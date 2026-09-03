Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाकब होगी BSF ASI कांस्टेबल भर्ती परीक्षा? सामने आ गई नई तारीख

कब होगी BSF ASI कांस्टेबल भर्ती परीक्षा? सामने आ गई नई तारीख

कानपुर और जयपुर में परीक्षा केंद्रों पर 2 सितंबर को होने वाली असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर (स्टेनोग्राफर) और हेड कांस्टेबल (मिनिस्ट्रियल) भर्ती परीक्षा के कुछ शिफ्ट रद्द कर दिए गए हैं.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 03 Sep 2026 11:30 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के कानपुर और राजस्थान के जयपुर में परीक्षा केंद्रों पर तकनीकी दिक्कतों के चलते 2 सितंबर 2026 को होने वाली असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर (स्टेनोग्राफर) और हेड कांस्टेबल (मिनिस्ट्रियल) भर्ती परीक्षा के कुछ शिफ्ट रद्द कर दिए गए हैं. कानपुर के श्याम नगर स्थित एमडी इन्फोटेक सेंटर में कंप्यूटर बार-बार बंद होने के बाद तीन परियों की परीक्षा रद्द करनी पड़ी. वहीं जयपुर के आईडीजेड सीतापुर सेंटर पर भी तकनीकी समस्या के कारण 2 सितंबर की शिफ्ट को रद्द किया गया. प्रभावित अभ्यर्थियों के लिए अब दोबारा परीक्षा आयोजित कराई जाएगी. 

कानपुर में तीन शिफ्टों की परीक्षा रद्दa

कानपुर के चकेरी इलाके के श्याम नगर स्थित एमडी इन्फोटेक सेंटर में बुधवार 2 सितंबर को बीएसएफ एएसआई स्टेनोग्राफर और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल भर्ती परीक्षा आयोजित हो रही थी. केंद्र का कोड 25916 बताया गया, यहां करीब 500 उम्मीदवारों के तीन पारियों में परीक्षा देने की व्यवस्था थी. सुबह की शिफ्ट के लिए उम्मीदवारों की एंट्री 7:30 बजे होनी थी, लेकिन इसमें देरी हुई और परीक्षा का समय बढ़ाकर 9 बजे कर दिया गया. उम्मीदवार जब परीक्षा देने बैठे तो करीब 15 मिनट बाद कंप्यूटर बंद हो गए. केंद्र के कर्मचारियों ने सिस्टम को ठीक करने की कोशिश की. कुछ समय बाद कंप्यूटर फिर चालू किए गए, लेकिन करीब 15 से 20 मिनट से बाद दोबारा बंद हो गए. लगभग 40 मिनट तक परीक्षा शुरू नहीं हो सकी, इसके बाद उम्मीदवारों को केंद्र से बाहर जाने के लिए कहा गया. बाद में अधिकारियों की ओर से तीन पारियों में होने वाली परीक्षा को रद्द करने की जानकारी दी गई. 

परीक्षा रद्द होने के बाद उम्मीदवारों ने किया प्रदर्शन 

परीक्षा के बीच कंप्यूटर बंद होने और व्यवस्था को लेकर उम्मीदवारों में नाराजगी देखने को मिली. 500 से ज्यादा छात्रों ने परीक्षा केंद्र के बाद प्रदर्शन किया और दोबारा परीक्षा कराने की मांग की. मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस और अधिकारी मौके पर पहुंचे, इसके बाद स्थिति को नियंत्रित किया गया. कानपुर के एडीसीपी ईस्ट शिव सिंह के अनुसार शुरुआती तौर पर मामला तकनीकी समस्या से जुड़ा लग रहा है और इसकी जांच की जा रही है. इसके बाद अधिकारियों ने उम्मीदवारों को यह भी बताया कि रद्द हुई परीक्षा दोबारा आयोजित की जाएगी. 

ये भी पढ़ें-बैंक ऑफ बड़ौदा की कंपनी में 2049 पदों पर भर्ती, 30 सितंबर तक करें आवेदन

18 सितंबर को दोबारा होगी परीक्षा 

कानपुर केंद्र पर रद्द हुई परीक्षा के लिए नई तारीख 18 सितंबर तय की गई है. उम्मीदवारों को आगे की जानकारी के लिए बीएसएफ के आधिकारिक पोर्टल पर अपडेट देखते रहने के लिए कहा गया है. यानी जिन उम्मीदवारों की परीक्षा 2 सितंबर को कानपुर के संबंधित केंद्र पर रद्द हुई है, उन्हें अब 18 सितंबर को दोबारा परीक्षा में शामिल होना होगा. 

जयपुर में भी 2 सितंबर की शिफ्ट हुई रद्द

कानपुर के अलावा जयपुर के आईडीजेड सीतापुर परीक्षा केंद्र से भी ऐसी ही जानकारी सामने आई. यहां सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल पदों के लिए आयोजित कंप्यूटर बेस्ड रिटन एग्जाम की 2 सितंबर की शिफ्ट तकनीकी समस्या के कारण रद्द कर दी गई. जयपुर केंद्र पर जिन उम्मीदवारों को 2 सितंबर की शिफ्ट 3 परीक्षा रद्द हुई है, उनके लिए भी 18 सितंबर को दोबारा परीक्षा आयोजित की जाएगी. प्रभावित उम्मीदवारों को नए एडमिट कार्ड के जरिए परीक्षा में शामिल होना होगा. बीएसएफ की ओर से दोबारा होने वाली परीक्षा के लिए फ्रेश एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, जिसे उम्मीदवारों को परीक्षा से पहले और डाउनलोड करना होगा.

ये भी पढ़ें-जेईई एडवांस्ड में तीन अटेम्प्ट की मांग, मौजूदा नियम बदलने पर उठे सवाल

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read More
Published at : 03 Sep 2026 11:30 AM (IST)
Tags :
Education News BSF Re Exam 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
कब होगी BSF ASI कांस्टेबल भर्ती परीक्षा? सामने आ गई नई तारीख
कब होगी BSF ASI कांस्टेबल भर्ती परीक्षा? सामने आ गई नई तारीख
शिक्षा
जेईई एडवांस्ड में तीन अटेम्प्ट की मांग, मौजूदा नियम बदलने पर उठे सवाल
जेईई एडवांस्ड में तीन अटेम्प्ट की मांग, मौजूदा नियम बदलने पर उठे सवाल
शिक्षा
यूपी के युवाओं को सौगात, स्कॉलरशिप से लेकर नौकरी तक कई बड़े ऐलान 
यूपी के युवाओं को सौगात, स्कॉलरशिप से लेकर नौकरी तक कई बड़े ऐलान 
शिक्षा
बैंक ऑफ बड़ौदा की कंपनी में 2049 पदों पर भर्ती, 30 सितंबर तक करें आवेदन
बैंक ऑफ बड़ौदा की कंपनी में 2049 पदों पर भर्ती, 30 सितंबर तक करें आवेदन
Advertisement

वीडियोज

Ragini एक पैर खराब, फिर भी पढ़ाई का जुनून, रागिनी ने DM से मांगी साइकिल
श्मशान की नरभक्षी अघोरी 'साक्षात'!
यूपी की सियासत में 'AI वॉर'...मर्यादा तार-तार
ईरानी बच्चों के जान के दुश्मन ट्रंप?
सड़कों के गड्ढों में फंसा 'विकास'! पहली बारिश में गंगा एक्सप्रेसवे बेहाल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पीएम मोदी ने वाराणसी के DM से की बात, बाढ़ से जुड़े हालात का लिया जायजा
पीएम मोदी ने वाराणसी के DM से की बात, बाढ़ से जुड़े हालात का लिया जायजा
पंजाब
Punjab SIR में राघव चड्ढा के दावे पर AAP की पहली प्रतिक्रिया, पूछा- कहना क्या चाहते हो?
Punjab SIR में राघव चड्ढा के दावे पर AAP की पहली प्रतिक्रिया, पूछा- कहना क्या चाहते हो?
विश्व
ट्रंप की तस्वीर वाला 1 डॉलर का सिक्का बाजार में उतरा, आते ही क्यों मचा बवाल
ट्रंप की तस्वीर वाला 1 डॉलर का सिक्का बाजार में उतरा, आते ही क्यों मचा बवाल
क्रिकेट
पाकिस्तान टीम ने किंग चार्ल्स को दिया अनोखा गिफ्ट, तस्वीर हुई वायरल
पाकिस्तान टीम ने किंग चार्ल्स को दिया अनोखा गिफ्ट, तस्वीर हुई वायरल
बॉलीवुड
अजय देवगन की 'दृश्यम द कन्क्लूजन' के ट्रेलर को CBFC से मिली मंजूरी, जानें- कब और कहां होगा रिलीज?
'दृश्यम द कन्क्लूजन' के ट्रेलर को CBFC से मंजूरी, जानें- कब होगी रिलीज?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
चित्रकूट में बारिश का कहर, कच्चे मकान की दीवार ढहने से पिता, 2 बच्चों की मौत
चित्रकूट में बारिश का कहर, कच्चे मकान की दीवार ढहने से पिता, 2 बच्चों की मौत
विश्व
बांग्लादेश ड्रोन से करेगा भारत की जासूसी? बॉर्डर के नजदीक शुरू किया ट्रेनिंग स्कूल
बांग्लादेश ड्रोन से करेगा भारत की जासूसी? बॉर्डर के नजदीक शुरू किया ट्रेनिंग स्कूल
ट्रेंडिंग
पाकिस्तान में ‘कब्र बेच रहे लोग की दुकान’! फैंसी डिजाइन और कीमत 4 लाख
पाकिस्तान में ‘कब्र बेच रहे लोग की दुकान’! फैंसी डिजाइन और कीमत 4 लाख
ABP NEWS
एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा राम मंदिर ट्रस्ट के पहले CEO बने।
एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा राम मंदिर ट्रस्ट के पहले CEO बने।
ABP NEWS
दक्षिण भारत के एक डॉक्टर बताते हैं कि मरीज़ अवधी भाषा में कैसे बात करते हैं।
दक्षिण भारत के एक डॉक्टर बताते हैं कि मरीज़ अवधी भाषा में कैसे बात करते हैं।
ABP NEWS
तेज प्रताप यादव ने अपने गौशाला में घूमते हुए अपना एक वीडियो शेयर किया।
तेज प्रताप यादव ने अपने गौशाला में घूमते हुए अपना एक वीडियो शेयर किया।
ABP NEWS
प्रधानमंत्री मोदी विदेश से अपनी त्वचा पर लगाने के लिए क्या चीज़ लाते हैं?
प्रधानमंत्री मोदी विदेश से अपनी त्वचा पर लगाने के लिए क्या चीज़ लाते हैं?
ABP NEWS
PM पर महुया मोइत्रा का चंचल व्यंग्य।
PM पर महुया मोइत्रा का चंचल व्यंग्य।
Embed widget