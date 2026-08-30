Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षापेपर लीक रोकने के लिए आप कैसे दे सकते हैं सुझाव? जान लें तरीके

पेपर लीक रोकने के लिए आप कैसे दे सकते हैं सुझाव? जान लें तरीके

केंद्र सरकार ने पेपर लीक की समस्या को रोकने के लिए छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों से सुझाव मांगे हैं. आम लोग यह सुझाव मैसेज, व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए सुझाव भेज सकते हैं.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 30 Aug 2026 08:06 AM (IST)
Preferred Sources

देश में सार्वजनिक परीक्षाओं को ज्यादा सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए केंद्र सरकार ने आम लोगों से सुझाव मांगे हैं. छात्रों, अभिभावकों को शिक्षकों के साथ-साथ शैक्षणिक संस्थानों, परीक्षा कराने वाली संस्थाओं, तकनीकी एक्सपर्ट्स और दूसरे संबंधित पक्षों से परीक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर राय ली जा रही है. इसके लिए केंद्र की ओर से गठित हाई पावर टास्क फोर्स ने सुझाव भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. आपको बता दें कि इंफोसिस के सह संस्थापक नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता वाली 6 सदस्यीय टास्क फोर्स सार्वजनिक परीक्षाओं की पूरी व्यवस्था की समीक्षा कर रही है, जिसमें एनटीए की ओर से कराई जाने वाली परीक्षाएं भी शामिल हैं. 

आप भी ऐसे भेज सकते हैं सुझाव 

सरकार की ओर से शुरू की गई सार्वजनिक सलाह प्रक्रिया में सुझाव देने की अंतिम तारीख 13 सितंबर 2026 है. लोग अपनी राय हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा में भेज सकते हैं. सुझाव देने के लिए टास्क फोर्स ने वेबसाइट, फोन, व्हाट्सएप और ईमेल जैसे माध्यम उपलब्ध कराए हैं. इच्छुक लोग examreforms-taskforce.dopt.gov.in पर जाकर अपनी राय दर्ज कर सकते हैं. इसके अलावा 1800-180-4747 नंबर पर फोन के जरिए सुझाव दे सकते हैं. व्हाट्सएप पर 7827042830 नंबर पर एचपीटीएफ लिखकर भी सुझाव भेजने की व्यवस्था है. ईमेल के जरिए राय भेजने के लिए examreformstaskforce@dopt.gov.in का इस्तेमाल किया जा सकता है. 

किन मुद्दों पर दे सकते हैं सुझाव?

हाई पावर टास्क फोर्स ने परीक्षा व्यवस्था से जुड़े कई विषयों पर लोगों से सुझाव मांगे हैं. इनमें सबसे अहम परीक्षा के संचालन और सुरक्षा से जुड़े उपाय है. लोग यह बता सकते हैं कि प्रश्नपत्रों की सुरक्षा कैसे मजबूत की जाए और परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों को रोकने के लिए क्या कदम उठा उठा सकते हैं. इसके अलावा परीक्षा के डिजाइन और मूल्यांकन के तरीके में सुधार को लेकर भी सुझाव दे सकते हैं. परीक्षा करने वाली संस्थाओं की जवाबदेही प्रशासनिक व्यवस्था और पारदर्शिता से जुड़े सुझाव भी मांगे हैं. वहीं पेपर लीक और दूसरी परीक्षा संबंधी अनियमितताओं को रोकने, उनकी पहचान करने और शिकायतों के समाधान के लिए बेहतर व्यवस्था पर भी राय ली जा रही है ‌.

ये भी पढ़ें-UGC NET Result 2026 का रिजल्ट जारी, 4241 को JRF-असिस्टेंट प्रोफेसर पात्रता

छात्रों की परेशानियों और सुविधाओं पर भी मांगी राय 

टास्क फोर्स केवल पेपर लीक और सुरक्षा तक सीमित नहीं है. परीक्षा व्यवस्था को ज्यादा समावेशी बनाने पर भी विचार किया जा रहा है. अलग-अलग सामाजिक, आर्थिक, क्षेत्रीय और भाषाई पृष्ठभूमि से आने वाले छात्रों के लिए परीक्षा तक पहुंच बेहतर बनाने के उपाय पर भी सुझाव मांगे गए हैं. इसके साथ ही परीक्षा के दौरान छात्रों की सुविधा और उनके कल्याण से जुड़े मुद्दों को भी सुधार प्रक्रिया में शामिल किया गया है. 

पहले भी आई थी सुधार की सिफारिशें 

परीक्षा सुधारों को लेकर इससे पहले भी एक्सपर्ट समिति काम कर चुकी है. इससे पहले पूर्व इसरो चेयरमैन के. राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली हाई लेवल कमेटी ऑफ एक्सपर्ट में अक्टूबर 2024 में परीक्षा सुधारों को लेकर 101 सिफारिशें दी थी. समिति को उस समय कुल 37,144 सुझाव मिले थे.

ये भी पढ़ें-NEET UG काउंसलिंग राउंड 2 का शेड्यूल जारी, 3 सितंबर से शुरू होगी प्रक्रिया

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read More
Published at : 30 Aug 2026 08:06 AM (IST)
Tags :
Education News Paper Leak Prevention
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
पेपर लीक रोकने के लिए आप कैसे दे सकते हैं सुझाव? जान लें तरीके
पेपर लीक रोकने के लिए आप कैसे दे सकते हैं सुझाव? जान लें तरीके
शिक्षा
बिजली गुल होने से रद्द हुई थी परीक्षा, NTA ने री-एग्जाम के जारी किए एडमिट कार्ड
बिजली गुल होने से रद्द हुई थी परीक्षा, NTA ने री-एग्जाम के जारी किए एडमिट कार्ड
शिक्षा
CSIR-UGC NET June 2026 का रिजल्ट जारी, फटाफट करें चेक
CSIR-UGC NET June 2026 का रिजल्ट जारी, फटाफट करें चेक
शिक्षा
बिहार में फेल नहीं होंगे बच्चे, कम नंबर पर भी मिलेगा स्किल ट्रेनिंग का मौका
बिहार में फेल नहीं होंगे बच्चे, कम नंबर पर भी मिलेगा स्किल ट्रेनिंग का मौका
Advertisement

वीडियोज

सिंगर अंकित बालियान के कातिलों का नया खेल
बारूदी 'जैवलिन', दुश्मन के बुरे दिन!
नेपाल आपदा का ये नया खौफनाक वीडियो देख आपका दिल दहल जाएगा!
नेपाल टू बिहार..'जलप्रलय' का कहां-कहां खतरा?
नेपाल...आपदा से पीछे हुआ 100 साल? देखिए ये पूरी रिपोर्ट
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Exclusive: 'ब्राह्मण तो BJP का समर्थक', ओवैसी के बयान पर बोले डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य
'ब्राह्मण तो BJP का समर्थक', ओवैसी के बयान पर बोले डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य
विश्व
'हिंदू सोचे कि भारत में मुस्लिम न रहें, तो वह हिंदू नहीं', न्यूयॉर्क में बोले मोहन भागवत
'हिंदू सोचे कि भारत में मुस्लिम न रहें, तो वह हिंदू नहीं', न्यूयॉर्क में बोले मोहन भागवत
टेलीविजन
'मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी हूं...', जन्नत जुबैर के बर्थडे पर शिवांगी जोशी ने लुटाया प्यार
'मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी हूं...', जन्नत जुबैर के बर्थडे पर शिवांगी जोशी ने लुटाया प्यार
क्रिकेट
W,W,W,W,W,W... पांच साल से बाहर, अब 6 विकेट लेकर भारतीय गेंदबाज ने बरपाया कहर 
W,W,W,W,W,W... पांच साल से बाहर, अब 6 विकेट लेकर भारतीय गेंदबाज ने बरपाया कहर 
इंडिया
नेपाल बाढ़: ग्लेशियर टूटने का वीडियो आया सामने, 626 शव बरामद; 2400 की तलाश जारी
नेपाल बाढ़: ग्लेशियर टूटने का वीडियो आया सामने, 626 शव बरामद; 2400 की तलाश जारी
इंडिया
'PAK को लेकर भारत का नजरिया बदला', OP सिंदूर पर बोले पूर्व आर्मी चीफ नरवणे
'PAK को लेकर भारत का नजरिया बदला', OP सिंदूर पर बोले पूर्व आर्मी चीफ नरवणे
एग्रीकल्चर
घर की बालकनी में आती है धूप, तो उगा सकते हैं चौलाई साग
घर की बालकनी में आती है धूप, तो उगा सकते हैं चौलाई साग
शिक्षा
दो बार UPSC क्रैक कर IAS बनीं दिव्या शक्ति, अब शराबबंदी की कमान
दो बार UPSC क्रैक कर IAS बनीं दिव्या शक्ति, अब शराबबंदी की कमान
ABP NEWS
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
ABP NEWS
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
ABP NEWS
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
ABP NEWS
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
ABP NEWS
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
Embed widget