ICAI CA September Result 2025 : ICAI CA इंटर और फाइनल परीक्षा के नतीजे घोषित, जानें कैसे देखें अपना स्कोर

ICAI CA September Result 2025 : ICAI CA इंटर और फाइनल परीक्षा के नतीजे घोषित, जानें कैसे देखें अपना स्कोर

चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का सपना देखने वाले लाखों छात्रों के ICAI ने CA इंटरमीडिएट और CA फाइनल परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है जिन उम्मीदवारों ने सितंबर 2025 सत्र की परीक्षा दी थी वे आधिकारिक वेबसाइट पर रिजल्ट देख सकते हैं

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 03 Nov 2025 03:21 PM (IST)
चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का सपना देख रहे छात्रों के लिए बड़ी खबर सामने आई है द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने सीए फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल परीक्षा 2025 के नतीजे घोषित कर दिए हैं उम्मीदवार अब अपना ICAI CA Result 2025 आधिकारिक वेबसाइट icai.org या caresults.icai.org पर जाकर देख सकते हैं।

रिजल्ट पहले दोपहर 2 बजे जारी होने वाला था, लेकिन संस्थान ने तय समय से पहले ही रिजल्ट लिंक एक्टिव कर दिया अब छात्र रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि डालकर अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.

ऐसे करें अपना CA रिजल्ट चेक
 1. ICAI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं – icai.org या caresults.icai.org
 2. “CA Foundation / Intermediate / Final Result 2025” लिंक पर क्लिक करें
 3. रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करें
 4. “सबमिट” पर क्लिक करते ही आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिख जाएगा
 5. स्कोरकार्ड डाउनलोड करें और प्रिंट आउट लेकर रख लें

संस्थान ने छात्रों को सलाह दी है कि वे अपने नाम, अंक और अन्य डिटेल्स ध्यान से जांचें ताकि किसी गलती की स्थिति में तुरंत सुधार कराया जा सके.

अब बात करते हैं टॉपर्स की

CA Foundation Topper 2025
 • एल. राजलक्ष्मी, चेन्नई – 360 अंक (90%) – ऑल इंडिया रैंक 1
 • प्रेम अग्रवाल, सूरत – 354 अंक (88.50%) – ऑल इंडिया रैंक 2
 • नील राजेश शाह, मुंबई – 353 अंक (88.25%) – ऑल इंडिया रैंक 3

CA Intermediate Topper 2025
 • नेहा खानवानी, जयपुर – 505 अंक (84.17%) – AIR 1
 • कृति शर्मा, अहमदाबाद – 503 अंक (83.83%) – AIR 2
 • अक्षत बीरेंद्र नौटियाल, देहरादून – 500 अंक (83.33%) – AIR 3

CA Final Topper 2025
 • मुकुंद आगीवाल, धामनोद – 500 अंक (83.33%) – AIR 1
 • तेजस मुंदड़ा, हैदराबाद – 492 अंक (82%) – AIR 2
 • बकुल गुप्ता, अलवर – 489 अंक (81.50%) – AIR 3

जनवरी 2026 सेशन के लिए आवेदन शुरू

जो उम्मीदवार इस बार परीक्षा में सफल नहीं हो पाए हैं, उनके लिए भी अच्छी खबर है सीए जनवरी 2026 सेशन के लिए आवेदन प्रक्रिया 3 नवंबर 2025 से शुरू हो चुकी है अभ्यर्थी ICAI की वेबसाइट icai.org पर जाकर आगामी परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं आवेदन की अंतिम  तिथि जल्द ही घोषित की जाएगी.

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Published at : 03 Nov 2025 03:21 PM (IST)
Education Result Chartered Accountant CAResult2025
