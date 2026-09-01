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हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीUP में 12वीं पास महिलाओं के लिए आंगनवाड़ी में भर्ती, हजारों पदों पर आवेदन का मौका

UP में 12वीं पास महिलाओं के लिए आंगनवाड़ी में भर्ती, हजारों पदों पर आवेदन का मौका

यूपी में आंगनबाड़ी सहायिका के खाली पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है. इस भर्ती के लिए केवल महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकती है. यूपी में यह भर्ती आंगनबाड़ी सहायिकाओं के पद पर जिला स्तर पर की जा रही है.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 01 Sep 2026 02:12 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश में बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग की ओर से अलग-अलग जिलों में आंगनबाड़ी सहायिका के खाली पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है. इस भर्ती के लिए केवल महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकती है. यूपी में यह भर्ती आंगनबाड़ी सहायिकाओं के पद पर जिला स्तर पर की जा रही है. इसलिए अलग-अलग जिलों के लिए हजारों पदों पर आवेदन की शुरुआत और अंतिम तारीख भी अलग है. वहीं इस भर्ती की खास बात यह है कि इसके लिए आवेदन करने वाली महिलाओं से किसी तरह की फीस नहीं ली जाएगी. 

12वीं पास महिलाएं कर सकती है पर आवेदन 

आंगनवाड़ी सहायिका पद के लिए उम्मीदवार किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना जरूरी है. इससे ज्यादा शैक्षणिक योग्यता रखने वाली महिलाएं भी आवेदन कर सकती है. उम्मीदवार के लिए सबसे जरूरी शर्त यह है कि वह जिस गांव, वार्ड, न्याय पंचायत का आवेदन कर रही है, वहीं की निवासी होनी चाहिए. इस भर्ती में केवल महिला उम्मीदवारों काे आवेदन करने का मौका दिया गया है. आवेदन करने वाली महिलाओं की उम्र कम से कम 18 और अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए. आयु की गणना संबंधित भर्ती के निर्धारित नियमों के अनुसार की जाएगी. आरक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवारों को नियमानुसार आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी. 

कौन से जिले में कितने पदों पर भर्ती?

ललितपुर- 44 पद- अंतिम तारीख 3 सितंबर 2026 

चित्रकूट- 69 पद- अंतिम तारीख 5 सितंबर 2026 

कानपुर नगर- 307 पद- अंतिम तारीख 5 सितंबर 2026 

कुशीनगर- 214 पद- अंतिम तारीख 11 सितंबर 2026 

महाराजगंज- 141 पद- अंतिम तारीख 1 सितंबर 2026 

मथुरा- 544 पद- अंतिम तारीख 13 सितंबर 2026 

इन जिलों के अलावा उत्तर प्रदेश के दूसरे जिलों में भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिका के खाली पदों पर जिला स्तर पर भर्ती प्रक्रिया कराई जा रही है. हर जिले के लिए आवेदन की समय सीमा भी अलग-अलग निर्धारित की गई है. 

बिना फीस के भरना होगा फॉर्म 

इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को कोई फीस नहीं देनी होगी. जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी सभी वर्गों के लिए आवेदन फीस जीरो रखी गई है. महिला उम्मीदवार घर बैठे मोबाइल या लैपटॉप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकती है. फॉर्म भरने के साथ उम्मीदवारों को अपनी 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, फोटो, सिग्नेचर, आधार कार्ड और निवास प्रमाण पत्र जैसे जरूरी डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने होंगे. 

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मेरिट से होगा चयन 

आंगनवाड़ी सहायिका भर्ती में उम्मीदवारों के चयन के लिए किसी लिखित परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा. इस भर्ती के लिए चयन मेरिट के आधार पर किया जाना है. शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार होने के बाद चयनित उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा. इसलिए आवेदन करते समय उम्मीदवारों को अपनी एजुकेशनल शैक्षणिक जानकारी ध्यान से भरने की सलाह भी दी गई है. 

ऐसे भरे आंगनबाड़ी भर्ती का फॉर्म 

  • ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी के ऑफिशियल वेबसाइट upanganwadibharti.in पर जाना होगा. 
  • इसके बाद नए उम्मीदवार के लिए दिए गए रजिस्ट्रेशन लिंक पर रजिस्ट्रेशन करना होगा. 
  • अब रजिस्ट्रेशन के दौरान नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, ईमेल आईडी और दूसरी जानकारी दर्ज करें. 
  • रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद मोबाइल नंबर और पासवर्ड की मदद से लॉगिन कर आवेदन फॉर्म भरे. 
  • फाॅर्म में नाम, जन्म तिथि, एड्रेस, कैटेगरी, ग्राम सभा या वार्ड से जुड़ी जानकारी भरकर डॉक्यूमेंट अपलोड करें. 
  • सारी जानकारी भरने और आवेदन जांचने के बाद इसे सबमिट कर दें.
  • लास्ट में आवेदन फाॅर्म का एक प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 01 Sep 2026 02:12 PM (IST)
Tags :
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