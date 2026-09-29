Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षास्कूल रैंकिंग में दिल्ली का दबदबा, सरकारी से लेकर प्राइवेट तक टॉप पर

स्कूल रैंकिंग में दिल्ली का दबदबा, सरकारी से लेकर प्राइवेट तक टॉप पर

सरकारी, केंद्रीय सरकारी, प्राइवेट, स्पेशल नीड्स और इंटरनेशनल स्कूलों की अलग-अलग कैटेगरी में दिल्ली के कई स्कूल टॉप रैंक पर रहे. इसके लिए देशभर में सर्वे किया गया.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 29 Sep 2026 07:49 AM (IST)
Preferred Sources

एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग 2026-27 में दिल्ली एनसीआर के स्कूलों ने कई कैटेगरी में देश भर में अपनी अलग जगह बनाई है. खास बात यह है कि सरकारी, केंद्रीय सरकारी, प्राइवेट, स्पेशल नीड्स और इंटरनेशनल स्कूलों की अलग-अलग कैटेगरी में दिल्ली के कई स्कूल टॉप रैंक पर रहे. एजुकेशन वर्ल्ड की ओर से एजेड रिसर्च पार्टनर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर जारी की गई है. यह एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग का 20वां संस्करण है. इसके लिए देशभर में सर्वे किया गया, जिसमें 34 शहरों के 18,000 लोगों को शामिल किया गया. इनमें स्कूल जाने वाले बच्चों के माता-पिता, टीचर्स, शिक्षाविद और काउंसलर शामिल थे. इस सर्वे में 22 राज्यों के करीब 4500 स्कूलों का मूल्यांकन किया गया. 

दिल्ली के सरकारी स्कूलों ने भी बनाई जगह

रिलेटेड स्टोरी >>

शिक्षा
NLSIU में रिसर्च फेलोशिप का मौका, 2 लाख रुपये तक मिलेगा स्टाइपेंड
NLSIU में रिसर्च फेलोशिप का मौका, 2 लाख रुपये तक मिलेगा स्टाइपेंड
शिक्षा
महाराष्ट्र: MPSC का बड़ा फैसला, विभाग ने टाली मुख्य परीक्षा
महाराष्ट्र: MPSC का बड़ा फैसला, विभाग ने टाली मुख्य परीक्षा
शिक्षा
अक्टूबर में बच्चों की मौज, गांधी जयंती से दशहरा तक देखें छुट्टियों की लिस्ट 
अक्टूबर में बच्चों की मौज, गांधी जयंती से दशहरा तक देखें छुट्टियों की लिस्ट 
शिक्षा
NCERT ने 9वीं मैथ्स सिलेबस पर दी सफाई, कहा- कोई टॉपिक नहीं हटाया
NCERT ने 9वीं मैथ्स सिलेबस पर दी सफाई, कहा- कोई टॉपिक नहीं हटाया

स्टेट गवर्नमेंट डे स्कूल कैटेगरी में दिल्ली के सरकारी स्कूलों का प्रदर्शन भी खास रहा. डॉ. भीमराव अंबेडकर सीएम सीएम श्री स्कूल सेक्टर 10 द्वारका को देश में तीसरी रैंक मिली. इसी कैटेगरी में यमुना विहार का डीबीआरए सीएम श्री स्कूल पांचवें और सेक्टर 19 द्वारका का स्कूल छठे स्थान पर रहा. सूरजमल विहार स्थित स्कूल को सातवीं रैंक मिली. गवर्नमेंट बोर्डिंग स्कूल कैटेगरी में भी दिल्ली-एनसीआर का एक स्कूल शामिल रहा. शहीद भगत सिंह सीएम श्री स्कूल झरोदा कलां दिल्ली को इस कैटेगरी में पहला स्थान मिला. 

सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल में भी दिल्ली आगे 

सेंट्रल गवर्नमेंट डे स्कूल्स कैटेगरी में आर्मी पब्लिक स्कूल दिल्ली कैंट ने देश में पहला स्थान हासिल किया. इसके बाद आर्मी पब्लिक स्कूल धौला कुआं और एयरफोर्स गोल्डन जुबली इंस्टीट्यूट भी टॉप रैंकिंग में रहे. दिल्ली-एनसीआर की इस कैटेगरी की लिस्ट में दिल्ली कैंट स्कूल को 1,182 स्कोर के साथ पहला स्थान मिला. आर्मी पब्लिक स्कूल धौला कुआं को 1,157 और एयरफोर्स गोल्डन जुबली इंस्टीट्यूट को 1,146 स्कोर के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पर रखा गया. इसके बाद एयर फोर्स बाल भारती स्कूल लोधी रोड, द एयर फोर्स स्कूल, सुब्रतो पार्क, आर्मी पब्लिक स्कूल, संस्कार विहार, आर्मी पब्लिक स्कूल नोएडा और नेवी चिल्ड्रन स्कूल चाणक्यपुरी शामिल रहे. 

प्राइवेट स्कूलों ने भी हासिल की टॉप रैंक 

को-एड डे स्कूल कैटेगरी में स्प्रिंगडेल्स स्कूल धौला कुआं को देश में पहला स्थान मिला. द श्री राम स्कूल वसंत विहार और निर्मल भारती स्कूल दिल्ली ने संयुक्त रूप से दूसरा स्थान हासिल किया. सनसिटी स्कूल गुरुग्राम संयुक्त तीसरे, शिव नादर स्कूल गुरुग्राम चौथ, स्टेप बाय स्टेप नोएडा संयुक्त सातवें और श्री वेंकटेश्वर इंटरनेशनल स्कूल, सेक्टर 10 द्वारका दसवें स्थान पर रहा. गर्ल्स डे स्कूल में उत्तम स्कूल फॉर गर्ल्स, गाजियाबाद दूसरे स्थान पर रहा. साधु वासवानी इंटरनेशनल स्कूल फॉर गर्ल्स दिल्ली संयुक्त छठे और कार्मेल कान्वेंट स्कूल दिल्ली संयुक्त रूप से दसवें स्थान पर रहा. वहीं बॉयज डे स्कूल कैटेगरी में सेंट कोलंबा स्कूल दिल्ली को तीसरी रैंक मिली. 

ये भी पढ़ें-अक्टूबर में बच्चों की मौज, गांधी जयंती से दशहरा तक देखें छुट्टियों की लिस्ट 

स्पेशल नीड्स इंटरनेशनल स्कूल भी लिस्ट में 

स्पेशल नीड्स स्कूल कैटेगरी में तमन्ना ऑटिज्म सेंटर-स्कूल ऑफ होप दिल्ली को देश में पांचवा स्थान मिला, जबकि नोएडा के संचेतना ने संयुक्त छठी रैंक हासिल की. इंटरनेशनल डे कम बोर्डिंग स्कूल में जीडी गोयंका वर्ल्ड स्कूल, सोहना रोड गुरुग्राम पहले स्थान पर रहा. जेनेसिस ग्लोबल स्कूल नोएडा दूसरे, सैंक्टा मारिया इंटरनेशनल स्कूल फरीदाबाद तीसरे और एक्सेलसियर अमेरिकन स्कूल गुरुग्राम चौथे स्थान पर रहे. इंटरनेशनल डे स्कूल्स में प्रोमेथियस स्कूल नोएडा ने 1263 स्कोर के साथ पहला स्थान हासिल किया. 

किन मानकों पर हुई स्कूलों की रैंकिंग? 

एजुकेशन वर्ड के अनुसार स्कूलों का मूल्यांकन कई मानकों पर किया गया. इनमें एकेडमिक प्रतिष्ठा, शिक्षकों की क्षमता, छात्रों पर व्यक्तिगत ध्यान, स्कूल नेतृत्व पाठ्यक्रम, को-करिकुलर एक्टिविटीज, खेल, कम्युनिटी सर्विस, पैरेंटल इंवॉल्वमेंट, शिक्षक कल्याण, वैल्यू फॉर मनी, छात्र कल्याण, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्पेशल नीड्स एजुकेशन पैरामीटर शामिल रहे. लेगसी स्कूल्स के लिए उनके पूर्व छात्रों की क्वालिटी को भी आकलन का हिस्सा बनाया गया.

ये भी पढ़ें-राजस्थान के 15 RAS बनेंगे IAS अफसर, UPSC ने लगाई प्रमोशन पर मुहर

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read More
Published at : 29 Sep 2026 07:49 AM (IST)
Tags :
Education News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
NLSIU में रिसर्च फेलोशिप का मौका, 2 लाख रुपये तक मिलेगा स्टाइपेंड
NLSIU में रिसर्च फेलोशिप का मौका, 2 लाख रुपये तक मिलेगा स्टाइपेंड
शिक्षा
महाराष्ट्र: MPSC का बड़ा फैसला, विभाग ने टाली मुख्य परीक्षा
महाराष्ट्र: MPSC का बड़ा फैसला, विभाग ने टाली मुख्य परीक्षा
शिक्षा
अक्टूबर में बच्चों की मौज, गांधी जयंती से दशहरा तक देखें छुट्टियों की लिस्ट 
अक्टूबर में बच्चों की मौज, गांधी जयंती से दशहरा तक देखें छुट्टियों की लिस्ट 
शिक्षा
NCERT ने 9वीं मैथ्स सिलेबस पर दी सफाई, कहा- कोई टॉपिक नहीं हटाया
NCERT ने 9वीं मैथ्स सिलेबस पर दी सफाई, कहा- कोई टॉपिक नहीं हटाया
Advertisement

वीडियोज

एक सोशल मीडिया स्टार की 'सुसाइड मिस्ट्री' !
चालान नहीं भरेंगे तो बिजली कटेगी!
प्रवेश वर्मा थप्पड़ कांड की पूरी क्रोनोलॉजी, कब क्या हुआ?
भारी बारिश से नेपाल में तबाही, पलभर में जमींदोज हुई इमारतें!
मस्जिद पर एक्शन, खड़े हनुमान पर सवाल...उज्जैन में क्यों बढ़ा विवाद?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'अमेरिका अब फारस की खाड़ी में वापस नहीं आएगा', खामेनेई के सलाहकार का दावा
'अमेरिका अब फारस की खाड़ी में वापस नहीं आएगा', खामेनेई के सलाहकार का दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राज्यसभा चुनाव में BJP को सरप्राइज देंगे अखिलेश यादव? सियासी हलचल तेज
राज्यसभा चुनाव में BJP को सरप्राइज देंगे अखिलेश यादव? सियासी हलचल तेज
विश्व
भारत समेत दुनिया के 20 देशों की दवाएं US में टैक्स फ्री, इन बीमारियों में असरदार
भारत समेत दुनिया के 20 देशों की दवाएं US में टैक्स फ्री, इन बीमारियों में असरदार
महाराष्ट्र
केतन मर्डर: पहली मुलाकात में 8 लाख की ड्रेस, सगाई में 80 लाख के गहने! हैरान करने वाले खुलासे
केतन मर्डर: पहली मुलाकात में 8 लाख की ड्रेस, सगाई में 80 लाख के गहने!
साउथ सिनेमा
मुस्लिम से हिंदू बनी थीं खुशबू सुंदर, पिता पर लगाया यौन शोषण का आरोप, एक्टिंग से राजनीति तक में छोड़ी छाप
मुस्लिम से हिंदू बनी थीं खुशबू सुंदर, पिता पर लगाया यौन शोषण का आरोप
ट्रेंडिंग
Swiggy डिलीवरी बॉय से रेस्टोरेंट मालिक बना शख्स, वायरल हुई कहानी
Swiggy डिलीवरी बॉय से रेस्टोरेंट मालिक बना शख्स, वायरल हुई कहानी
टेक्नोलॉजी
Apple iPad 12 में मिलेगी A19 Chip और 8GB RAM की ताकत, Leak में खुला राज
Apple iPad 12 में मिलेगी A19 Chip और 8GB RAM की ताकत, Leak में खुला राज
शिक्षा
NLSIU में रिसर्च फेलोशिप का मौका, 2 लाख रुपये तक मिलेगा स्टाइपेंड
NLSIU में रिसर्च फेलोशिप का मौका, 2 लाख रुपये तक मिलेगा स्टाइपेंड
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget