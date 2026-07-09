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हिंदी न्यूज़शिक्षाMNC Companies Cost Cutting : मुनाफे में होने के बाद भी क्यों Cost Cutting कर रहीं बड़ी MNC कंपनियां? ये है असली वजह

MNC Companies Cost Cutting : मुनाफे में होने के बाद भी क्यों Cost Cutting कर रहीं बड़ी MNC कंपनियां? ये है असली वजह

MNC Companies Cost Cutting: कंपनियों के लिए केवल कमाई बढ़ाना ही गोल नहीं है, बल्कि खर्च को कंट्रोल करना, कामकाज को ज्यादा आसान बनाना और फ्यूचर की तकनीकों में निवेश बढ़ाना भी उतना ही जरूरी हो गया है.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 09 Jul 2026 01:56 PM (IST)
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MNC Companies Cost Cutting : अब कॉर्पोरेट की दुनिया तेजी से बदल रही है. आज दुनिया की कई बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां शानदार मुनाफा कमाने के बाद भी कॉस्ट कटिंग कर रही हैं और कर्मचारियों की संख्या भी घटा रही हैं. कंपनियों की रणनीति अब पहले जैसी नहीं रही, अब केवल कमाई बढ़ाना ही गोल नहीं है, बल्कि खर्च को कंट्रोल करना, कामकाज को ज्यादा आसान बनाना और फ्यूचर की तकनीकों में निवेश बढ़ाना भी उतना ही जरूरी हो गया है.

यही वजह है कि कई कंपनियां पुराने और ज्यादा कर्मचारियों वाले विभागों में खर्च कम कर रही हैं, जबकि उसी पैसे को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), क्लाउड कंप्यूटिंग, ऑटोमेशन और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में निवेश कर रही हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि मुनाफे में होने के बाद भी बड़ी MNC कंपनियां क्यों कॉस्ट कटिंग कर रही हैं. 

मुनाफा होने के बाद भी क्यों हो रही है कॉस्ट कटिंग?

विशेषज्ञों का कहना है कि कंपनियां अब पूरे कारोबार में कटौती नहीं कर रहीं, बल्कि अपने खर्च करने के तरीके बदल रही हैं. कई कंपनियां उन विभागों से पैसा और कर्मचारियों को हटा रही हैं जिनकी फ्यूचर में जरूरत कम मानी जा रही है और उसी संसाधन को उन क्षेत्रों में लगा रही हैं जहां आने वाले सालों में ज्यादा ग्रोथ हो सकती है. ऐसे में कोई कंपनी एक तरफ बिक्री और मुनाफा बढ़ा सकती है, वहीं दूसरी तरफ कुछ टीमों, विभागों या कार्यालयों को बंद भी कर सकती है. इसका मतलब यह माना जाता है कि कंपनियां अपने बिजनेस मॉडल को बदल रही हैं. 

2026 में कंपनियों की सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या है?

अमेरिका में 2026 के लिए कंपनियों की रणनीति को लेकर किए गए सर्वे बताते हैं कि अब नियोक्ताओं का सबसे बड़ा फोकस लागत को कंट्रोल करना है. सर्वे के अनुसार, 2026 में कंपनियों की दो सबसे बड़ी प्राथमिकताएं बिजनेस के लिए बेनिफिट्स की लागत कम करना और कर्मचारियों पर बेनिफिट्स का वित्तीय बोझ घटाना है. पहले कंपनियां कर्मचारियों को बनाए रखने के लिए ज्यादा सुविधाएं, लचीली वर्क पॉलिसी और बेहतर वेतन पर जोर दे रही थीं, लेकिन अब उनका ध्यान खर्च कम करने और वित्तीय अनुशासन पर ज्यादा है. 

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कंपनियां खर्च कम करने पर इतना जोर क्यों दे रही हैं?

कई आर्थिक कारण इस बदलाव के पीछे जिम्मेदार हैं. जिसमें सबसे बड़ा कारण हेल्थकेयर और कर्मचारी फायदों की बढ़ती लागत है. रिपोर्ट्स के अनुसार, 2026 में कर्मचारियों के हेल्थ बेनिफिट्स पर कंपनियों का खर्च लगभग 6.5 प्रतिशत तक बढ़ सकता है. अगर कंपनियां लागत कम करने के कदम नहीं उठातीं तो यह बढ़ोतरी करीब 9 प्रतिशत तक पहुंच सकती थी.  इसके अलावा महंगाई, ऊंची ब्याज दरें, कंपनी के लिए निवेश या फंड जुटाना मुश्किल होना और दुनियाभर में आर्थिक हालात को लेकर चिंता ने भी कंपनियों को खर्च पर कंट्रोल रखने के लिए मजबूर किया है. 

कॉस्ट कटिंग का कर्मचारियों पर क्या असर पड़ रहा है?

जब कंपनियां अपने खर्च घटाती हैं तो सबसे पहले इसका असर कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधाओं पर दिखाई देता है. कई कंपनियां नई भर्तियां रोक रही हैं, बोनस कम कर रही हैं, बेनिफिट्स सीमित कर रही हैं और कर्मचारियों को फिर से ऑफिस बुलाने की नीति अपना रही हैं.  ऐसे बदलावों का असर खासकर उन कर्मचारियों पर ज्यादा पड़ता है जो बेहतर वेतन और करियर ग्रोथ को प्राथमिकता देते हैं. कई विशेषज्ञों का मानना है कि लगातार कम संसाधनों में ज्यादा काम करने का दबाव कर्मचारियों में तनाव और बर्नआउट भी बढ़ा सकता है. 

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Published at : 09 Jul 2026 01:56 PM (IST)
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