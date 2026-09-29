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हिंदी न्यूज़शिक्षाGATE 2027 रजिस्ट्रेशन का एक और मौका, IIT मद्रास ने बढ़ाई तारीख

GATE 2027 रजिस्ट्रेशन का एक और मौका, IIT मद्रास ने बढ़ाई तारीख

छात्रों को बड़ी राहत IIT मद्रास ने GATE 2027 के लिए आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ा दी है, अब उम्मीदवार बिना लेट फीस के 5 अक्टूबर 2026 तक ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पूरा कर सकते हैं.

Written By : दीनदयाल पाटीदार |  Updated at : 29 Sep 2026 06:39 PM (IST)
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GATE 2027 की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है. इस बार परीक्षा आयोजित कर रहे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास ने गेट 2027 के रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख को आगे बढ़ा दिया है. ऐसे में जो छात्र किसी वजह से अब तक अपना आवेदन फॉर्म नहीं भर पाए थे, उन्हें संस्थान की तरफ से आवेदन करने का एक और मौका मिल गया है.

आधिकारिक वेबसाइट पर जारी नए शेड्यूल के मुताबिक, अब उम्मीदवार बिना किसी Late Fee के 5 अक्टूबर 2026 तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. इससे पहले बिना लेट फीस आवेदन करने की अंतिम तिथि 27 सितंबर 2026 तय की गई थी. संस्थान को छात्रों से मिले कई अनुरोधों और तकनीकी दिक्कतों को देखते हुए इस समयसीमा को आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया है.

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GATE 2027 का नया शेड्यूल

IIT मद्रास द्वारा जारी संशोधित तिथियों के अनुसार, छात्र 5 अक्टूबर 2026 तक सामान्य फीस के साथ आवेदन सबमिट कर सकेंगे. इसके बाद भी यदि कोई उम्मीदवार फॉर्म भरने से चूक जाता है, तो उसे 12 अक्टूबर 2026 तक लेट फीस के साथ फॉर्म जमा करने की सुविधा मिलेगी. इसके तुरंत बाद, जिन छात्रों के आवेदनों में कोई गलती हो गई है, उनके लिए 14 अक्टूबर से 21 अक्टूबर 2026 तक करेक्शन विंडो खोली जाएगी.

इस बार DigiLocker वेरिफिकेशन है अनिवार्य

इस साल GATE परीक्षा के नियमों में एक बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया गया है. IIT मद्रास ने सभी भारतीय नागरिकों के लिए डिज़िलॉकर के माध्यम से नया रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य कर दिया है. अधिकारियों ने छात्रों को सलाह दी है कि वे फॉर्म भरने और फीस भुगतान के बाद अपना डिज़िलॉकर अकाउंट डिलीट या अनवेरिफाइड न करें, क्योंकि भविष्य के सभी संवाद इसी के जरिए होंगे.

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सिलेबस में भी बदलाव

गेट 2027 की परीक्षा में इस बार कुछ बड़े एकेडमिक बदलाव भी देखने को मिल रहे हैं. IIT मद्रास ने इस सत्र से रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन नाम का एक बिल्कुल नया टेस्ट पेपर पेश किया है. इसके साथ ही, लगभग 5 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद GATE Exam के सिलेबस में भी कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं. इसमें इंजीनियरिंग साइंसेज, ह्यूमेनिटीज एंड सोशल साइंसेज और लाइफ साइंसेज जैसे चुनिंदा पेपर कोड की संरचना में बदलाव शामिल हैं.

फरवरी 2027 में होगी परीक्षा

शेड्यूल के अनुसार, गेट 2027 की परीक्षाएं देश भर में 6, 7, 13, 14, 20 और 21 फरवरी 2027 को दो अलग-अलग सत्रों में आयोजित की जाएंगी. इस परीक्षा को पास करने वाले छात्रों को देश के प्रतिष्ठित संस्थानों IIT/IISc में मास्टर और डॉक्टरेट प्रोग्राम में प्रवेश के साथ-साथ कई प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सीधे भर्ती का अवसर मिलता है. इच्छुक छात्र आधिकारिक पोर्टल gate2027.iitm.ac.in पर जाकर तुरंत अपना आवेदन पूरा कर सकते है.

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About the author दीनदयाल पाटीदार

मंदसौर, मध्यप्रदेश के दीनदयाल पाटीदार ABP न्यूज में बतौर इंटर्न कार्यरत हैं. मंदसौर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रहे दीनदयाल की जनरल नॉलेज (GK) और समसामयिक विषयों पर गहरी पकड़ है. वह खबरों को सटीक और ज्ञानवर्धक तरीके से पेश करने का हुनर रखते हैं.
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Published at : 29 Sep 2026 06:39 PM (IST)
Tags :
IIT-Madras GATE 2027
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