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हिंदी न्यूज़शिक्षासेल भिलाई में 710 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती, ITI से ग्रेजुएट तक के लिए मौका

सेल भिलाई में 710 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती, ITI से ग्रेजुएट तक के लिए मौका

SAIL के भिलाई स्टील प्लांट में मौका है. सेल बीएसपी ने 2026-27 के लिए ट्रेड अप्रेंटिस, टेक्नीशियन अप्रेंटिस और ग्रेजुएट अप्रेंटिस के कुल 710 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 03 Oct 2026 07:14 AM (IST)
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सरकारी सरकारी अप्रेंटिसशिप की तलाश कर रहे युवाओं के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) के भिलाई स्टील प्लांट में मौका है. सेल बीएसपी ने 2026-27 के लिए ट्रेड अप्रेंटिस, टेक्नीशियन अप्रेंटिस और ग्रेजुएट अप्रेंटिस के कुल 710 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं. इनमें आईटीआई ट्रेड के 516, डिप्लोमा की 124 और ग्रेजुएट अप्रेंटिस के 70 पद शामिल है. इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों को पहले संबंधित अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन और आवेदन करना होगा. इसके बाद योग्य उम्मीदवारों को निर्धारित तारीखों पर भिलाई स्टील प्लांट में वाॅक इन प्रक्रिया के लिए उपस्थित होना होगा. 

ट्रेड अप्रेंटिस के लिए के तहत कुल 516 सीटें रखी गई है. इनमें इलेक्ट्रीशियन के 95, फिटर के 80, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के 35 और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंट्रोल एंड ऑटोमेशन के 25 पद है. इसके अलावा टेक्नीशियन मेकाट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के 20-20, मशीनिस्ट के 25, टर्नर और वेल्डर के 15-15 पद है. मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एसी के 20, सेंट्रल एसी प्लांट मैकेनिक के 16, डिजल मैकेनिक, आईसीटीएसएम और एओसीपी के 15-15 पद है. वहीं टूल एंड डाई मेकर, एलएसीपी, मोटर व्हीकल मैकेनिक, वुड वर्क टेक्नीशियन, दोनों स्टेनोग्राफर ट्रेड, आईटी, मेसन और दूसरे ट्रेडों में भी सीटें निर्धारित है. हॉस्पिटल हाउसकीपिंग के छह पद है. 

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डिप्लोमा और ग्रेजुएट के लिए भी अवसर 

टेक्नीशियन यानी डिप्लोमा अप्रेंटिस के कुल 124 पद है. इनमें मेटलर्जी के 20, सिविल और इलेक्ट्रिकल के 10-10, मैकेनिक तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के 10-10 पद शामिल है. कंप्यूटर साइंस, EEE, IT, ऑटोमोबाइल और दूसरे सब्जेक्ट में भी पद हैं. जीएनएम फिजियोथेरेपी और डी फार्मा जैसे डिप्लोमा कोर्स के लिए भी सीटें रखी गई है. ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए 70 पद हैं. इनमें सिविल, मेटलर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन और प्रोडक्शन के साथ बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीबीए और बीएससी नर्सिंग सब्जेक्ट शामिल है. 

कौन है इस भर्ती के लिए एलिजिबल? 

सेल-बीएसपी की इस अप्रेंटिस भर्ती के लिए उम्मीदवारों ने संबंधित योग्यता 2022, 2023, 2024, 2025 या 2026 में रेगुलर विद्यार्थी के तौर पर पूरी की हो. आईटीआई उम्मीदवारों के पास संबंधित ट्रेड से मान्यता प्राप्त संस्थान की आईटीआई होनी चाहिए, जबकि डिप्लोमा और ग्रेजुएट उम्मीदवारों के लिए संबंधित विषय की योग्यता जरूरी है. उम्मीदवार की उम्र 31 अक्टूबर 2026 को कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष होनी चाहिए. आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी. 

कितना मिलेगा स्टाइपेंड?

चयनित आईटीआई ट्रेड अप्रेंटिस को 9600 पर प्रतिमा स्टाइपेंड दिया जाएगा. वहीं डिप्लोमा और ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए स्टाइपेंड 12,300 प्रतिमाह निर्धारित है. 

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कब और कहां होगी वॉक-इन-प्रक्रिया? 

ऑनलाइन आवेदन के बाद उम्मीदवारों को ट्रेड और ब्रांच के अनुसार वॉक-इन प्रक्रिया में शामिल होना होगा. यह प्रक्रिया 27 अक्टूबर से 21 नवंबर 2026 तक चलेगी. रिपोर्टिंग का समय सुबह 9:30 से 10:30 बजे रखा गया है. वॉक-इन का आयोजन कमरा नंबर 123, एचआरडीसी भिलाई स्टील प्लांट, छत्तीसगढ़- 490001 में किया जाएगा. अलग-अलग ट्रेड और ब्रांच के लिए अलग तारीख निर्धारित है. आईटीआई ट्रेड के लिए प्रक्रिया 27 अक्टूबर से शुरू होगी.

कैसे करें आवेदन?

आईटीआई ट्रेड के उम्मीदवारों को पहले अप्रेंटिसशिप इंडिया-एनएपीएस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा. इसके बाद अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी में सेल भिलाई स्टील प्लांट को सर्च करके संबंधित ट्रेड के लिए आवेदन करना होगा. डिप्लोमा और ग्रेजुएट उम्मीदवारों को एनएटीएस पोर्टल पर स्टूडेंट के तौर पर रजिस्ट्रेशन करना होगा.  इसके बाद एस्टेब्लिशमेंट रिक्वेस्ट में जाकर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भिलाई स्टील प्लांट से चुनकर अपनी संबंधित ब्रांच में आवेदन करना होगा. पोर्टल पर आवेदन के अंतिम तारीख 20 अक्टूबर है.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 03 Oct 2026 07:14 AM (IST)
Tags :
SAIL BSP Recruitment 2026 SAIL Bhilai Apprentice Recruitment
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