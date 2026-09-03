NEET PG को लेकर NBEMS सख्त, सवाल सर्कुलेट करने पर दी चेतावनी

नीट पीजी 2026 परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवारों के लिए नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) ने चेतावनी दी है. बोर्ड में उम्मीदवारों के साथ-साथ फैकल्टी, कोचिंग इंस्टीट्यूट और परीक्षा से जुड़े दूसरे लोगों को परीक्षा में पूछे गए सवालों को याद करके तैयारी की गई यह जानकारी शेयर करने से बचने के लिए कहा गया है.

NBEMS के अनुसार, परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को लेकर चर्चा करना, उन्हें इकट्ठा करना, दोबारा तैयार करना या सर्कुलेेट करना परीक्षा के दौरान लागू नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट का उल्लंघन माना जाएगा. बोर्ड ने यह चेतावनी अपने आधिकारिक व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप के जरिए दी है.

सवाल शेयर करने वालों को NBEMS की चेतावनी

NBEMS ने नीट पीजी 2026 से जुड़े सभी उम्मीदवारों, शिक्षकों और कोचिंग संस्थानों से में पूछे गए प्रश्नों को लेकर किसी तरह की जानकारी शेयर न करने को कहा गया है. बोर्ड का कहना है कि परीक्षा के प्रश्नों को रिकॉल करना या मेमोरी बेस्ड तरीके से चर्चा करना, उन्हें इकट्ठा करना, दोबारा तैयार करना या दूसरे लोगों तक पहुंचाना नीट पीजी 2026 के सूचना बुलेटिन में दिए गए एनडीए का उल्लंघन होगा. इसलिए सभी संबंधित लोगों को परीक्षा की गोपनीयता से जुड़े नियमों का पालन करने की सलाह दी गई है.

जयपुर के दो केंद्रों पर परीक्षा हुई थी रद्द

नीट पीजी 30 अगस्त 2026 को आयोजित की गई. NBEMS के अनुसार ज्यादातर परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा सुचारू रूप से हुई, लेकिन राजस्थान के जयपुर के सीतापुर के दो केंद्रों पर उम्मीदवारों को तकनीकी समस्या का सामना करना पड़ा. यहां इंटरनल पावर सप्लाई में समस्या आने के कारण कंप्यूटर सिस्टम बार-बार प्रभावित हुए. इसके चलते उम्मीदवार अपनी परीक्षा पूरी नहीं कर सके. इन दोनों केंद्रों पर कुल 2445 उम्मीदवार प्रभावित हुए. तकनीकी दिक्कत के बाद पूरे मामले की समीक्षा टीसीएस की तकनीकी टीम, NBEMS अधिकारियों, फ्लाइंग स्क्वॉड, पावर सप्लाई और निरीक्षण टीमों के साथ की गई. जयपुर के एडीएम नरेंद्र वर्मा के अनुसार बार-बार सिस्टम फेल होने के कारण परीक्षा पूरा करना संभव नहीं था. ऐसे में उम्मीदवारों को नुकसान से बाचने के लिए दोबारा परीक्षा करने का फैसला किया गया.

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5 सितंबर को होगा नीट पीजी का री-एग्जाम

जयपुर के प्रभावित उम्मीदवारों के लिए नीट पीजी 2026 की दोबारा परीक्षा 5 सितंबर 2026 को आयोजित की जाएगी. परीक्षा दोपहर 3 बजे शुरू होगी. यह री-एग्जाम केवल उन्हीं उम्मीदवारों के लिए है, जो 30 अगस्त को जयपुर के संबंधित दोनों सीतापुर केंद्रों पर तकनीकी समस्या के कारण अपनी परीक्षा पूरी नहीं कर पाए थे.

आज जारी होगा नया एडमिट कार्ड

प्रभावित उम्मीदवारों के लिए एग्जाम का संशोधित एडमिट कार्ड आज यानी 30 सितंबर को जारी हो सकता है. उम्मीदवारों को दोबारा परीक्षा में शामिल होने के लिए नया एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा. उम्मीदवारों को परीक्षा वाले दिन दोपहर 1 बजे टेस्ट सेंटर के रिपोर्टिंग काउंटर पर पहुंचना होगा. परीक्षा केंद्र का गेट दोपहर 2:30 बजे बंद कर दिया जाएगा.

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