यूके में पढ़ाई का शानदार मौका, ब्रिटिश काउंसिल महिलाओं को दे रहा फुली फंडेड STEM स्कॉलरशिप

आज के समय में कई लड़कियां साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स यानी STEM फील्ड में अपना करियर बनाना चाहती हैं. लेकिन विदेश में पढ़ाई का खर्च काफी ज्यादा होने की वजह से कई छात्राओं का सपना अधूरा रह जाता है. ऐसे में ब्रिटिश काउंसिल ने महिलाओं के लिए एक शानदार स्कॉलरशिप शुरू की है.इस स्कॉलरशिप के जरिए छात्राओं को यूके की बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ने का मौका मिलेगा और सबसे खास बात यह है कि इसमें पढ़ाई से जुड़े लगभग सभी खर्च ब्रिटिश काउंसिल उठाएगा.यह स्कॉलरशिप उन छात्राओं के लिए सुनहरा मौका है जो विदेश में पढ़ाई करना चाहती हैं लेकिन आर्थिक वजहों से ऐसा नहीं कर पाती. इस स्कॉलरशिप से छात्राओं को ना सिर्फ अच्छी पढ़ाई मिलेगी बल्कि उन्हें इंटरनेशनल एक्सपोजर और ग्लोबल करियर बनाने का भी मौका मिलेगा.



क्या है ब्रिटिश काउंसिल STEM स्कॉलरशिप?

ब्रिटिश काउंसिल ने यह स्कॉलरशिप खास तौर पर उन महिलाओं के लिए शुरू की है जो STEM विषयों में आगे पढ़ाई करना चाहती हैं. इस स्कॉलरशिप का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्र में आगे बढ़ाना है. इसके जरिए छात्राओं को इंटरनेशनल लेवल की शिक्षा मिलेगी, जिससे उनका करियर और मजबूत हो सकता है. यह स्कॉलरशिप 2026-27 शैक्षणिक सत्र के लिए शुरू की गई है और इसमें दुनिया भर की योग्य छात्राएं आवेदन कर सकती हैं.

स्कॉलरशिप की सुविधायें

इस स्कॉलरशिप के तहत छात्राओं को कई बड़ी सुविधाएं दी जाएंगी. सबसे पहले इसमें पूरी ट्यूशन फीस दी जाएगी, जिससे पढ़ाई का पूरा खर्च कवर हो जाएगा. इसके अलावा रहने का खर्च भी स्कॉलरशिप में शामिल रहेगा, जिससे छात्राओं को विदेश में रहने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी.इसके साथ ही ट्रैवल और वीजा से जुड़ा खर्च भी ब्रिटिश काउंसिल द्वारा दिया जाएगा. छात्राओं को हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधा भी मिलेगी, ताकि पढ़ाई के दौरान मेडिकल खर्च की परेशानी न हो. जरूरत पड़ने पर इंग्लिश लैंग्वेज सपोर्ट भी दिया जाएगा. इस स्कॉलरशिप की कुल वैल्यू लगभग 40 हजार पाउंड यानी करीब 36 लाख रुपये से ज्यादा बताई जा रही है.

कहां मिलेगा पढ़ाई का मौका?

इस स्कॉलरशिप के तहत छात्राओं को यूके की टॉप यूनिवर्सिटीज में पढ़ने का मौका मिलेगा. यहां छात्रों को वर्ल्ड क्लास लैब, आधुनिक रिसर्च सुविधा और इंडस्ट्री से जुड़ा सीखने का मौका मिलेगा. इसके अलावा छात्राओं को इंटरनेशनल नेटवर्किंग का मौका मिलेगा, जिससे भविष्य में करियर बनाने में काफी मदद मिल सकती है. यूके की यूनिवर्सिटीज अपनी क्वालिटी एजुकेशन और रिसर्च के लिए दुनिया भर में जानी जाती हैं.

किन यूनिवर्सिटीज में मिलेगा एडमिशन?

ब्रिटिश काउंसिल की इस स्कॉलरशिप के तहत कई बड़ी यूनिवर्सिटीज शामिल हैं. इनमें यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर, क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन और ब्रुनेल यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन जैसे नाम शामिल हैं. ये सभी यूनिवर्सिटीज दुनिया की टॉप एजुकेशन संस्थानों में गिनी जाती हैं और यहां पढ़ाई करने से छात्रों को बेहतर करियर के अवसर मिल सकते हैं.

कौन कर सकता है आवेदन?

इस स्कॉलरशिप के लिए STEM विषयों में पढ़ाई करने की इच्छा रखने वाली महिलाएं आवेदन कर सकती हैं. आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास संबंधित विषय में जरूरी शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए. इसके अलावा अंग्रेजी भाषा की जानकारी भी जरूरी होगी. हर यूनिवर्सिटी के अपने अलग नियम और शर्तें हो सकती हैं, जिन्हें पूरा करना जरूरी होगा.





यह भी पढ़ें - कल से होगा GATE परीक्षा का आयोजन, इन कैंडिडेट्स को नहीं मिलेगी एंट्री, जानें डिटेल्स

Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI