ICSE 10वीं-12वीं की परीक्षा का टाइम टेबल जारी, फरवरी से शुरू होंगे एग्जाम; जानें पूरा शेड्यूल

काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (CISCE) ने छात्रों के इंतजार को खत्म करते हुए इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (ICSE) कक्षा 10वीं और इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट (ISC) कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 की डेटशीट जारी कर दी है. आधिकारिक जानकारी के अनुसार, ये परीक्षाएं फरवरी 2026 से शुरू होंगी. जो छात्र इन परीक्षाओं में शामिल होने जा रहे हैं, वे अब CISCE की आधिकारिक वेबसाइट cisce.org पर जाकर पूरी डेटशीट देख और डाउनलोड कर सकते हैं.

फरवरी से शुरू होंगी दोनों बोर्ड परीक्षाएं

जारी कार्यक्रम के मुताबिक, इस बार कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं फरवरी महीने में शुरू होंगी. ICSE यानी 10वीं की परीक्षा 17 फरवरी 2026 से शुरू होकर 30 मार्च 2026 तक चलेगी, जबकि ISC यानी 12वीं की परीक्षा 12 फरवरी से 6 अप्रैल 2026 तक आयोजित की जाएगी.

पिछले वर्षों की तुलना में इस बार परीक्षाएं पहले शुरू हो रही हैं, जिससे छात्रों को समय पर परिणाम भी मिलने की उम्मीद है. बताया जा रहा है कि इस साल लगभग 2.6 लाख छात्र ICSE (10वीं) और 1.5 लाख छात्र ISC (12वीं) की परीक्षा में शामिल होंगे.

छात्रों के लिए बड़ी राहत

परीक्षा डेटशीट जारी होने से छात्रों को अब अपनी पढ़ाई की रणनीति तय करने में आसानी होगी. कई छात्र और अभिभावक लंबे समय से इस डेटशीट का इंतजार कर रहे थे, ताकि वे अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे सकें. अब छात्र विषयवार तैयारी का टाइम-टेबल बनाकर परीक्षा की तैयारी को तेज कर सकते हैं.

इस दिन से शुरू होगी ICSE 10वीं की बोर्ड परीक्षा

ICSE कक्षा 10वीं की परीक्षा 17 फरवरी 2026 से शुरू होकर 30 मार्च तक चलेगी. इस दौरान छात्रों को अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, इतिहास, भूगोल और अन्य विषयों की परीक्षा देनी होगी.

इस दिन से शुरू होगी ISC 12वीं की बोर्ड परीक्षा

ISC कक्षा 12वीं की परीक्षा 12 फरवरी 2026 से शुरू होकर 6 अप्रैल तक चलेगी. 12वीं के छात्रों के लिए प्रमुख विषयों में अंग्रेजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस जैसे विषय शामिल हैं.

ऐसे करें डेटशीट डाउनलोड

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट cisce.org पर जाएं.

होमपेज पर “ICSE 10th Time Table 2026” या “ISC 12th Time Table 2026” लिंक पर क्लिक करें.

लिंक पर क्लिक करते ही डेटशीट का PDF फाइल खुल जाएगा.

इसे ध्यान से चेक करें और डाउनलोड कर लें.

इसका एक प्रिंटआउट अपने पास रखें.

