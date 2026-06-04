Country With Best Education System: आज के समय में हर माता-पिता अपने बच्चों को सबसे अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं. इसके लिए वे प्राइवेट स्कूलों की भारी-भरकम फीस भरने को भी तैयार हो जाते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कुछ ऐसे भी देश हैं, सब अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में ही भेजते हैं? जी हां, इन देशों की सरकारी शिक्षा व्यवस्था इतनी मजबूत है कि वहां लगभग 98 फीसदी छात्र सरकारी स्कूलों में ही पढ़ाई करते हैं. आइए जानते हैं इन देशों के बारे में.

इस देश की सरकारी शिक्षा व्यवस्था है सबसे शानदार

यूरोप का खूबसूरत देश फिनलैंड अपनी शिक्षा व्यवस्था के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है. यहां की सबसे खास बात है कि यहां प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक सब कुछ पूरी तरह से मुफ्त. यहां लगभग 98 फीसदी बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं. यहां बच्चों को कोई होमवर्क नहीं दिया जाता और न ही कोई परीक्षा होती है. यहां खेल-खेल में बच्चों को सिखाया जाता है, जिससे उनका मानसिक विकास तेजी से होता है.

इस देश के सरकारी स्कूल हैं नंबर-1

फिनलैंड के अलावा जापान और कनाडा जैसे देशों में भी सरकारी स्कूल बहुत अच्छे हैं. जापान में शिक्षा का स्तर इतना ऊंचा है कि वहां के सरकारी स्कूलों की सुविधाएं बड़े-बड़े प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर हैं. जापान में बच्चों को केवल किताबी ज्ञान नहीं दिया जाता, बल्कि उन्हें अनुशासन, सफाई और नैतिक मूल्य भी सिखाए जाते हैं. वहीं कनाडा में भी सरकार शिक्षा पर बहुत ज्यादा खर्च करती है. वहां के सरकारी स्कूलों में हर बच्चे को नई तकनीक और बेहतरीन माहौल मिलता है.

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भारत के सिस्टम को कैसे बना सकते हैं बेस्ट

इन देशों से दुनिया को यह सीख मिलती है कि अगर सरकार सही तरीके से व्यवस्था करे, तो सरकारी स्कूलों को भी वर्ल्ड क्लास बनाया जा सकता है. जब देश के सभी बच्चों को एक जैसी और बेहतरीन शिक्षा मिलती है, तो समाज में भेदभाव खत्म होता है. इन देशों की तरह यदि हर जगह सरकारी शिक्षा को मजबूत किया जाए, तो किसी भी माता-पिता को अपने बच्चे के भविष्य के लिए कर्ज नहीं लेना पड़ेगा.

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