बिहार के विद्यार्थियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है. बिहार विद्यालय परीक्षा बोर्ड ने इस साल भी 12वीं के बाद मेडिकल और इंजीनियरिंग में जाने वाले छात्रों के लिए फ्री कोचिंग योजना शुरू कर दी है. इस योजना के जरिए बिहार के मेधावी बच्चों को NEET और JEE की तैयारी बिल्कुल मुफ्त कराई जाएगी. बोर्ड की यह पहल हर साल हजारों बच्चों का भविष्य बदल रही है, और इसी कड़ी में इस बार भी आवेदन की प्रक्रिया शुरू है, जो अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है.



जानकारी के अनुसार, इस योजना में शामिल होने के लिए विद्यार्थियों को पहले एक लिखित परीक्षा देनी होगी. केवल वही छात्र फ्री कोचिंग का लाभ ले पाएंगे, जो इस परीक्षा को पास करेंगे. इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जारी है, लेकिन अब यह जल्द ही बंद होने वाली है. आवेदन भरने की आखिरी तारीख 30 नवंबर 2025 तय की गई है. इच्छुक विद्यार्थी आधिकारिक वेबसाइट coaching.biharboardonline.com/index पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं.



बोर्ड ने साफ किया है कि केवल वही विद्यार्थी इस योजना में शामिल हो सकते हैं, जो 2026 में 10वीं की परीक्षा देने जा रहे हैं और आगे 11वीं में बिहार बोर्ड से संबद्ध +2 स्कूलों में दाखिला लेना चाहते हैं. पात्र विद्यार्थी BSEB, CBSE, ICSE या किसी भी अन्य बोर्ड से हो सकते हैं. यानी यह योजना उन सभी बच्चों के लिए है, जो 10वीं के बाद इंजीनियरिंग या मेडिकल के सपने को आगे बढ़ाना चाहते हैं.



बिहार बोर्ड की फ्री कोचिंग योजना दो तरह से चलती है. पहली है आवासीय योजना, जिसे "सुपर 50" कहा जाता है. यह योजना केवल पटना के लिए है, जहां छात्रों को रहना, पढ़ाई, टेस्ट से लेकर सभी सुविधाएं मुफ्त मिलती हैं. दूसरी है गैर-आवासीय योजना, जो राज्य के 9 प्रमंडलों पटना, मुजफ्फरपुर, छपरा, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया, भागलपुर, गया और मुंगेरमें चलाई जाती है. इसमें छात्रों को रहने की सुविधा नहीं मिलती, लेकिन कोचिंग पूरी तरह फ्री होती है.



कब हो सकती है परीक्षा?



इस योजना के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षा 12 दिसंबर 2025 को प्रस्तावित है. परीक्षा की तिथि के कुछ दिन पहले अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे. सफल छात्रों को जेईई 2028 और नीट 2028 की तैयारी के लिए पूरे दो साल की फ्री कोचिंग मिलेगी. बोर्ड के अनुसार, सभी कक्षाओं में एसी, डिजिटल बोर्ड, हर महीने दो बार OMR या CBT टेस्ट और रोजाना डाउट-क्लियरिंग क्लास जैसी सुविधाएं दी जाएंगी.



क्या है तरीका



पहले उन्हें एक लिखित परीक्षा देनी होगी, जिसके बाद सफल छात्रों का इंटरव्यू होगा. इंटरव्यू के बाद ही फाइनल लिस्ट जारी की जाएगी और चयनित विद्यार्थियों को कोचिंग में शामिल किया जाएगा. बिहार बोर्ड की इस सुपर 50 योजना के कारण पिछले कई वर्षों में हजारों विद्यार्थियों ने मेडिकल और इंजीनियरिंग परीक्षाओं में शानदार प्रदर्शन किया है. ऐसे में जो भी विद्यार्थी इस बार तैयारी करना चाहते हैं, उन्हें समय रहते आवेदन करना बेहद जरूरी है.



कैसे अप्लाई करें?

आवेदन की प्रक्रिया भी काफी सरल रखी गई है. विद्यार्थियों को सिर्फ आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है, संबंधित लिंक पर क्लिक कर सभी जानकारी भरनी है और फॉर्म सबमिट कर देना है. साथ ही फॉर्म का प्रिंटआउट लेकर अपने पास सुरक्षित रखना होगा.





