PM मोदी का स्वागत करने वाली विशाखा यादव की सैलरी कितनी, 8वें वेतन आयोग से यह कितनी बढ़ेगी?

IAS Vishakha Yadav: कुछ दिनों पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर गए थे. यहां पापुम पारे जिले में डिप्टी कमिश्नर के पद पर तैनात आईएएस अधिकारी विशाखा यादव ने उनका स्वागत किया. जैसे ही उनकी तस्वीरें सामने आईं. सोशल मीडिया पर लोग उन्हें पहचानने और उनके करियर के बारे में जानने लगे. चर्चा इस बात की भी होने लगी कि उनकीकी सैलरी कितनी है.

और 8वें वेतन आयोग से इसमें कितना इजाफा होगा. आपको बता दें कि विशाखा यादव ने पहले कॉरपोरेट जगत में थीं. उन्होंने लाखों की नौकरी छोड़ दी थी और बिना कोचिंग के यूपीएसी की तैयारी की. तीसरे अटेंप्ट में उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 6 हासिल की और आज बतौर IAS अफसर काम कर रही हैं. चलिए बताते है उनकी सैलरी के बारे में और 8वें वेतन आयोग के आने के बाद कितना इजाफा होगा.

कितनी है विशाखा यादव की सैलरी?

आईएएस अधिकारी विशाखा यादव ने यूपीएसी परीक्षा पास करने के बाद अरुणाचल प्रदेश में डिप्टी कमिश्नर के तौर पर अपनी जिम्मेदारी संभाली है. इस पद पर उनकी बेसिक सैलरी करीब 56100 रुपये से शुरू होती है. जिस पर अलग-अलग तरह के अलाउंसेज भी जुड़ते हैं. इन अलाउंसेज में एचआरए, डीए और ट्रैवल अलाउंस शामिल हैं. जिसकी वजह से उनकी इन-हैंड सैलरी आमतौर पर 80 हजार से 1 लाख रुपये मंथली तक पहुंच जाती है.

इसके अलावा उन्हें सरकारी गाड़ी, स्टाफ और घर जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं. आईएएस अफसर की सैलरी समय-समय पर बढ़ती रहती है और अब 8वें वेतन आयोग से इसमें और बढ़ोतरी होगी है. कितनी बढ़ सकती है 8वें वेतन आयोग के बाद उनकी सैलरी चलिए जानते हैं.

8वें वेतन आयोग के बाद इतनी बढ़ सकती है सैलरी

8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद आईएएस अधिकारियों की सैलरी में खासा इजाफा देखने को मिल सकता है. फिलहाल आईएएस अधिकारी विशाखा यादव की बेसिक सैलरी 56100 रुपये है. जो अलाउंसेज जोड़कर करीब 80 हजार से 1 लाख रुपये तक पहुंचती है. लेकिन 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर बढ़ाए जाने की उम्मीद है. जो सीधे बेसिक पे को प्रभावित करता है.

अभी फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना है और कयास लगाए जा रहे हैं कि इसे 3 गुना या उससे अधिक किया जा सकता है. अगर ऐसा हुआ तो आईएएस अधिकारियों की शुरुआती बेसिक सैलरी 70 हजार रुपये से ऊपर पहुंच सकती है और इन-हैंड सैलरी करीब 1.25 लाख रुपये या उससे ज्यादा हो जाएगी. इसके साथ ही एचआरए और डीए जैसे अलाउंसेज भी बढ़ जाएंगे. जो सैलरी और ऊपर पहुंचा देंगे.

