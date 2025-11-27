हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़शिक्षा12वीं के बाद JEE-NEET की तैयारी अब बिल्कुल फ्री, बिहार बोर्ड ने शुरू की बड़ी पहल, 30 नवंबर तक मौका

12वीं के बाद JEE-NEET की तैयारी अब बिल्कुल फ्री, बिहार बोर्ड ने शुरू की बड़ी पहल, 30 नवंबर तक मौका

बिहार बोर्ड ने JEE और NEET की मुफ्त कोचिंग के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसकी अंतिम डेट 30 नवंबर 2025 तय की गई है.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 27 Nov 2025 03:58 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार के विद्यार्थियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है. बिहार विद्यालय परीक्षा बोर्ड ने इस साल भी 12वीं के बाद मेडिकल और इंजीनियरिंग में जाने वाले छात्रों के लिए फ्री कोचिंग योजना शुरू कर दी है. इस योजना के जरिए बिहार के मेधावी बच्चों को NEET और JEE की तैयारी बिल्कुल मुफ्त कराई जाएगी. बोर्ड की यह पहल हर साल हजारों बच्चों का भविष्य बदल रही है, और इसी कड़ी में इस बार भी आवेदन की प्रक्रिया शुरू है, जो अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है.

जानकारी के अनुसार, इस योजना में शामिल होने के लिए विद्यार्थियों को पहले एक लिखित परीक्षा देनी होगी. केवल वही छात्र फ्री कोचिंग का लाभ ले पाएंगे, जो इस परीक्षा को पास करेंगे. इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जारी है, लेकिन अब यह जल्द ही बंद होने वाली है. आवेदन भरने की आखिरी तारीख 30 नवंबर 2025 तय की गई है. इच्छुक विद्यार्थी आधिकारिक वेबसाइट coaching.biharboardonline.com/index पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं.

बोर्ड ने साफ किया है कि केवल वही विद्यार्थी इस योजना में शामिल हो सकते हैं, जो 2026 में 10वीं की परीक्षा देने जा रहे हैं और आगे 11वीं में बिहार बोर्ड से संबद्ध +2 स्कूलों में दाखिला लेना चाहते हैं. पात्र विद्यार्थी BSEB, CBSE, ICSE या किसी भी अन्य बोर्ड से हो सकते हैं. यानी यह योजना उन सभी बच्चों के लिए है, जो 10वीं के बाद इंजीनियरिंग या मेडिकल के सपने को आगे बढ़ाना चाहते हैं.

बिहार बोर्ड की फ्री कोचिंग योजना दो तरह से चलती है. पहली है आवासीय योजना, जिसे "सुपर 50" कहा जाता है. यह योजना केवल पटना के लिए है, जहां छात्रों को रहना, पढ़ाई, टेस्ट से लेकर सभी सुविधाएं मुफ्त मिलती हैं. दूसरी है गैर-आवासीय योजना, जो राज्य के 9 प्रमंडलों पटना, मुजफ्फरपुर, छपरा, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया, भागलपुर, गया और मुंगेरमें चलाई जाती है. इसमें छात्रों को रहने की सुविधा नहीं मिलती, लेकिन कोचिंग पूरी तरह फ्री होती है.

कब हो सकती है परीक्षा?

इस योजना के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षा 12 दिसंबर 2025 को प्रस्तावित है. परीक्षा की तिथि के कुछ दिन पहले अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे. सफल छात्रों को जेईई 2028 और नीट 2028 की तैयारी के लिए पूरे दो साल की फ्री कोचिंग मिलेगी. बोर्ड के अनुसार, सभी कक्षाओं में एसी, डिजिटल बोर्ड, हर महीने दो बार OMR या CBT टेस्ट और रोजाना डाउट-क्लियरिंग क्लास जैसी सुविधाएं दी जाएंगी.

क्या है तरीका

पहले उन्हें एक लिखित परीक्षा देनी होगी, जिसके बाद सफल छात्रों का इंटरव्यू होगा. इंटरव्यू के बाद ही फाइनल लिस्ट जारी की जाएगी और चयनित विद्यार्थियों को कोचिंग में शामिल किया जाएगा. बिहार बोर्ड की इस सुपर 50 योजना के कारण पिछले कई वर्षों में हजारों विद्यार्थियों ने मेडिकल और इंजीनियरिंग परीक्षाओं में शानदार प्रदर्शन किया है. ऐसे में जो भी विद्यार्थी इस बार तैयारी करना चाहते हैं, उन्हें समय रहते आवेदन करना बेहद जरूरी है.

कैसे अप्लाई करें?
आवेदन की प्रक्रिया भी काफी सरल रखी गई है. विद्यार्थियों को सिर्फ आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है, संबंधित लिंक पर क्लिक कर सभी जानकारी भरनी है और फॉर्म सबमिट कर देना है. साथ ही फॉर्म का प्रिंटआउट लेकर अपने पास सुरक्षित रखना होगा.

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Published at : 27 Nov 2025 03:58 PM (IST)
Education Bihar Board Free Coaching 2025
