीय
क्रिकेट
13 छक्के 15 चौके, लुआन ड्री प्रिटोरियस की आंधी, 79 गेंद में 188 ठोक रच डाला इतिहास
13 छक्के 15 चौके, लुआन ड्री प्रिटोरियस की आंधी, 79 गेंद में 188 ठोक रच डाला इतिहास

अभिषेक शर्मा ने की कुटाई!

सैम अयूब ने तीसरे ओवर की पहली गेंद पर वैभव को आउट किया, जिस पर पाकिस्तानी खिलाड़ी के सेलिब्रेशन से अभिषेक शर्मा भी गुस्से में दिखे. उन्होंने इसी ओवर की चौथी गेंद पर छक्का जड़ा, फिर अगली दोनों गेंदों पर चौके मारकर इस ओवर में 15 रन बनाए.

अयूब ने बेशक वैभव सूर्यवंशी के रूप में बड़ा विकेट लिया, लेकिन उन्होंने पॉवरप्ले में अभिषेक शर्मा और श्रेयस अय्यर का कैच छोड़कर बड़ी गलती भी की. इस समय अभिषेक 39 के स्कोर पर थे, जिन्होंने 28 गेंदों में 61 रनों की शानदार पारी खेली.

अभिषेक ने 20 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया था. 28 गेंदों में खेली 61 रनों की पारी में उन्होंने 7 छक्के और 3 चौके लगाए.

यह भी पढ़ें- गोल्फर प्रणवी ने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर रचा इतिहास, ऐसा करने वाली पहली भारतीय

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read More
Published at : 03 Oct 2026 11:14 AM (IST)
Tags :
Abhishek Sharma IND Vs PAK Final Saim Ayub Asian Games 2026 Vaibhav Sooryavanshi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
IND vs PAK Asian Games Final Live Score: भारत का चौथा विकेट गिरा, ईशान आउट; श्रेयस अय्यर और तिलक वर्मा क्रीज पर मौजूद
LIVE: भारत का चौथा विकेट गिरा, ईशान आउट; श्रेयस अय्यर और तिलक वर्मा क्रीज पर मौजूद
क्रिकेट
384 दिनों से लगातार पाकिस्तान की बेइज्जती, एशियन गेम्स फाइनल में श्रेयस अय्यर ने नहीं मिलाया PAK कप्तान से हाथ
एशियन गेम्स फाइनल में पाकिस्तान की बेइज्जती, श्रेयस अय्यर ने नहीं मिलाया PAK कप्तान से हाथ
क्रिकेट
गोल्फर प्रणवी ने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर रचा इतिहास, ऐसा करने वाली पहली भारतीय
गोल्फर प्रणवी ने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर रचा इतिहास, ऐसा करने वाली पहली भारतीय
क्रिकेट
13 छक्के 15 चौके, लुआन ड्री प्रिटोरियस की आंधी, 79 गेंद में 188 ठोक रच डाला इतिहास
13 छक्के 15 चौके, लुआन ड्री प्रिटोरियस की आंधी, 79 गेंद में 188 ठोक रच डाला इतिहास
Advertisement

वीडियोज

Premanand Maharaj के आश्रम का अनर्थ कांड ! | Sansani | ABP News
CJP का अगला मोर्चा Gyanesh Kumar के खिलाफ? सामने आईं 4 मांगें | Dharmendra Pradhan | SIR | EC
SIR Controversy: SIR पर संग्राम...विपक्ष के सवालों के बीच EC ने क्यों बदला तरीका? | Gyanesh Kumar
Chitra Tripathi | Fly Dubai Accident: 174 जिंदगी बचाने वाला 'हिंदुस्तानी हीरो' | ABP News
Fly Dubai Accident: Captain Smit Machchhar ने कैसे बचाई 174 जानें..PM Modi से बताया पूरा सच
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
क्या पहले से अटैक का था प्लान? हमामी ने क्यों की प्लेन क्रैश की कोशिश, इनसाइड स्टोरी
क्या पहले से अटैक का था प्लान? हमामी ने क्यों की प्लेन क्रैश की कोशिश, इनसाइड स्टोरी
बिहार
बिहार MLC चुनाव में महागठबंधन में फूट! RJD-कांग्रेस आमने-सामने
बिहार MLC चुनाव में महागठबंधन में फूट! RJD-कांग्रेस आमने-सामने
क्रिकेट
384 दिनों से लगातार पाकिस्तान की बेइज्जती, एशियन गेम्स फाइनल में श्रेयस अय्यर ने नहीं मिलाया PAK कप्तान से हाथ
एशियन गेम्स फाइनल में पाकिस्तान की बेइज्जती, श्रेयस अय्यर ने नहीं मिलाया PAK कप्तान से हाथ
बॉलीवुड
Friday Box Office: फ्राइडे को 'दृश्यम 3' का मचा भौकाल, फीकी पड़ी 'द वन'- 'द पैराडाइज', 'हनुमान अंश' ने किया कमाल
फ्राइडे को 'दृश्यम 3' का मचा भौकाल, फीकी पड़ी 'द वन'- 'द पैराडाइज'
विश्व
होर्मुज में कुवैती टैंकर पर हमला, 5 भारतीय नाविकों को किया गया रेस्क्यू, जानें पूरा मामला
होर्मुज में कुवैती टैंकर पर हमला, 5 भारतीय नाविकों को किया गया रेस्क्यू, जानें पूरा मामला
इंडिया
तुर्किए से भारत लाया गया ड्रग किंगपिन नवप्रीत सिंह, गृहमंत्री अमित शाह ने क्या-क्या बताया
तुर्किए से भारत लाया गया ड्रग किंगपिन नवप्रीत सिंह, गृहमंत्री अमित शाह ने क्या-क्या बताया
शिक्षा
CBSE 10वीं के छात्रों को राहत, नहीं बदलेगा पास होने का नियम
CBSE 10वीं के छात्रों को राहत, नहीं बदलेगा पास होने का नियम
टेक्नोलॉजी
Facebook नहीं, वेबसाइट्स से पहुंच रहा Meta तक आपका डेटा! ऐसे देखें
Facebook नहीं, वेबसाइट्स से पहुंच रहा Meta तक आपका डेटा! ऐसे देखें
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget