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राजस्थान में सफाई कर्मचारी बनने का सुनहरा मौका, आज आवेदन की अंतिम तिथि

राजस्थान में सरकारी नौकरी करने की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए जरूरी खबर. सफाई कर्मचारी भर्ती में आवेदन का मौका आज आखिरी मौका. जानें योग्यता से लेकर आवेदन करने तक की पूरी प्रक्रिया.

Written By : दीनदयाल पाटीदार |  Updated at : 28 Oct 2026 10:30 AM (IST)
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राजस्थान में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे उम्मीदवारों के लिए जरूरी खबर है. राज्य में सफाई कर्मचारी भर्ती 2026 के तहत हजारों पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है. इस भर्ती के जरिए प्रदेश के अलग-अलग नगरीय निकायों में खाली पदों के लिए नौकरी के अवसर निकाले गए हैं. जिन उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, उनके लिए फॉर्म भरने का आज यानी 28 अक्टूबर को आखिरी मौका है. 

24,752 पदों पर होगी भर्ती

राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2026 के तहत कुल 24,752 पदों को भरा जाना है. ये पद राज्य के 183 नगरीय निकायों के लिए निर्धारित किए गए हैं. इस भर्ती के जरिए स्थानीय निकायों में सफाई व्यवस्था से जुड़े कामों के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी. बड़ी संख्या में पद होने के कारण यह भर्ती नौकरी की तलाश कर रहे पात्र उम्मीदवारों के लिए एक बड़ा मौका है. 

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आवेदन के लिए क्या है आयु सीमा?

उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए. आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को राजस्थान सरकार के नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट मिलेगी.इसकी जानकारी आधिकारिक नोटिफिकेशन में दी जाती है. इसलिए फॉर्म भरने से पहले अपनी आयु और पात्रता की जांच जरूर कर लें.

कैसे करें आवेदन और क्या होगी चयन प्रक्रिया?

राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए उम्मीदवार राजस्थान के एसएसओ पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करें. इसके लिए अपनी एसएसओ आईडी से लॉगिन करें और भर्ती से जुड़े विकल्प को चुनकर आवेदन फॉर्म में मांगी गई जानकारी भरें. इसके बाद जरूरी दस्तावेज अपलोड करें और फॉर्म को अच्छी तरह जांचकर सबमिट कर दें. आवेदन पूरा होने के बाद उसकी रसीद या प्रिंटआउट अपने पास जरूर रखें. आवेदन करते समय सही जानकारी भरें और जरूरी दस्तावेज तैयार रखें. भर्ती से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए राजस्थान के स्वायत्त शासन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं.

आवेदन करने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ लें. इसमें आवेदन से जुड़ी शर्तें, जरूरी दस्तावेज और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाती हैं. फॉर्म भरते समय नाम, जन्मतिथि और अन्य व्यक्तिगत जानकारी सही दर्ज करें, ताकि आगे दस्तावेज सत्यापन के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो. 

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About the author दीनदयाल पाटीदार

दीनदयाल पाटीदार एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. एजुकेशन बीट की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वह स्कूल और यूनिवर्सिटी एडमिशन, प्रतियोगी परीक्षाओं के नतीजों, सरकारी भर्तियों, स्कॉलरशिप और शिक्षा से जुड़ी नीतियों पर नियमित तौर पर खबरें लिखते हैं, ताकि छात्रों और अभिभावकों तक सही, सटीक और समय पर जानकारी पहुंच सके. उनकी कोशिश रहती है कि जटिल से जटिल सरकारी नियम और शैक्षणिक अपडेट भी पाठकों तक आसान और समझने लायक भाषा में पहुंचे.

एबीपी लाइव में आने से पहले दीनदयाल पाटीदार अपनी यूनिवर्सिटी की मीडिया टीम का हिस्सा रह चुके हैं, जहां उन्होंने कैंपस से जुड़ी खबरों, इवेंट्स और एकेडमिक गतिविधियों की रिपोर्टिंग और कवरेज की जिम्मेदारी निभाई. इसी दौरान उन्होंने रिपोर्टिंग, कंटेंट राइटिंग, न्यूज राइटिंग की बारीकियां और खबरों को सही फॉर्मेट व भाषा में पेश करने का हुनर सीखा, जो आज उनकी पत्रकारिता का अहम हिस्सा हैं.

पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो उन्होंने मंदसौर यूनिवर्सिटी, मंदसौर से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन (बीए-जेएमसी) में स्नातक की पढ़ाई की है. वह मूल रूप से मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के रहने वाले हैं.
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Published at : 28 Oct 2026 10:30 AM (IST)
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