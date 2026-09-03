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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकांग्रेस ने असम में इस पार्टी से तोड़ा गठबंधन, आखिर क्यों हुई खफा?

कांग्रेस ने असम में इस पार्टी से तोड़ा गठबंधन, आखिर क्यों हुई खफा?

असम में कांग्रेस ने अखिल गोगोई की राइजर दल के साथ सभी राजनीतिक गठबंधन संबंध तत्काल प्रभाव से खत्म कर दिए हैं.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 03 Sep 2026 01:53 PM (IST)
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असम में कांग्रेस ने अखिल गोगोई की पार्टी राइजर दल के साथ अपने सभी राजनीतिक गठबंधन संबंध खत्म कर दिए हैं. कांग्रेस ने गठबंधन के नियमों और मर्यादा के उल्लंघन का हवाला देते हुए यह फैसला लिया है. असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी (एपीसीसी) के अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के उपनेता गौरव गोगोई के निर्देश पर यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है. इस संबंध में एपीसीसी के महासचिव (संगठन) रमन्ना बरुआ के हस्ताक्षर से आधिकारिक संगठनात्मक परिपत्र जारी किया गया.

लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले बना था गठबंधन

कांग्रेस के मुताबिक, पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनावों से पहले पार्टी ने राइजर दल समेत कई क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर की वामपंथी पार्टियों के साथ चुनावी गठबंधन किया था. इसका उद्देश्य विपक्षी दलों को एकजुट करना और सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ एक मजबूत संदेश देना था. कांग्रेस का आरोप है कि गठबंधन के अधिकांश समय में राइजर दल का नेतृत्व लगातार कांग्रेस के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण प्रचार और नेताओं के चरित्र पर व्यक्तिगत हमले करता रहा. कांग्रेस ने इसे गठबंधन की मर्यादा और तय नियमों का उल्लंघन बताया.

दूसरी विपक्षी पार्टियों के नेताओं पर भी टिप्पणी का आरोप

कांग्रेस ने कहा कि कई मौकों पर राइजर दल के नेताओं ने विपक्षी गठबंधन में शामिल दूसरी पार्टियों के नेताओं के खिलाफ भी बिना आधार, अनुचित और अपमानजनक टिप्पणियां कीं. पार्टी के मुताबिक, इस तरह के बयानों से गठबंधन की मूल भावना और राजनीतिक आचरण को बार-बार नुकसान पहुंचा.

कांग्रेस ने कहा कि ऐसे व्यवहार के बाद राइजर दल के साथ राजनीतिक संबंध बनाए रखना अब संभव नहीं है. हालांकि, पार्टी ने स्पष्ट किया कि गठबंधन खत्म करने के बावजूद वह जनता से जुड़े मुद्दों को उठाती रहेगी और भाजपा सरकार को उसकी कथित जनविरोधी गतिविधियों, नीतियों और कुप्रशासन के लिए जवाबदेह ठहराती रहेगी.

कांग्रेस ने पहले भी अखिल गोगोई को दी थी चेतावनी

इससे पहले रविवार को एपीसीसी ने अखिल गोगोई की ओर से कांग्रेस के खिलाफ की गई कथित अपमानजनक टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की थी. कांग्रेस ने इसे गठबंधन के सिद्धांतों का खुला उल्लंघन बताते हुए गोगोई को चेतावनी दी थी कि वह ‘सरकार के एजेंट’ के तौर पर काम करने से बचें.

एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में असम प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष मीरा बोर्थाकुर और एपीसीसी के मीडिया एवं संचार विभाग के अध्यक्ष बेदब्रत बोरा ने अखिल गोगोई पर निशाना साधा था. उन्होंने गोगोई को अक्षम राजनीतिक नेता बताते हुए उन पर अवसरवादी और पाखंडी राजनीति करने का आरोप लगाया था.

कांग्रेस ने बाढ़ राहत कार्यों का भी किया जिक्र

प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेदब्रत बोरा ने कहा कि एपीसीसी अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के उपनेता गौरव गोगोई सहित कांग्रेस के नेता दिन-रात बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद में जुटे हैं. उन्होंने कहा कि पार्टी नेता सिर्फ बाढ़ राहत सामग्री बांटने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि बाढ़ प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए भी काम कर रहे हैं.

बोरा ने पिछले दो दिनों में अखिल गोगोई की ओर से दिए गए बयानों की आलोचना करते हुए कहा कि कांग्रेस गठबंधन की मर्यादा में विश्वास करती है और गैर-जिम्मेदाराना बयानों के बजाय वास्तविक जनसेवा को प्राथमिकता देती है.
उन्होंने अखिल गोगोई पर निशाना साधते हुए कहा कि गोगोई शिवसागर विधानसभा सीट कांग्रेस के सक्रिय समर्थन और राजनीतिक सहयोग के कारण ही जीत पाए थे. बोरा ने दावा किया कि कांग्रेस के समर्थन के बिना गोगोई एक भी सीट नहीं जीत पाते.

2026 के असम विधानसभा चुनाव में किसे कितनी सीटें मिलीं?

मई 2026 में हुए असम विधानसभा चुनाव के नतीजों में भाजपा ने राज्य की 126 विधानसभा सीटों में से 82 सीटों पर जीत दर्ज की. कांग्रेस को 19 सीटें मिलीं. बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (बीपीएफ) और असम गण परिषद (एजीपी) ने 10-10 सीटें जीतीं. वहीं, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (एआईयूडीएफ) और राइजर दल को दो-दो सीटें मिलीं. ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने एक सीट पर जीत दर्ज की.

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About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
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Published at : 03 Sep 2026 12:59 PM (IST)
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