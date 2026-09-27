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27 साल की कोशिश के बाद सफलता, 59 की उम्र में टीचर बने विजय कुमार
विजय कुमार ने करीब 27 साल तक सरकारी शिक्षक बनने का सपना नहीं छोड़ा. इस दौरान उन्हें कई असफलताओं का सामना करना पड़ा. आखिरकार अब 59 साल की उम्र में उनका चयन टीजीटी संस्कृत टीचर के पद पर हो गया.
किसी सरकारी नौकरी के लिए कुछ साल तक तैयारी करना और फिर असफल हो जाने पर दोबारा कोशिश करना आम बात होती है. लेकिन उत्तर प्रदेश के बागपत के विजय कुमार ने सरकारी नौकरी के लिए इससे कुछ अलग कारनामा कर दिखाया. दरअसल विजय कुमार ने करीब 27 साल तक सरकारी शिक्षक बनने का सपना नहीं छोड़ा. इस दौरान उन्होंने कई बार लिखित परीक्षाएं पास दी और इंटरव्यू तक पहुंचे, लेकिन अंतिम चयन में जगह नहीं बना सके. आखिरकार अब 59 साल की उम्र में उनका यह इंतजार खत्म हो गया और उनका चयन टीजीटी संस्कृत टीचर के पद पर हो गया.
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Published at : 27 Sep 2026 09:59 AM (IST)
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