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हिंदी न्यूज़शिक्षासीबीएसई स्कूलों में अब दिन में तीन बार लगेगी हाजिरी, शिक्षकों के लिए भी लागू होगा ड्रेस कोड

सीबीएसई स्कूलों में अब दिन में तीन बार लगेगी हाजिरी, शिक्षकों के लिए भी लागू होगा ड्रेस कोड

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के जिन सरकारी स्कूलों को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) से संबद्ध किया जा रहा है, वहां विद्यार्थियों की उपस्थिति दिन में तीन बार दर्ज की जाएगी.

Written By : पराक्रम चन्द |  Edited By: Sheikh inzemam ulhuq |  Updated at : 01 Sep 2026 07:11 PM (IST)
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हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था और अनुशासन को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं. मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने स्कूल शिक्षा विभाग के साथ हुई समीक्षा बैठक में अधिकारियों को विद्यार्थियों की उपस्थिति, शिक्षकों के ड्रेस कोड और स्कूलों में शैक्षणिक व्यवस्था से जुड़े जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं.

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के जिन सरकारी स्कूलों को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) से संबद्ध किया जा रहा है, वहां विद्यार्थियों की उपस्थिति दिन में तीन बार दर्ज की जाएगी. इसके लिए स्कूल में विद्यार्थियों के चेक-इन, लंच टाइम और चेक-आउट के समय हाजिरी दर्ज करना अनिवार्य होगा.

दिन में तीन बार दर्ज होगी विद्यार्थियों की उपस्थिति

नई व्यवस्था के तहत विद्यार्थियों की सिर्फ सुबह स्कूल पहुंचने के समय ही हाजिरी नहीं ली जाएगी. उनकी उपस्थिति पर पूरे स्कूल समय के दौरान नजर रखने के लिए दिन में तीन बार अटेंडेंस दर्ज की जाएगी. पहली हाजिरी स्कूल पहुंचने के समय यानी चेक-इन पर होगी. इसके बाद लंच टाइम पर दूसरी बार और स्कूल से छुट्टी के समय चेक-आउट पर तीसरी बार उपस्थिति दर्ज की जाएगी. सरकार का उद्देश्य स्कूलों में अनुशासन और जवाबदेही को मजबूत करना है.

शिक्षकों के लिए भी तय होगा ड्रेस कोड

बैठक में शिक्षकों के ड्रेस कोड को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए. मुख्यमंत्री ने कहा कि CBSE स्कूलों में शिक्षकों के लिए निर्धारित ड्रेस कोड लागू किया जाएगा. इसके तहत शिक्षकों को 1 अक्टूबर 2026 से तय ड्रेस में ही स्कूल आना होगा. इसके अलावा विद्यार्थियों के ड्रेस कोड को लेकर भी आवश्यक प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं. इस संबंध में एक सप्ताह के भीतर अंतिम निर्णय लिया जाएगा.

सरकारी स्कूलों में अनुशासन और जवाबदेही पर जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, अनुशासन और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए जरूरी सुधार किए जा रहे हैं. सरकार का लक्ष्य सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता को और बेहतर बनाना है. समीक्षा बैठक के दौरान स्कूलों की शैक्षणिक व्यवस्था को मजबूत करने और विद्यार्थियों के लिए बेहतर वातावरण तैयार करने पर भी जोर दिया गया. सरकार का मानना है कि स्कूलों में स्पष्ट नियम और जवाबदेही की व्यवस्था होने से शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जा सकेगा.

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133 सरकारी स्कूल होंगे CBSE से संबद्ध

हिमाचल प्रदेश में कुल 133 सरकारी स्कूलों को CBSE से संबद्ध किया जा रहा है. इन स्कूलों में बोर्ड परीक्षाओं को लेकर भी चरणबद्ध व्यवस्था तय की गई है. वर्ष 2027 में हिमाचल प्रदेश बोर्ड इन स्कूलों की परीक्षाएं लेगा, जबकि 2028 से CBSE इन स्कूलों की बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करेगा. इन स्कूलों के लिए अलग से सब-कैडर बनाने की प्रक्रिया भी चल रही है. इसके साथ ही संबंधित स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती की प्रक्रिया पर भी काम किया जा रहा है.

सरकार के इन कदमों से CBSE से जुड़ने वाले सरकारी स्कूलों में पढ़ाई और प्रशासनिक व्यवस्था को नए ढांचे के अनुसार तैयार करने की कोशिश की जा रही है. आने वाले समय में इन स्कूलों में विद्यार्थियों की उपस्थिति, शिक्षकों के ड्रेस कोड और अन्य व्यवस्थाओं से जुड़े नए नियम लागू होंगे.

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About the author पराक्रम चन्द

पराक्रम चन्द 20 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं. हिमाचल की हर छोटी-बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. सियासी खबरों में खास दिलचस्पी रखते हैं. उन्होंने हिंदी में एम फिल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से किया है. उन्हें महर्षि नारद पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया.
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Published at : 01 Sep 2026 07:01 PM (IST)
Tags :
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