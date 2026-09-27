27 साल की कोशिश के बाद सफलता, 59 की उम्र में टीचर बने विजय कुमार

विजय कुमार की मेहनत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि उन्होंने टीजीटी की लिखित परीक्षा छह बार और पीजीटी की लिखित परीक्षा चार बार पास की. इसके बावजूद करीब आठ बार इंटरव्यू के चरण में उनका चयन नहीं हो पाया. वहीं हर असफलता के बाद उन्होंने तैयारी छोड़ने की बजाय फिर से पढ़ाई शुरू की. वहीं इस बार भर्ती प्रक्रिया में इंटरव्यू का चरण नहीं था, जिसके बाद लिखित परीक्षा के बाद उनका चयन टीजीटी संस्कृत टीचर के रूप में हो गया.