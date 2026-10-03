Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबपंजाब कांग्रेस के नए चीफ परगट सिंह का बड़ा बयान, बोले- नफरत नहीं चलेगी

पंजाब कांग्रेस के नए चीफ परगट सिंह का बड़ा बयान, बोले- नफरत नहीं चलेगी

पंजाब कांग्रेस के नए अध्यक्ष परगट सिंह ने कहा कि पंजाबियों ने हमेशा नफरत की राजनीति को नकारा है. उन्होंने भ्रष्टाचार और अवैध कब्जों के खिलाफ आवाज उठाने और सकारात्मक राजनीति का संकल्प लिया.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 03 Oct 2026 11:37 AM (IST)
Preferred Sources

पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए पूर्व भारतीय हॉकी कप्तान और जालंधर कैंट से विधायक परगट सिंह ने कहा कि पंजाब के लोगों ने हमेशा नफरत की राजनीति को नकारा है. उन्होंने राज्य में सकारात्मक, रचनात्मक और विकास-केंद्रित राजनीति को आगे बढ़ाने की बात कही. कांग्रेस ने 2 अक्टूबर को परगट सिंह को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया था.

मीडिया से बातचीत में परगट सिंह ने कहा कि पंजाबियों ने हमेशा नफरत की राजनीति को हराया है और आगे भी इसे स्वीकार नहीं करेंगे. उन्होंने पंजाब के इतिहास का हवाला देते हुए कहा कि राज्य के लोग शांतिप्रिय हैं और सकारात्मक राजनीति को प्राथमिकता देते हैं. उन्होंने आने वाले समय में एजेंडा आधारित राजनीति पर ध्यान देने की बात कही.

रिलेटेड स्टोरी >>

पंजाब
परगट सिंह बने पंजाब कांग्रेस के नए अध्यक्ष, वडिंग के इस्तीफे के बाद नियुक्ति
परगट सिंह बने पंजाब कांग्रेस के नए अध्यक्ष, वडिंग के इस्तीफे के बाद नियुक्ति
पंजाब
'चन्नी जीत गए, पायलट ने अपनी मर्जी चलाई', इस्तीफे के बाद बोले राजा वडिंग
'चन्नी जीत गए, पायलट ने अपनी मर्जी चलाई', इस्तीफे के बाद बोले राजा वडिंग
पंजाब
अमरिंदर सिंह राजा वडिंग के इस्तीफे पर पत्नी अमृता बोलीं, 'दिन-रात एक करके...'
अमरिंदर सिंह राजा वडिंग के इस्तीफे पर पत्नी अमृता बोलीं, 'दिन-रात एक करके...'
पंजाब
'सचिन पायलट को लगा होगा राजा की छुट्टी...' पंजाब प्रभारी पर राजा वडिंग का बड़ा दावा
'सचिन पायलट को लगा होगा राजा की छुट्टी...' पंजाब प्रभारी पर राजा वडिंग का बड़ा दावा

यह भी पढ़ें- परगट सिंह बने पंजाब कांग्रेस के नए अध्यक्ष, वडिंग के इस्तीफे के बाद नियुक्ति

भ्रष्टाचार और अवैध कब्जे का मुद्दा उठाया

परगट सिंह ने पंजाब में संपत्तियों के कथित अवैध कब्जे और भ्रष्टाचार का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने कहा कि इन गतिविधियों से राज्य के खजाने पर असर पड़ रहा है. उन्होंने लोगों से पंजाब से जुड़े मुद्दों पर आगे आने और अपनी आवाज उठाने की अपील की.

कांग्रेस नेतृत्व का जताया आभार

नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष ने अपनी जिम्मेदारी के लिए कांग्रेस नेतृत्व का आभार जताया. उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल और सोनिया गांधी का धन्यवाद किया. परगट सिंह ने कहा कि पार्टी का फोकस जनता से जुड़े मुद्दों और रचनात्मक शासन पर रहेगा.

हॉकी से राजनीति तक का सफर

परगट सिंह लंबे समय तक भारतीय हॉकी से जुड़े रहे हैं और राष्ट्रीय टीम की कप्तानी भी कर चुके हैं. वह 2012 से जालंधर कैंट विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. उन्होंने राजनीति में आने से पहले पंजाब पुलिस में भी सेवा की थी. कांग्रेस ने उन्हें अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के इस्तीफे के बाद प्रदेश अध्यक्ष बनाया है.

यह भी पढ़ें- 'चन्नी जीत गए, पायलट ने अपनी मर्जी चलाई', इस्तीफे के बाद बोले राजा वडिंग

About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 12 वर्षों से सक्रिय हैं. वर्तमान में एबीपी न्यूज़ में कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने ईटीवी, टोटल न्यूज़ और रफ्तार न्यूज जैसे चैनलों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन किया. राज्य की खबरों पर उनकी गहरी पकड़ है. विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और दिल्ली की राजनीति, विकास और सामाजिक मुद्दों को उन्होंने लगातार कवर किया है. ब्रेकिंग न्यूज और क्राइम रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. 
Read More
Published at : 03 Oct 2026 11:37 AM (IST)
Tags :
Chandigarh News PUNJAB NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

पंजाब
परगट सिंह बने पंजाब कांग्रेस के नए अध्यक्ष, वडिंग के इस्तीफे के बाद नियुक्ति
परगट सिंह बने पंजाब कांग्रेस के नए अध्यक्ष, वडिंग के इस्तीफे के बाद नियुक्ति
पंजाब
'चन्नी जीत गए, पायलट ने अपनी मर्जी चलाई', इस्तीफे के बाद बोले राजा वडिंग
'चन्नी जीत गए, पायलट ने अपनी मर्जी चलाई', इस्तीफे के बाद बोले राजा वडिंग
पंजाब
अमरिंदर सिंह राजा वडिंग के इस्तीफे पर पत्नी अमृता बोलीं, 'दिन-रात एक करके...'
अमरिंदर सिंह राजा वडिंग के इस्तीफे पर पत्नी अमृता बोलीं, 'दिन-रात एक करके...'
पंजाब
'सचिन पायलट को लगा होगा राजा की छुट्टी...' पंजाब प्रभारी पर राजा वडिंग का बड़ा दावा
'सचिन पायलट को लगा होगा राजा की छुट्टी...' पंजाब प्रभारी पर राजा वडिंग का बड़ा दावा
Advertisement

वीडियोज

Premanand Maharaj के आश्रम का अनर्थ कांड ! | Sansani | ABP News
CJP का अगला मोर्चा Gyanesh Kumar के खिलाफ? सामने आईं 4 मांगें | Dharmendra Pradhan | SIR | EC
SIR Controversy: SIR पर संग्राम...विपक्ष के सवालों के बीच EC ने क्यों बदला तरीका? | Gyanesh Kumar
Chitra Tripathi | Fly Dubai Accident: 174 जिंदगी बचाने वाला 'हिंदुस्तानी हीरो' | ABP News
Fly Dubai Accident: Captain Smit Machchhar ने कैसे बचाई 174 जानें..PM Modi से बताया पूरा सच
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
क्या पहले से अटैक का था प्लान? हमामी ने क्यों की प्लेन क्रैश की कोशिश, इनसाइड स्टोरी
क्या पहले से अटैक का था प्लान? हमामी ने क्यों की प्लेन क्रैश की कोशिश, इनसाइड स्टोरी
बिहार
बिहार MLC चुनाव में महागठबंधन में फूट! RJD-कांग्रेस आमने-सामने
बिहार MLC चुनाव में महागठबंधन में फूट! RJD-कांग्रेस आमने-सामने
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी के विकेट पर सैम अयूब का 'Baby Celebration', फिर अभिषेक ने की कुटाई
वैभव सूर्यवंशी के विकेट पर सैम अयूब का 'Baby Celebration', फिर अभिषेक ने की कुटाई
बॉलीवुड
Friday Box Office: फ्राइडे को 'दृश्यम 3' का मचा भौकाल, फीकी पड़ी 'द वन'- 'द पैराडाइज', 'हनुमान अंश' ने किया कमाल
फ्राइडे को 'दृश्यम 3' का मचा भौकाल, फीकी पड़ी 'द वन'- 'द पैराडाइज'
विश्व
होर्मुज में कुवैती टैंकर पर हमला, 5 भारतीय नाविकों को किया गया रेस्क्यू, जानें पूरा मामला
होर्मुज में कुवैती टैंकर पर हमला, 5 भारतीय नाविकों को किया गया रेस्क्यू, जानें पूरा मामला
इंडिया
तुर्किए से भारत लाया गया ड्रग किंगपिन नवप्रीत सिंह, गृहमंत्री अमित शाह ने क्या-क्या बताया
तुर्किए से भारत लाया गया ड्रग किंगपिन नवप्रीत सिंह, गृहमंत्री अमित शाह ने क्या-क्या बताया
शिक्षा
CBSE 10वीं के छात्रों को राहत, नहीं बदलेगा पास होने का नियम
CBSE 10वीं के छात्रों को राहत, नहीं बदलेगा पास होने का नियम
टेक्नोलॉजी
Facebook नहीं, वेबसाइट्स से पहुंच रहा Meta तक आपका डेटा! ऐसे देखें
Facebook नहीं, वेबसाइट्स से पहुंच रहा Meta तक आपका डेटा! ऐसे देखें
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget