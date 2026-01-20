Can Milk Be Harmful For Some People: दूध को लंबे समय से सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता रहा है. कैल्शियम, प्रोटीन और जरूरी विटामिन्स से भरपूर होने की वजह से इसे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक के लिए फायदेमंद बताया जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही दूध कुछ लोगों के लिए फायदे की जगह नुकसान भी पहुंचा सकता है? जी हां, हर किसी का शरीर दूध को एक जैसा स्वीकार नहीं करता. कुछ लोगों के लिए यह धीरे-धीरे सेहत पर भारी पड़ सकता है. चलिए आपको इनको बारे में बताते हैं.

लैक्टोज इनटॉलरेंस वाले लोग

आज के समय में बड़ी संख्या में लोग लैक्टोज इनटॉलरेंस से जूझ रहे हैं. ऐसे लोगों के शरीर में लैक्टेज एंजाइम की कमी होती है, जिससे दूध पच नहीं पाता. नतीजा यह होता है कि दूध पीने के बाद पेट फूलना, गैस, दर्द या दस्त जैसी समस्याएं होने लगती हैं.

दूध से एलर्जी वाले लोग

कुछ लोगों को दूध में मौजूद प्रोटीन से एलर्जी होती है. ऐसे मामलों में दूध पीने से स्किन पर रैशेज, खुजली, सूजन या सांस लेने में दिक्कत तक हो सकती है. इस स्थिति में दूध का सेवन पूरी तरह से नुकसानदायक साबित हो सकता है.

हार्ट के मरीज और हाई कोलेस्ट्रॉल वाले लोग

फुल फैट दूध और उससे बने प्रोडक्ट्स में सैचुरेटेड फैट ज्यादा होता है. ज्यादा मात्रा में इसका सेवन बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकता है, जिससे हार्ट से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है. ऐसे लोगों को दूध की मात्रा और उसका प्रकार सोच-समझकर चुनना चाहिए.

कैंसर के जोखिम वाले लोग

कुछ रिसर्च में यह संकेत मिले हैं कि ज्यादा मात्रा में दूध का सेवन प्रोस्टेट कैंसर जैसी बीमारियों के जोखिम से जुड़ा हो सकता है. हालांकि इस पर अभी और रिसर्च की जरूरत है, लेकिन हाई रिस्क वाले लोगों को सतर्क रहना चाहिए.

आयरन की कमी वाले बच्चे

छोटे बच्चों में जरूरत से ज्यादा गाय का दूध पिलाने से आयरन की कमी हो सकती है. इससे एनीमिया का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए बच्चों की डाइट में संतुलन बेहद जरूरी है.

कमजोर इम्युनिटी वाले लोग

कच्चा दूध कुछ लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है. इसमें बैक्टीरिया होने का खतरा रहता है, जो कमजोर इम्युनिटी वालों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं के लिए गंभीर समस्या पैदा कर सकता है.

दूध सेहत के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन यह हर किसी के लिए जरूरी या सुरक्षित हो, ऐसा नहीं है. अगर दूध पीने के बाद आपको कोई परेशानी महसूस होती है, तो इसे नजरअंदाज न करें. अपने शरीर के संकेत समझें और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर या न्यूट्रिशन एक्सपर्ट की सलाह लें.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

