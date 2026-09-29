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क्या IAS को LBSNAA ट्रेनिंग के दौरान भी मिलती है सैलरी, कितनी होती है इनकम?
LBSNAA में आईएएस अधिकारियों को प्रशासन, कानून, अर्थव्यवस्था और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ-साथ फील्ड में काम करने की ट्रेनिंग भी दी जाती है. आईएएस की ट्रेनिंग करीब 2 साल की होती है.
यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा पास करने के बाद उम्मीदवारों के सामने प्रशासनिक सेवा की नई जिम्मेदारियों का सफर शुरू होता है. जिन उम्मीदवारों का चयन भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए होता है, उन्हें ट्रेनिंग के लिए मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकेडमी भेजा जाता है. यहां उन्हें प्रशासन, कानून, अर्थव्यवस्था और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ-साथ फील्ड में काम करने की ट्रेनिंग भी दी जाती है. आईएएस की ट्रेनिंग करीब 2 साल की होती है और इस दौरान उम्मीदवारों को अधिकारी यानी ऑफिसर ट्रेनिंग के तौर पर सरकारी सेवा में ट्रेनिंग दी जाती है. ऐसे में एक सवाल अक्सर पूछा जाता है कि क्या ट्रेनिंग के दौरान आईएएस अधिकारियों को सैलरी मिलती है. तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि क्या आईएएस को LBSNAA ट्रेनिंग के दौरान सैलरी मिलती है.
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Published at : 29 Sep 2026 10:11 AM (IST)
Tags :Education News
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