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हिंदी न्यूज़शिक्षाNTA ने खोली RMS CET 2026 की करेक्शन विंडो, जानें किन डिटेल्स में कर सकेंगे बदलाव?

NTA ने खोली RMS CET 2026 की करेक्शन विंडो, जानें किन डिटेल्स में कर सकेंगे बदलाव?

राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन करेक्शन विंडो खोल दी. फॉर्म में किसी तरह का सुधार करना चाहते हैं, वे NTA की ऑफिशियल वेबसाइट nta.ac.in पर जाकर बदलाव कर सकते हैं.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 28 Oct 2026 06:53 AM (IST)
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एनटीए ने राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन करेक्शन विंडो खोल दी है. जिन उम्मीदवारों परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है और फॉर्म में किसी तरह की का सुधार करना चाहते हैं, वह एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट nta.ac.in पर जाकर बदलाव कर सकते हैं. यह सुविधा 27 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 28 अक्टूबर यानी कल रात 11:50 बजे तक ही अपने आवेदन फॉर्म में संशोधन कर सकेंगे. एनटीए ने साफ किया है कि यह केवल एक बार मिलने वाला मौका है, इसके बाद फॉर्म लॉक कर दिए जाएंगे और किसी भी स्थिति में दोबारा बदलाव की अनुमति नहीं मिलेगी. 

किन जानकारी में कर सकेंगे बदलाव?

  • उम्मीदवार का नाम
  • माता का नाम 
  • पिता का नाम 
  • कक्षा 5 और 8 की डिटेल 
  • परीक्षा शहर का चयन 
  • व्यक्तिगत और दूसरी जानकारी 
  • जन्मतिथि 
  • जेंडर 
  • कैटेगरी
  • सिग्नेचर 
  • थंब इंप्रेशन 
  • जन्म प्रमाण पत्र 
  • आधार डिटेल 

किन डिटेल में बदलाव नहीं कर सकते?

एनटीए ने ऐसी कुछ डिटेल्स भी बताई है, जिसमें उम्मीदवार बदलाव नहीं करते हैं. इन डिटेल में मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, स्थाई और वर्तमान एड्रेस, आपातकालीन कांटेक्ट डिटेल्स और उम्मीदवारों के पासपोर्ट साइज फोटो में कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं. 

कैसे करें आवेदन फॉर्म में करेक्शन?

  • करेक्शन करने के लिए सबसे पहले एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट exams.nta.nic.in/rmscet. पर जाएं. 
  • इसके बाद होम पेज पर RMS CET 2026 करेक्शन विंडो पर के लिंक पर क्लिक करें. 
  • अब लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करके आईडी और पासवर्ड के साथ लॉगिन करें. 
  • इसके बाद आवेदन फाॅर्म खोलें और जिन डिटेल में सुधार करना है, उन्हें ध्यान से एडिट करें. 
  • अगर डिटेल बदलने पर आवेदन फीस में कोई अंतर आता है, तो आपको एक्स्ट्रा आवेदन फीस का पेमेंट करना पड़ेगा. 
  • अब फॉर्म को एक बार और अच्छे से चेक करके सबमिट कर दें
  • लास्ट में कंफर्मेशन पेज डाउनलोड कर लें 

ये भी पढ़ें-NTA ने छात्रों के लिए शुरू की हेल्पलाइन, एक नंबर पर 24x7 मिलेगी मदद 

एग्जाम से जुड़े जरूरी निर्देश और परीक्षा की तारीख 

करेक्शन विंडो में कुछ बदलाव के कारण एक्स्ट्रा फीस लागू हो सकती है, जो कि नॉन रिफंडेबल होगी. वहीं आरएमएस सीईटी 2026 लिखित परीक्षा का आयोजन 13 दिसंबर 2026 को किया जाएगा. यह परीक्षा ओएमआर शीट आधारित होगी और परीक्षा अवधि 2 घंटा 30 मिनट होगी. वहीं परीक्षा हॉल में मोबाइल, स्मार्ट वॉच, केलकुलेटर, बैग या किसी भी प्रकार की स्टेशनरी या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाने पर पूरी तरह बैन रहेगा. इसके अलावा किसी भी प्रकार की दिक्कत या परेशानी के लिए छात्र 011-40759000 या 011-692277200 पर कांटेक्ट कर सकते हैं या आरएमएस के ईमेल आईडी rmscet@nta.gov.in. पर भी मेल भेज सकते हैं.

ये भी पढ़ें-महाराष्ट्र में कक्षा 6 की हिस्ट्री, साइंस और भूगोल की किताबों में हुए बड़े बदलाव  

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About the author कविता गाडरी

कविता एबीपी नेटवर्क नोएडा के साथ बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही है. वर्तमान में कविता का मुख्य फोकस शिक्षा, करियर और नौकरी से जुड़ी खबरों पर रहता है.

करीब 3.5 साल से पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी कव‍िता एबीपी नेटवर्क से पहले राजस्थान पत्रिका में काम कर चुकी है. यहां  उन्होंने नेशनल एडिशन और अलग-अलग सप्लीमेंट्स के लिए काम किया. राजस्थान पत्रिका में करियर की उड़ान और सी न्यूज जैसे कॉलम वह कवर करती थी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो के साथ काम करने का अवसर मिला, जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन की बारीकियों को समझने का अनुभव दिया. वहीं पत्रकारिता के अलावा कविता की खास रुचि खेल, विशेष रूप से क्रिकेट में है. राजस्थान पत्रिका में रहते हुए कविता ने मदर्स डे स्पेशल स्पोर्ट्स एडिशन में भी काम किया है.

पढ़ाई की बात करें तो कविता ने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई की.
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Published at : 28 Oct 2026 06:49 AM (IST)
Tags :
Education News RMS CET 2026 RMS CET
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