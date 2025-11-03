चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का सपना देख रहे छात्रों के लिए बड़ी खबर सामने आई है द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने सीए फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल परीक्षा 2025 के नतीजे घोषित कर दिए हैं उम्मीदवार अब अपना ICAI CA Result 2025 आधिकारिक वेबसाइट icai.org या caresults.icai.org पर जाकर देख सकते हैं।

रिजल्ट पहले दोपहर 2 बजे जारी होने वाला था, लेकिन संस्थान ने तय समय से पहले ही रिजल्ट लिंक एक्टिव कर दिया अब छात्र रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि डालकर अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.

ऐसे करें अपना CA रिजल्ट चेक

1. ICAI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं – icai.org या caresults.icai.org

2. “CA Foundation / Intermediate / Final Result 2025” लिंक पर क्लिक करें

3. रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करें

4. “सबमिट” पर क्लिक करते ही आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिख जाएगा

5. स्कोरकार्ड डाउनलोड करें और प्रिंट आउट लेकर रख लें

संस्थान ने छात्रों को सलाह दी है कि वे अपने नाम, अंक और अन्य डिटेल्स ध्यान से जांचें ताकि किसी गलती की स्थिति में तुरंत सुधार कराया जा सके.

अब बात करते हैं टॉपर्स की

CA Foundation Topper 2025

• एल. राजलक्ष्मी, चेन्नई – 360 अंक (90%) – ऑल इंडिया रैंक 1

• प्रेम अग्रवाल, सूरत – 354 अंक (88.50%) – ऑल इंडिया रैंक 2

• नील राजेश शाह, मुंबई – 353 अंक (88.25%) – ऑल इंडिया रैंक 3

CA Intermediate Topper 2025

• नेहा खानवानी, जयपुर – 505 अंक (84.17%) – AIR 1

• कृति शर्मा, अहमदाबाद – 503 अंक (83.83%) – AIR 2

• अक्षत बीरेंद्र नौटियाल, देहरादून – 500 अंक (83.33%) – AIR 3

CA Final Topper 2025

• मुकुंद आगीवाल, धामनोद – 500 अंक (83.33%) – AIR 1

• तेजस मुंदड़ा, हैदराबाद – 492 अंक (82%) – AIR 2

• बकुल गुप्ता, अलवर – 489 अंक (81.50%) – AIR 3

जनवरी 2026 सेशन के लिए आवेदन शुरू

जो उम्मीदवार इस बार परीक्षा में सफल नहीं हो पाए हैं, उनके लिए भी अच्छी खबर है सीए जनवरी 2026 सेशन के लिए आवेदन प्रक्रिया 3 नवंबर 2025 से शुरू हो चुकी है अभ्यर्थी ICAI की वेबसाइट icai.org पर जाकर आगामी परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं आवेदन की अंतिम तिथि जल्द ही घोषित की जाएगी.

Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI