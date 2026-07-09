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हिंदी न्यूज़शिक्षाCMA फाउंडेशन का रिजल्ट जारी, मेरिट लिस्ट में दक्षिण भारत का दबदबा; ये रहे टॉपर

CMA फाउंडेशन का रिजल्ट जारी, मेरिट लिस्ट में दक्षिण भारत का दबदबा; ये रहे टॉपर

ICMAI ने CMA Foundation जून 2026 परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है. उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट से अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.

Written By : रजनी उपाध्याय |  Updated at : 09 Jul 2026 02:56 PM (IST)
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इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICMAI) ने CMA Foundation जून 2026 परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए हैं. परीक्षा में शामिल उम्मीदवार अब संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट और स्कोरकार्ड ऑनलाइन देख सकते हैं. इसके लिए अभ्यर्थियों को अपना रजिस्ट्रेशन या आइडेंटिफिकेशन नंबर दर्ज करना होगा.

इस बार जारी हुई मेरिट लिस्ट में दक्षिण भारत के छात्रों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला. चेन्नई के विग्नेश एस ने पहला स्थान हासिल किया, जबकि गुंटूर के टिप्पुलुरी जगन मोहन रेड्डी दूसरे स्थान पर रहे. तीसरी रैंक आगरा की गौरांगी शुक्ला ने हासिल की. वहीं जयपुर की सोनक्षिका शारदा भी टॉप-10 में जगह बनाने में सफल रहीं. मेरिट सूची में गुंटूर, हैदराबाद, चेन्नई और विशाखापत्तनम जैसे शहरों के छात्रों की मजबूत मौजूदगी रही.

ICMAI ने रिजल्ट के साथ उम्मीदवारों के विषयवार अंक भी जारी कर दिए हैं. ऐसे छात्र जिन्होंने परीक्षा सफलतापूर्वक पास कर ली है, वे अब CMA कोर्स के अगले स्तर में प्रवेश की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं और आगे की पढ़ाई की तैयारी शुरू कर सकते हैं.

14 जून को हुई थी परीक्षा

CMA Foundation जून 2026 परीक्षा का आयोजन 14 जून को देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर किया गया था. प्रश्नपत्र में 50 बहुविकल्पीय (MCQ) प्रश्न शामिल थे, जिनके लिए कुल 100 अंक निर्धारित थे. प्रत्येक सही उत्तर के लिए दो अंक दिए गए, जबकि इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई थी. इससे उम्मीदवारों को सभी प्रश्नों का प्रयास करने का अवसर मिला.

पास होने के लिए क्या है नियम?

CMA Foundation परीक्षा में सफल घोषित होने के लिए सिर्फ अच्छे कुल अंक लाना ही पर्याप्त नहीं है. उम्मीदवार को हर विषय में कम से कम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है. इसके अलावा सभी विषयों को मिलाकर कुल 50 प्रतिशत या उससे अधिक अंक हासिल करना भी जरूरी है. दोनों शर्तें पूरी होने पर ही अभ्यर्थी को परीक्षा में सफल माना जाता है.

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यदि कोई उम्मीदवार किसी एक विषय में न्यूनतम अंक हासिल नहीं कर पाता या कुल 50 प्रतिशत अंक प्राप्त नहीं करता, तो उसे परीक्षा दोबारा देनी होगी. इसलिए परिणाम देखते समय छात्रों को विषयवार अंक भी ध्यान से जांचने की सलाह दी गई है.

टॉप-10 में इन छात्रों ने बनाई जगह

मेरिट सूची में पहले स्थान पर विग्नेश एस (चेन्नई), दूसरे स्थान पर टिप्पुलुरी जगन मोहन रेड्डी (गुंटूर) और तीसरे स्थान पर गौरांगी शुक्ला (आगरा) रहीं. इसके अलावा गुंटूर, हैदराबाद, विशाखापत्तनम, मदुरै, जयपुर, राउरकेला, अहमदाबाद और कटक के छात्रों ने भी टॉप-10 में अपनी जगह बनाई.

ऐसे डाउनलोड करें स्कोरकार्ड

रिजल्ट देखने के लिए सबसे पहले ICMAI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं. इसके बाद CMA Foundation June 2026 Result/Scorecard लिंक पर क्लिक करें. अब अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या आइडेंटिफिकेशन नंबर दर्ज कर सबमिट करें. स्क्रीन पर आपका स्कोरकार्ड दिखाई देगा, जिसे डाउनलोड कर भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है.

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 09 Jul 2026 02:45 PM (IST)
Tags :
Education Result  CMA Foundation Result 2026
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