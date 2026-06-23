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हिंदी न्यूज़शिक्षाCUET UG 2026 की टॉपर देविना ने बताया सफलता का फॉर्मूला, बोलीं- घंटों नहीं, नियमित पढ़ाई जरूरी

CUET UG 2026 की टॉपर देविना ने बताया सफलता का फॉर्मूला, बोलीं- घंटों नहीं, नियमित पढ़ाई जरूरी

CUET UG 2026 में ऑल इंडिया रैंक-1 हासिल करने वाली देविना गहलोत ने अपनी सफलता का श्रेय नियमित पढ़ाई, आत्मविश्वास और परिवार-शिक्षकों के सहयोग को दिया.

Written By : रजनी उपाध्याय |  Updated at : 23 Jun 2026 09:06 PM (IST)
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कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET UG) 2026 के नतीजे जारी कर दिए गए हैं. इस परीक्षा में पूरे देश में पहला स्थान देविना गहलोत ने प्राप्त किया है. एग्जाम में सबसे ज्यादा एनटीए स्कोर प्राप्त कर ऑल इंडिया रैंक-1 हासिल की है. 

देविना ने कहा कि इस उपलब्धि से उन्हें बहुत खुशी हो रही है. हालांकि उन्हें विश्वास था कि उनका पेपर अच्छा गया है, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह पूरे देश में पहला स्थान हासिल करेंगी. सफलता के पीछे का राज बताते हुए देविना ने कहा कि केवल लंबे समय तक पढ़ाई करना ही सफलता की कुंजी नहीं है. 

उन्होंने कहा कि रोजाना तय समय पर पढ़ाई करने से विषयों पर अच्छी पकड़ बनती है. साथ ही पढ़ाई के बीच-बीच में छोटे ब्रेक लेना भी जरूरी है, जिससे दिमाग तरोताजा रहता है और पढ़ाई में ध्यान बेहतर तरीके से लग पाता है.

पढ़ाई में कठिनाइयों का सामना 

देविना ने बताया कि शुरुआत में उन्हें भी पढ़ाई के दौरान कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था. कई बार ऐसा लगता था कि परीक्षा की तैयारी करना आसान नहीं होगा. लेकिन जैसे-जैसे उन्होंने नियमित रूप से पढ़ाई शुरू की, उनका आत्मविश्वास बढ़ता गया. मेहनत और अनुशासन की मदद से उन्होंने अपनी कमजोरियों को दूर किया और सफलता हासिल की.

उन्होंने अपनी उपलब्धि का श्रेय अपने परिवार और शिक्षकों को दिया. देविना का कहना है कि उनके माता-पिता, शिक्षकों और मार्गदर्शकों ने हर कदम पर उनका साथ दिया. उनके सहयोग और प्रेरणा के बिना यह सफलता हासिल करना संभव नहीं था.

साहित्य में भी है खास काफी

पढ़ाई के अलावा देविना को साहित्य में भी काफी रुचि है. उन्हें किताबें पढ़ना और लेखन करना पसंद है. उन्होंने बताया कि भविष्य में वह अंग्रेजी साहित्य (English Literature) में ऑनर्स करने की योजना बना रही हैं. उनका मानना है कि साहित्य न केवल ज्ञान बढ़ाता है, बल्कि सोचने और समझने की क्षमता को भी विकसित करता है.

देविना की इस उपलब्धि पर उनके पिता और भाजपा विधायक कैलाश गहलोत ने भी गर्व व्यक्त किया. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक भावुक संदेश साझा करते हुए अपनी बेटी की मेहनत और लगन की सराहना की.

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 23 Jun 2026 09:06 PM (IST)
Tags :
Education CUET UG
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