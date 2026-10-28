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हिंदी न्यूज़शिक्षाबिहार में हर 100 में से 12 युवा बेरोजगार, 57% स्कूलों में कंप्यूटर तक नहीं 

बिहार में हर 100 में से 12 युवा बेरोजगार, 57% स्कूलों में कंप्यूटर तक नहीं 

हाल ही में सामने आए Periodic Labor Force Survey (PLFS) 2025 के आंकड़ों के अनुसार बिहार में 15 से 29 साल के आयु वर्ग के पढ़े-लिखे युवाओं में बेरोजगारी दर 12.1 फीसदी दर्ज की गई है.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 28 Oct 2026 09:11 AM (IST)
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बिहार के युवाओं के सामने शिक्षा पूरी होने के बाद रोजगार और अपने भविष्य को लेकर बड़ी चुनौतियां खड़ी है. एक तरफ जहां पारंपरिक डिग्रियां हासिल करने के बाद भी युवाओं को नौकरी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ बुनियादी शैक्षणिक ढांचे की कमी संकट को और गहरा कर रही है. हाल ही में सामने आए Periodic Labor Force Survey (PLFS) 2025 के आंकड़ों के अनुसार बिहार में 15 से 29 साल के आयु वर्ग के पढ़े-लिखे युवाओं में बेरोजगारी दर 12.1 फीसदी दर्ज की गई है. यानी हर 100 में से 12 से ज्यादा युवा नौकरी की तलाश में दर-दर भटक रहे हैं, लेकिन उन्हें काम नहीं मिल पा रहा है. 

यह स्थिति तब है, जब राज्य के युवाओं के बीच सरकारी नौकरियों को लेकर दिलचस्पी चरम पर है और लाखों की संख्या में उम्मीदवार सीमित पदों के लिए आवेदन करते हैं. इसके अलावा शिक्षा मंत्रालय के UDISE 2025-26 आंकड़ों के अनुसार राज्य में करीब 57 फीसदी स्कूलों में कंप्यूटर की सुविधा तक उपलब्ध नहीं है, जो डिजिटल दौर में छात्रों की तैयारी पर बड़ा सवाल खड़ा करता है. 

बिहार में कुल बेरोजगारी दर 12.1%

PLFS 2025 के आंकड़ों के अनुसार बिहार में युवाओं की कुल बेरोजगारी दर 12.1 प्रतिशत है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में यह 9.8 और शहरी क्षेत्र में बढ़कर 31.3 प्रतिशत हो जाती हैं. एक्सपर्ट्स का मानना है कि बेरोजगारी का मुख्य कारण पारंपरिक डिग्रियां होना है. जिनके साथ छात्रों के पास कोई आधुनिक तकनीकी स्किल या कंप्यूटर पर काम करने का नॉलेज नहीं होता है. इसके अलावा बिहार की श्रम बल भागीदारी भी राष्ट्रीय औसत 46 प्रतिशत के मुकाबले काफी कम यानी 34.3 प्रतिशत है, जिसका मतलब है कि बड़ी संख्या में युवा तो लेबर फोर्स में उतर ही नहीं रहे हैं. 

स्कूलों में कंप्यूटर सुविधाओं की बड़ी कमी 

आज के डिजिटल दौर में ऑनलाइन आवेदन भेजने से लेकर डेटा एनालिटिक्स और डिजिटल मार्केटिंग तक के लिए कंप्यूटर और इंटरनेट का ज्ञान अनिवार्य हो गया है. लेकिन UDISE 2025-26 के आंकड़े बताते हैं कि बिहार के 95,285 स्कूलों में से केवल 40,960 स्कूलों में ही कंप्यूटर की सुविधा है. यानी लगभग 43 प्रतिशत स्कूलों में ही कंप्यूटर उपलब्ध है, जबकि 57 प्रतिशत स्कूलों में कंप्यूटर की कोई सुविधा नहीं है. जिन स्कूलों में कंप्यूटर है भी, वहां छात्रों को पर्याप्त प्रैक्टिकल समय और इंटरनेट मिलने जैसी समस्याएं बनी हुई है. 

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सरकारी नौकरियों का भारी क्रेज और BPSC का दबाव 

बिहार में रोजगार का मतलब आज भी ज्यादातर युवाओं के लिए सरकारी नौकरी ही है. स्थिरता और सुरक्षा की चाह में लाखों युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे रहते हैं. बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में उमड़ने वाली भीड़ इस बात का सबूत मानी जाती है. दरअसल 67वीं बिहार बीपीएससी सीसीई परीक्षा में 802 पदों के लिए लगभग 4.8 लाख उम्मीदवार बैठे थे. वहीं 68वीं बीपीएससी सीसीई परीक्षा में 324 पदों के लिए 2.6 लाख आवेदन आए. 69वीं बीपीएससी सीसीई परीक्षा में 475 पदों के लिए लगभग 1.9 लाख छात्र शामिल हुए. वहीं 70वीं सीसीई परीक्षा में 2,035 पदों के लिए 3.3 लाख उम्मीदवार थे, जबकि हालिया 71वीं सीसीई परीक्षा में 1,298 पदों के लिए लगभग 3.2 लाख उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी. यह कंपटीशन बताता है कि सरकारी खाली पद बढ़ने के बावजूद नौकरी चाहने वालों की संख्या उससे कहीं ज्यादा है, जिससे व्यापक जॉब मार्केट में रोजगार के दूसरे ऑप्शन तलाशना और भी जरूरी हो गया है. 

स्किल ट्रेनिंग और अप्रेंटिसशिप की स्थिति 

युवाओं को हुनर देने के लिए सरकार की राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना के तहत बिहार में जुड़ने वाले युवाओं की संख्या 20224-25 के 5,502 से बढ़कर 2025-26 में 9013 हो गई. हालांकि सिर्फ ट्रेनिंग या अप्रेंटिसशिप से जुड़ना ही पक्की नौकरी की गारंटी नहीं है. नीति आयोग की अगस्त 2026 की Reimagining Skilling for Viksit Bharat@2047 रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि स्किल ट्रेनिंग को केवल सर्टिफिकेट तक सीमित न रखकर उसे स्थानीय उद्योग की मांग, रोजगार और कमाई से जोड़ा जाना चाहिए.

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About the author कविता गाडरी

कविता एबीपी नेटवर्क नोएडा के साथ बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही है. वर्तमान में कविता का मुख्य फोकस शिक्षा, करियर और नौकरी से जुड़ी खबरों पर रहता है.

करीब 3.5 साल से पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी कव‍िता एबीपी नेटवर्क से पहले राजस्थान पत्रिका में काम कर चुकी है. यहां  उन्होंने नेशनल एडिशन और अलग-अलग सप्लीमेंट्स के लिए काम किया. राजस्थान पत्रिका में करियर की उड़ान और सी न्यूज जैसे कॉलम वह कवर करती थी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो के साथ काम करने का अवसर मिला, जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन की बारीकियों को समझने का अनुभव दिया. वहीं पत्रकारिता के अलावा कविता की खास रुचि खेल, विशेष रूप से क्रिकेट में है. राजस्थान पत्रिका में रहते हुए कविता ने मदर्स डे स्पेशल स्पोर्ट्स एडिशन में भी काम किया है.

पढ़ाई की बात करें तो कविता ने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई की.
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Published at : 28 Oct 2026 09:11 AM (IST)
Tags :
Education News Youth Unemployment Bihar Youth Unemployment
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