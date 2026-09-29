Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाJEE की तर्ज पर साल में दो बार होगी NEET-CUET, तैयार हो रहा मसौदा

JEE की तर्ज पर साल में दो बार होगी NEET-CUET, तैयार हो रहा मसौदा

प्रतियोगी और एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी को लेकर एक मसौदा तैयार किया है, जिसमें प्रमुख परीक्षाओं को साल में कम से कम दो बार कराने का सुझाव दिया गया है. फिलहाल JEE मेन साल में दो बार आयोजित होता है.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 29 Sep 2026 04:54 PM (IST)
Preferred Sources

जेईई मेन की तरह अब नीट यूजी और सीयूईटी यूजी को भी साल में दोबारा आयोजित करने की तैयारी हो सकती हैं. शिक्षा मंत्रालय ने प्रतियोगी और एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी को लेकर एक मसौदा तैयार किया है, जिसमें प्रमुख परीक्षाओं को साल में कम से कम दो बार कराने का सुझाव दिया गया है. इसके साथ ही स्कूल स्तर पर छात्रों की तैयारी मजबूत करने और उन्हें प्राइवेट कोचिंग पर कम निर्भर रहने के लिए शिक्षकों को विशेष ट्रेनिंग देने की सिफारिश भी की गई है. फिलहाल जेईई मेन साल में दो बार आयोजित होता है, जबकि नीट यूजी और सीयूईटी यूजी आमतौर पर साल में एक बार आयोजित होता है. ऐसे में प्रस्ताव लागू होने पर नीट और सीयूईटी में शामिल होने वाले छात्रों को भी एक ही साल में दो मौके मिल सकते हैं. 

छात्रों की प्राइवेट कोचिंग संस्थानों पर बढ़ती निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से शिक्षा मंत्रालय ने जून 2025 में 9 सदस्यीय समिति बनाई थी. उस समय उच्च शिक्षा सचिव रहे विनीत जोशी की अध्यक्षता में गठित समिति को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और परीक्षा व्यवस्था से जुड़े पहलुओं की समीक्षा करनी थी. विनीत जोशी के पद से हटने से पहले समिति से जुड़ा मसौदा तैयार कर एक्सपर्ट्स के साथ शेयर किया गया था, ताकि इस पर अंतिम सुझाव लिए जा सके. वहीं अभी इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलना बाकी है. 

रिलेटेड स्टोरी >>

शिक्षा
बिहार शिक्षक भर्ती में 932 पद बढ़े, अब 33,320 पदों पर होगी भर्ती 
बिहार शिक्षक भर्ती में 932 पद बढ़े, अब 33,320 पदों पर होगी भर्ती 
शिक्षा
उत्तराखंड में MBBS एडमिशन पर एक्शन, फर्जी सर्टिफिकेट से मिली 12 सीटें रद्द 
उत्तराखंड में MBBS एडमिशन पर एक्शन, फर्जी सर्टिफिकेट से मिली 12 सीटें रद्द 
शिक्षा
NCERT ने जारी की कक्षा 9 की नई सोशल साइंस बुक, यहां से खरीदें
NCERT ने जारी की कक्षा 9 की नई सोशल साइंस बुक, यहां से खरीदें
शिक्षा
स्कूल रैंकिंग में दिल्ली का दबदबा, सरकारी से लेकर प्राइवेट तक टॉप पर
स्कूल रैंकिंग में दिल्ली का दबदबा, सरकारी से लेकर प्राइवेट तक टॉप पर

साल में 2 मौके मिलने से कम होगा दबाव 

मसौदे में प्रवेश परीक्षाओं को साल में कम से कम दो बार आयोजित करने की बात कही गई है. अभी जिन परीक्षाओं का आयोजन साल में केवल एक बार होता है, उनमें छात्रों के पास इस एकेडमिक सत्र में दोबारा परीक्षा देने का ऑप्शन नहीं होता. ऐसे में एक परीक्षा पर ही एडमिशन की संभावना पर निर्भर रहने से छात्रों पर दबाव बढ़ता है. वहीं दो बार परीक्षा होने पर छात्रों को अपनी तैयारी के आधार पर दो मौका में प्रदर्शन को सुधारने का अवसर मिल सकता है, हालांकि यह व्यवस्था तभी लागू होगी जब सरकार मसौदे को मंजूरी देगी. 

ये भी पढ़ें-NCERT ने जारी की कक्षा 9 की नई सोशल साइंस बुक, यहां से खरीदें

प्रश्न पत्र के कठिनाई स्तर की भी होगी समीक्षा 

समिति ने प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों के कठिनाई स्तर की नई सिरे से समीक्षा करने का सुझाव भी दिया है. छात्रों और पेरेंट्स की ओर से अक्सर यह चिंता रही है कि कुछ सवाल निर्धारित पाठ्यक्रम से बाहर यह कक्षा 12वीं के स्तर की अपेक्षा काफी कठिन होते हैं. इसी को देखते हुए प्रश्न तैयार करने की प्रक्रिया और कठिनाई के स्तर की समीक्षा की सिफारिश की गई है, ताकि परीक्षा का स्तर छात्रों के शैक्षणिक की तैयारी के अनुरूप रखा जा सके. 

सिर्फ NCERT पर आधारित नहीं होंगे पेपर 

मसौदे में परीक्षा के सिलेबस को लेकर भी बदलाव का सुझाव दिया गया है. इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाओं के पेपर सिर्फ एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के आधार पर तैयार नहीं किए जाने चाहिए. बल्कि अलग-अलग राज्यों और दूसरे स्कूल बोर्ड के पाठ्यक्रम को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए. समिति का तर्क है कि राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में केंद्रीय बोर्ड के साथ बड़ी संख्या में राज्य बोर्ड के छात्र भी शामिल होते हैं. अलग-अलग बोर्ड के पाठ्यक्रम को ध्यान में रखने और सभी छात्रों के लिए परीक्षा का स्तर ज्यादा समान रखने में मदद मिल सकती है.

ये भी पढ़ें-NLSIU में रिसर्च फेलोशिप का मौका, 2 लाख रुपये तक मिलेगा स्टाइपेंड

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read More
Published at : 29 Sep 2026 04:54 PM (IST)
Tags :
CUET JEE NEET
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
बिहार शिक्षक भर्ती में 932 पद बढ़े, अब 33,320 पदों पर होगी भर्ती 
बिहार शिक्षक भर्ती में 932 पद बढ़े, अब 33,320 पदों पर होगी भर्ती 
शिक्षा
उत्तराखंड में MBBS एडमिशन पर एक्शन, फर्जी सर्टिफिकेट से मिली 12 सीटें रद्द 
उत्तराखंड में MBBS एडमिशन पर एक्शन, फर्जी सर्टिफिकेट से मिली 12 सीटें रद्द 
शिक्षा
NCERT ने जारी की कक्षा 9 की नई सोशल साइंस बुक, यहां से खरीदें
NCERT ने जारी की कक्षा 9 की नई सोशल साइंस बुक, यहां से खरीदें
शिक्षा
स्कूल रैंकिंग में दिल्ली का दबदबा, सरकारी से लेकर प्राइवेट तक टॉप पर
स्कूल रैंकिंग में दिल्ली का दबदबा, सरकारी से लेकर प्राइवेट तक टॉप पर
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: Paris Fashion Week में ऐश्वर्या का रॉयल अवतार, फिर लुक पर क्यों उठे सवाल? (29.09.26)
ECL Season 3: Elvish Yadav और Fukra Insaan ने एक-दूसरे की जमकर तारीफ की, दिखा भाईचारा
Panchayat 5: Raghubir Yadav ने दिया बड़ा Update, Anshuman Jha संग सुनाए कई मजेदार किस्से
Bigg Boss 20: Salman Khan ने Rhiti Tiwari को लगाई फटकार, Kanika Mann पर किया मजेदार Joke
एक सोशल मीडिया स्टार की 'सुसाइड मिस्ट्री' !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
बेगूसराय में हैवानियत, रेप किया, वीडियो बनाया, तेजस्वी बोले- 'राक्षसराज'
बेगूसराय में हैवानियत, रेप किया, वीडियो बनाया, तेजस्वी बोले- 'राक्षसराज'
इंडिया
केरल निकाय उपचुनाव रिजल्ट: कांग्रेस को झटका, 18 सीटों पर जीती LDF , NDA को कितनी सीट?
केरल निकाय उपचुनाव रिजल्ट: कांग्रेस को झटका, 18 सीटों पर जीती LDF , NDA को कितनी सीट?
बॉलीवुड
'वो जिसके साथ रहे खुश रहे', सुनीता आहूजा ने गोविंदा-कोमल के लालाबागचा दर्शन पर तोड़ी चुप्पी
'वो जिसके साथ रहे खुश रहे', सुनीता ने गोविंदा-कोमल के लालाबागचा दर्शन पर तोड़ी चुप्पी
आईपीएल 2026
2025 तक IPL खेलने वाला 38 वर्षीय गेंदबाज बनेगा CSK का बॉलिंग कोच! रिपोर्ट
2025 तक IPL खेलने वाला 38 वर्षीय गेंदबाज बनेगा CSK का बॉलिंग कोच! रिपोर्ट
इंडिया
गृह मंत्रालय के दो अधिकारियों को दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार, FCRA से जुड़ा है केस
गृह मंत्रालय के दो अधिकारियों को दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार, FCRA से जुड़ा है केस
इंडिया
नोएडा से 15 मिनट में दिल्ली, खुल गया मयूर विहार-बारापूला सिग्नल फ्री कॉरिडोर, जानें सब
नोएडा से 15 मिनट में दिल्ली, खुल गया मयूर विहार-बारापूला सिग्नल फ्री कॉरिडोर, जानें सब
महाराष्ट्र
'ये गांव बिकाऊ है', महाराष्ट्र के इस गांव में लोगों ने क्यों लगाए पोस्टर? जानें वजह
'ये गांव बिकाऊ है', महाराष्ट्र के इस गांव में लोगों ने क्यों लगाए पोस्टर? जानें वजह
ट्रेंडिंग
जब बीच सड़क आराम करने बैठा शेरों का झुंड, लोगों की थम गईं सांसें
जब बीच सड़क आराम करने बैठा शेरों का झुंड, लोगों की थम गईं सांसें
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget