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हिंदी न्यूज़शिक्षाAffordable MBBS Colleges: नीट में कम नंबरों पर भी मिलेगा मेडिकल कॉलेज, ये हैं देश के सबसे कम फीस वाले MBBS संस्थान

Affordable MBBS Colleges: नीट में कम नंबरों पर भी मिलेगा मेडिकल कॉलेज, ये हैं देश के सबसे कम फीस वाले MBBS संस्थान

Affordable MBBS Colleges India: भारत में एमबीबीएस की फीस कॉलेज के प्रकार के अनुसार अलग-अलग होती है. सरकारी मेडिकल कॉलेज में पूरे कोर्स की फीस कुछ हजार रुपये से लेकर लगभग 6 लाख रुपये तक हो सकती है.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 09 Jul 2026 01:06 PM (IST)
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Affordable MBBS Colleges India: देशभर में लाखों छात्र हर साल डॉक्टर बनने का सपना लेकर नीट परीक्षा देते हैं. हालांकि, सरकारी मेडिकल कॉलेज में सीमित सीटों और कंपटीशन के चलते हर उम्मीदवार को मनचाहा कॉलेज नहीं मिल पाता. ऐसे में कई छात्रों और पेरेंट्स की सबसे बड़ी चिंता एमबीबीएस फीस की होती है, क्योंकि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पूरे कोर्स का खर्चा लाखों से लेकर करोड़ों रुपये तक पहुंच सकता है.

अगर सही जानकारी और समझदारी से कॉलेज का चयन किया जाए तो कम फीस में भी एमबीबीएस की पढ़ाई संभव है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि नीट में कम नंबरों पर भी मेडिकल कॉलेज एडमिशन कैसे मिलेगा और देश के सबसे कम फीस वाले एमबीबीएस इंस्टीट्यूट कौन से हैं.

सरकारी और प्राइवेट कॉलेज की फीस में बड़ा अंतर

भारत में एमबीबीएस की फीस कॉलेज के प्रकार के अनुसार अलग-अलग होती है. सरकारी मेडिकल कॉलेज में पूरे कोर्स की फीस कुछ हजार रुपये से लेकर लगभग 6 लाख रुपये तक हो सकती है. वहीं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में यह खर्च 40 लाख रुपये से लेकर 2 करोड़ रुपये या उससे ज्यादा भी पहुंच सकता है. सबसे कम फीस वाले इंस्टीट्यूट में एम्स का नाम सबसे ऊपर आता है. यहां पूरे साढ़े पांच साल के एमबीबीएस कोर्स की कुल फीस को हजारों रुपये के आसपास रहती है. यही वजह है कि हर साल बड़ी संख्या में छात्र एम्स में एडमिशन पाने का टारगेट रखते हैं .

देश के सबसे कम फीस वाले एमबीबीएस कॉलेज                   

सरकारी मेडिकल कॉलेज, अमृतसर

अगर आपका नीट का स्कोर टॉप मेडिकल इंस्टीट्यूट की कट ऑफ तक नहीं पहुंचा है, तब भी कई मेडिकल सरकारी मेडिकल कॉलेज ऐसे हैं, जहां पिछले सालों के ट्रेंड के अनुसार कम रैंक पर एडमिशन मिलता है. इन कॉलेज में सरकारी मेडिकल कॉलेज अमृतसर भी शामिल है, पिछले कुछ वर्षों के ट्रेंड में करीब 19,000 तक की क्लोजिंग रैंक पर यहां एडमिशन मिला है. यहां एमबीबीएस की फीस भी सरकारी कॉलेज के हिसाब से काफी किफायती है.     

सरकारी मेडिकल कॉलेज, लातूर

महाराष्ट्र में स्थित सरकारी मेडिकल कॉलेज लातूर में लगभग 20,000 के आसपास की क्लोजिंग रैंक तक सीटें मिली है. यहां फीस भी दूसरे इंस्टीट्यूट की तुलना में बहुत कम रहती है.  

शाहिद हसन खान मेवाती सरकारी मेडिकल कॉलेज, हरियाणा

हरियाणा के इस मेडिकल कॉलेज में भी अंतिम राउंड तक कम रैंक वाले छात्रों को एडमिशन मिले हैं. इसके अलावा इस कॉलेज की फीस भी महंगे एमबीबीएस वाले कॉलेज से बहुत कम बताई जाती है.

लेट बालीराम कश्यप मेमोरियल सरकारी मेडिकल कॉलेज, जगदलपुर

छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में स्थित यह कॉलेज कम फीस और सरकारी सीटों के कारण छात्रों के पसंदीदा कॉलेज में शामिल रहता है. नीट में कम नंबर आने पर यहां भी आसानी से एडमिशन मिल जाता है.   

सरकारी मेडिकल कॉलेज फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश

 उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में स्थित सरकारी मेडिकल कॉलेज में भी कम फीस के साथ स्टूडेंट्स एमबीबीएस कर सकते हैं. यहां की क्लोजिंग रैंक लगभग 26,148 बताई जाती है. 

अगरतला सरकारी मेडिकल कॉलेज

त्रिपुरा के अगरतला सरकारी मेडिकल कॉलेज में भी अंतिम राउंड तक कम रैंक वाले छात्रों को सीट मिलने का ट्रेंड देखा गया है.

कम फीस वाले प्राइवेट कॉलेज

सरकारी कॉलेज में सीटें नहीं मिलने पर कई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी ऐसे हैं, जहां दूसरे प्राइवेट इंस्टीट्यूट की तुलना में फीस कम है. इन कॉलेज में शादान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, गंगा रेड्डी भी शामिल है. यहां एमबीबीएस की फीस कम मानी जाती है.  इसके अलावा सिमएसआरसी बेंगलुरु भी लिस्ट में शामिल है, जिसे कम फीस वाले प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में गिना जाता है. वहीं डॉक्टर बाबासाहेब अंबेडकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल नई दिल्ली भी इस लिस्ट में शामिल है. यहां एमबीबीएस की कुल फीस कई प्राइवेट कॉलेज की तुलना में बहुत कम है.

ये भी पढ़ें-UPTET 2026 पर बड़ी खबर: विभाग ने जारी की प्रोविजनल आंसर की, ऐसे करें फटाफट चेक

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 09 Jul 2026 01:06 PM (IST)
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