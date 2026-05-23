PhD के बाद अब M.Tech एडमिशन में भी गेट स्कोर होगा मान्य, दिल्ली यूनिवर्सिटी का बड़ा फैसला

दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) ने तकनीकी शिक्षा से जुड़े छात्रों के लिए बड़ा फैसला लिया है. अब विश्वविद्यालय के MTech कोर्स में दाखिले के लिए पहली बार GATE स्कोर का इस्तेमाल किया जाएगा. अब तक GATE स्कोर का उपयोग मुख्य रूप से IIT, NIT और दूसरे तकनीकी संस्थानों में प्रवेश के लिए किया जाता था, लेकिन अब दिल्ली यूनिवर्सिटी भी इस सूची में शामिल हो गई है.

खास बात यह है कि जिन छात्रों के पास GATE स्कोर नहीं होगा, उनके लिए भी अवसर खत्म नहीं होंगे. विश्वविद्यालय ने साफ किया है कि यदि सीटें खाली रह जाती हैं तो CUET-PG स्कोर के आधार पर भी दाखिला दिया जाएगा. ऐसे में यह फैसला हजारों इंजीनियरिंग छात्रों के लिए नई उम्मीद लेकर आया है.

दिल्ली यूनिवर्सिटी के इतिहास में यह पहली बार है जब किसी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कोर्स में दाखिले के लिए GATE स्कोर को प्राथमिकता दी जाएगी. विश्वविद्यालय के एडमिशन डीन हनीत गांधी के अनुसार, पहले GATE स्कोर का उपयोग केवल PhD में प्रवेश के लिए किया जाता था, लेकिन अब MTech कोर्स में भी इसकी मदद ली जाएगी. विश्वविद्यालय सबसे पहले GATE स्कोर वाले उम्मीदवारों की मेरिट सूची तैयार करेगा और सीटों का आवंटन करेगा.

AICTE की मंजूरी के बाद लिया गया फैसला

विश्वविद्यालय ने बताया कि MTech कोई नया कोर्स नहीं है. यह कोर्स पहले से चल रहा है, लेकिन हाल ही में इसे AICTE यानी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन की मंजूरी मिली है. इसी मंजूरी के बाद एडमिशन प्रक्रिया में बदलाव किया गया है और GATE स्कोर को शामिल किया गया है. माना जा रहा है कि इससे कोर्स की गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धा दोनों बढ़ेंगी.

कौन कर सकता है आवेदन?

इस कोर्स में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास BTech, BE, BSc Engineering, MSc या समकक्ष डिग्री होनी चाहिए. साथ ही डिग्री संबंधित तकनीकी विषयों में होनी जरूरी है. इनमें Electronics and Communication Engineering, Electrical Engineering, Instrumentation Engineering और Radio Physics and Electronics Engineering जैसे विषय शामिल हैं. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से डिग्री प्राप्त करने वाले छात्र आवेदन के पात्र होंगे.

कुल 30 सीटों पर होगा दाखिला

दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इस MTech कोर्स के लिए कुल 30 सीटें तय की हैं. इनमें 13 सीटें सामान्य वर्ग के लिए, 8 सीटें OBC वर्ग के लिए, 4 सीटें SC वर्ग के लिए, 2 सीटें ST वर्ग के लिए और 3 सीटें EWS वर्ग के लिए आरक्षित हैं. सभी वर्गों में प्रवेश मेरिट के आधार पर किया जाएगा.

यह भी पढ़ें - NDA ll Recruitment 2026: देशसेवा का सुनहरा मौका, NDA-II भर्ती में करें आवेदन; 394 पोस्ट पर भर्ती शुरू

CUET-PG उम्मीदवारों के लिए भी खुला रहेगा रास्ता

विश्वविद्यालय ने साफ किया है कि CUET-PG पास छात्र भी इस कोर्स के लिए आवेदन कर सकते हैं. हालांकि सीट आवंटन में सबसे पहले GATE स्कोर वाले उम्मीदवारों को मौका मिलेगा. यदि किसी भी श्रेणी में सीटें खाली रह जाती हैं, तो उन सीटों को CUET-PG 2026-27 के उम्मीदवारों की मेरिट के आधार पर भरा जाएगा. यानी जिन छात्रों ने GATE नहीं दिया है, वे भी इस कोर्स में प्रवेश पाने की उम्मीद रख सकते हैं.

CSAS-PG पोर्टल से नहीं होगा एडमिशन

दिल्ली यूनिवर्सिटी ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस MTech कोर्स में दाखिला सामान्य PG एडमिशन की तरह CSAS-PG पोर्टल के माध्यम से नहीं होगा. इसके लिए विश्वविद्यालय अलग से एक विशेष पोर्टल शुरू करेगा, जहां इच्छुक छात्र आवेदन कर सकेंगे. इससे पूरी प्रक्रिया को तकनीकी कोर्स की जरूरतों के अनुसार संचालित किया जाएगा.

यह भी पढ़ें - UP Jobs 2026: युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी! यूपी में टेक्निकल असिस्टेंट के 2759 पदों पर निकली भर्ती

Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI