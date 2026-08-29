UGC NET Result 2026 का रिजल्ट जारी, 4241 को JRF-असिस्टेंट प्रोफेसर पात्रता

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने UGC NET जून 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है. परीक्षा में शामिल उम्मीदवार अपना स्कोरकार्ड आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं. इस बार यह परीक्षा 87 विषयों के लिए आयोजित की गई थी, लेकिन फिलहाल 84 विषयों का रिजल्ट जारी किया गया है. अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र के उम्मीदवारों को रिजल्ट के लिए इंतजार करना होगा, क्योंकि इन तीन विषयों की परीक्षा दोबारा होनी है.

6 लाख से ज्यादा उम्मीदवार परीक्षा में हुए शामिल

NTA के अनुसार, UGC NET जून 2026 के 84 विषयों के लिए कुल 773806 कैंडिडेट्स ने रजिस्ट्रेशन कराया था. इनमें 430195 महिला, 343575 पुरुष और 36 थर्ड जेंडर कैंडिडेट्स थे. इनमें 607151 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी, जिसका आयोजन देशभर के 286 शहरों में 655 परीक्षा केंद्रों पर किया गया था. परीक्षा 22, 23, 24, 25, 29 और 30 जून के साथ-साथ 5 जुलाई 2026 को हुई थी.

JRF और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 4241 योग्य

84 विषयों के घोषित परिणाम में 4241 उम्मीदवार JRF और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए योग्य पाए गए. यह परीक्षा में शामिल कुल उम्मीदवारों का 0.70 पर्सेंट है. वहीं, 45904 उम्मीदवार असिस्टेंट प्रोफेसर और PhD में प्रवेश के लिए योग्य हैं. यह संख्या परीक्षा में शामिल कैंडिडेट्स का 7.56 पर्सेंट है. इसके अलावा 97434 कैंडिडेट्स केवल PhD में एडमिशन के लिए योग्य घोषित किए गए हैं. इनका प्रतिशत 16.05 पर्सेंट है.

अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र का रिजल्ट क्यों नहीं आया?

इस बार तीन विषयों के उम्मीदवारों को रिजल्ट के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा. अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र विषयों की परीक्षा दोबारा आयोजित की जाएगी. दरअसल, इन विषयों के प्रश्नपत्रों में कई तरह की गलतियों की शिकायतें सामने आई थीं. इसके बाद NTA ने इन तीनों विषयों की परीक्षा दोबारा कराने का फैसला लिया. इन विषयों के री-एग्जाम सितंबर 2026 में होने की जानकारी दी गई है.

रिजल्ट से पहले आंसर की पर मिली थीं आपत्तियां

NTA ने रिजल्ट जारी करने से पहले 84 विषयों की प्रोविजनल आंसर की, प्रश्नपत्र और उम्मीदवारों के रिकॉर्ड किए गए जवाब आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराए थे. उम्मीदवारों को 16 से 18 अगस्त 2026 के बीच आंसर की पर आपत्ति दर्ज करने का मौका दिया गया था. उम्मीदवारों से मिली आपत्तियों की जांच एक्सपर्ट्स ने की, जिसके बाद फाइनल आंसर और रिजल्ट घोषित किया गया.

UGC NET June 2026 Result कैसे चेक करें?

उम्मीदवार अपना रिजल्ट इन आसान स्टेप्स से देख सकते हैं.

सबसे पहले UGC NET की आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाएं.

होम पेज पर UGC NET June 2026 Result/Score Card लिंक पर क्लिक करें.

मांगी गई लॉगिन डिटेल दर्ज करें.

सब्मिट करने के बाद आपका स्कोरकार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा.

रिजल्ट को डाउनलोड कर लें.

इसका प्रिंटआउट या डिजिटल कॉपी सुरक्षित रखें.

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