क्या IAS को LBSNAA ट्रेनिंग के दौरान भी मिलती है सैलरी, कितनी होती है इनकम?

वहीं ट्रेनिंग पूरी होने के बाद आईएएस अधिकारी अपने कैडर में नियुक्त होकर नियमित सेवाएं शुरू करते हैं. शुरुआती बेसिक पर 56000 महीना प्रति माह रहता है. इसके अलावा अधिकारी को महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, यात्रा, चिकित्सा जैसी सुविधा भी दी जाती है. वहीं सेवा में एक्सपीरियंस और प्रमोशन के साथ आईएएस अधिकारी की सैलरी 1 लाख रुपये से भी ऊपर हो जाती है.