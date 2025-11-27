इस राज्य में पीसीएस भर्ती का नोटिफिकेशन हुआ जारी, 1 दिसंबर से कर सकेंगे आवेदन

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा परीक्षा–2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके तहत विभिन्न विभागों में कुल 238 पदों पर भर्ती की जाएगी. इस बार सबसे ज्यादा 51 पद नायब तहसीलदार के हैं, जबकि 29 पद मुख्य नगर पालिका अधिकारी (कक्षा ‘ग’) और 28 पद राज्य पुलिस सेवा (DSP) के लिए रखे गए हैं. पिछले वर्षों की तरह इस बार भी पदों की संख्या 200–250 के बीच रही है, जो राज्य में प्रशासनिक सेवाओं की लगातार मांग को दिखाती है.

भर्ती में अन्य महत्वपूर्ण पदों में मुख्य नगर पालिका अधिकारी (कक्षा ‘ख’) के 18 पद, राज्य प्रशासनिक सेवा के 14 पद, राज्य कर निरीक्षक के 16 पद, उप पंजीयक के 12 पद, आबकारी उप निरीक्षक के 11 पद और राज्य कर सहायक आयुक्त के 10 पद शामिल हैं. सभी पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 1 दिसंबर 2025 दोपहर 12 बजे से शुरू होगी और 30 दिसंबर 2025 रात 11:59 बजे तक ऑनलाइन चलेगी.

उम्र सीमा

आयु सीमा सामान्य वर्ग के लिए 21 से 30 वर्ष तय की गई है, जबकि छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों के लिए अधिकतम आयु 40 वर्ष होगी. SC/ST/OBC, महिलाएं, विधवा/परित्यक्ता, पूर्व सैनिक और दिव्यांग उम्मीदवारों को नियम अनुसार अतिरिक्त छूट दी जाएगी. आवेदन के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री जरूरी है, हालांकि अंतिम वर्ष के उम्मीदवार प्रारंभिक परीक्षा दे सकेंगे, लेकिन मुख्य परीक्षा तक डिग्री अनिवार्य रहेगी.



यह भी पढ़ें - क्या है IPS अधिकारी बनने का पूरा क्राइटेरिया? एक क्लिक में जान लें पूरी डिटेल्स

ऐसे होगा चयन

चयन प्रक्रिया तीन चरणों प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार में पूरी होगी. लिखित परीक्षा और साक्षात्कार मिलाकर कुल 1500 अंकों के आधार पर अंतिम मेरिट सूची तैयार की जाएगी. आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे.

कब खुलेगी सुधार विंडो

त्रुटि सुधार विंडो 31 दिसंबर से 2 जनवरी 2026 तक मुफ्त रहेगी, जबकि 3 से 5 जनवरी तक सशुल्क त्रुटि सुधार किया जा सकेगा. प्रारंभिक परीक्षा 22 फरवरी 2026 को दो शिफ्टों में आयोजित होगी और मुख्य परीक्षा 16 से 19 मई 2026 तक चलेगी.



यह भी पढ़ें - राइट्स लिमिटेड में 400 असिस्टेंट मैनेजर की भर्ती, ऐसे करें फटाफट अप्लाई

Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI