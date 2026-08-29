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हिंदी न्यूज़शिक्षाNEET UG काउंसलिंग राउंड 2 का शेड्यूल जारी, 3 सितंबर से शुरू होगी प्रक्रिया

NEET UG काउंसलिंग राउंड 2 का शेड्यूल जारी, 3 सितंबर से शुरू होगी प्रक्रिया

एमसीसी ने नीट यूजी 2026 काउंसलिंग के राउंड 2 का शेड्यूल जारी कर दिया है. ऐसे में अब दूसरे राउंड की काउंसलिंग प्रक्रिया 3 सितंबर 2026 से शुरू होगी और राउंड 2 का रिजल्ट 11 सितंबर को आएगा.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 29 Aug 2026 12:35 PM (IST)
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नीट यूजी 2026 काउंसलिंग के राउंड 2 को लेकर मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने शेड्यूल जारी कर दिया है. ऑल इंडिया कोटा, डीम्ड यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी की सीटों के लिए दूसरे राउंड की काउंसलिंग प्रक्रिया 3 सितंबर 2026 से शुरू होगी. इस दिन रजिस्ट्रेशन फीस, पेमेंट और चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी. राउंड 2 का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 11 सितंबर को जारी किया जाएगा. राउंड 2 में सीट पाने वाले उम्मीदवारों को तय समय के अंदर संबंधित संस्थान में रिपोर्ट कर एडमिशन प्रक्रिया पूरी करनी होगी. 

3 सितंबर से रजिस्ट्रेशन और फीस पेमेंट 

एक्यूआई, डीम्ड और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए राउंड 2 का रजिस्ट्रेशन और फीस पेमेंट 3 सितंबर से 8 सितंबर किया जा सकेगा. 8 सितंबर को फीस जमा करने की सुविधा शाम 6:00 बजे तक उपलब्ध रहेगी. वहीं चॉइस फिलिंग का मौका 3 से 9 सितंबर तक मिलेगा. उम्मीदवार 8 सितंबर शाम 4 बजे से 9 सितंबर सुबह 10 बजे तक अपनी पसंद लोग कर सकेंगे. इसके बाद एमसीसी 9 और 10 सितंबर को सीट अलॉटमेंट की प्रक्रिया पूरी करेगा. वहीं 11 सितंबर को राउंड 2 का रिजल्ट जारी किया जाएगा.

राउंड 2 का पूरा शेड्यूल एक नजर में

  • टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स- 1 और 2 सितंबर 2026
  • रजिस्ट्रेशन और फीस पेमेंट- 3 से 8 सितंबर 
  • च्वाइस फिलिंग- 3 से 9 सितंबर 
  • च्वाइस लॉकिंग- 8 सितंबर शाम 4 बजे से 9 सितंबर सुबह 10 बजे तक 
  • सीट अलॉटमेंट प्रोसेस- 9 और 10 सितंबर 
  • राउंड 2 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट- 11 सितंबर 
  • रिपोर्टिंग और ज्वाइनिंग-12 से 18 सितंबर 
  • ज्वॉइन किए उम्मीदवारों का वेरिफिकेशन- 19 सितंबर   

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स्टेट काउंसलिंग का भी शेड्यूल जारी 

एमसीसी ने एक्यूआई के साथ स्टेट काउंसलिंग राउंड 2 की टाइमलाइन भी जारी की है. राज्य स्तर की काउंसलिंग की प्रक्रिया 7 सितंबर से 11 सितंबर तक चलेगी. इसमें संबंधित राज्य की काउंसलिंग अथॉरिटी उम्मीदवारों के एडमिशन और दूसरी प्रक्रियाओं को पूरा करेगी. एक्यूआई और स्टेट काउंसलिंग दोनों के तहत अलॉट सीट पर उम्मीदवारों को 18 सितंबर तक ज्वाइन करना होगा. 19 सितंबर को संबंधित अथॉरिटी की ओर से ज्वाइन कर चुके उम्मीदवारों के रिकॉर्ड का वेरिफिकेशन किया जाएगा. उम्मीदवारों को अपने राज्य की काउंसलिंग अथॉरिटी की ओर से जारी निर्देशों पर भी नजर रखनी होगी. 

किन उम्मीदवारों को राउंड 2 में मौका मिलेगा?

जिन उम्मीदवारों को राउंड 1 में कोई सीट नहीं मिली. वे निर्धारित नियमों के अनुसार राउंड 2 में हिस्सा ले सकेंगे. इसके अलावा राउंड 1 में सीट पाने वाले उम्मीदवार राउंड 2 सीट अपग्रेडेशन के लिए शामिल हो सकते हैं, जिन्होंने फ्लोट का ऑप्शन चुना है. वहीं जिन उम्मीदवारों ने फ्रीज ऑप्शन चुना उनकी राउंड 1 की सीट बरकरार रहेगी लेकिन उन्हें राउंड 2 में सीट अपग्रेडेशन के लिए नहीं माना जाएगा. राउंड 1 में सीट पाने वाले और अपग्रेडेशन के राउंड 2 में जाने वाले उम्मीदवारों को निर्धारित ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करनी होगी और जरूरी डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे. इस साल की व्यवस्था के तहत फ्लोट उम्मीदवारों के डॉक्यूमेंट और वेरिफिकेशन के लिए अलॉट कॉलेज में व्यक्तिगत रूप से जाने की जरूरत नहीं होगी, संस्थान ऑनलाइन माध्यम से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जांच करेगा.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 29 Aug 2026 12:35 PM (IST)
Tags :
Education News NEET UG Counselling 2026
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