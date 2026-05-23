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हिंदी न्यूज़शिक्षाBCI का बड़ा एक्शन! 9 लॉ कॉलेजों में एडमिशन पर रोक, छात्रों में मचा हड़कंप

BCI का बड़ा एक्शन! 9 लॉ कॉलेजों में एडमिशन पर रोक, छात्रों में मचा हड़कंप

अचानक हुई जांच में बड़ी लापरवाही सामने आने के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने 9 लॉ कॉलेजों पर की सख्त कार्रवाई, 2026-27 सत्र के लिए इन कॉलेजों में एडमिशन पर लगी रोक.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 23 May 2026 12:15 PM (IST)
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देशभर में लॉ की पढ़ाई करने का सपना देख रहे छात्रों के लिए यह खबर बेहद अहम है. बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने कई लॉ कॉलेजों में नियमों की अनदेखी और खराब शिक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा एक्शन लिया है. अचानक हुई निरीक्षण प्रक्रिया में कई कॉलेज तय मानकों पर खरे नहीं उतरे. इसके बाद BCI ने 2026-27 शैक्षणिक सत्र के लिए 9 लॉ कॉलेजों में नए एडमिशन पर रोक लगाने का फैसला किया. इस फैसले का असर हजारों छात्रों पर पड़ सकता है, खासकर उन छात्रों पर जो इस साल लॉ कॉलेज में दाखिला लेने की तैयारी कर रहे हैं.

BCI ने क्यों लिया बड़ा फैसला?

बार काउंसिल ऑफ इंडिया की विशेष टीम ने कई लॉ कॉलेजों का औचक निरीक्षण किया था. जांच के दौरान कॉलेजों में शिक्षकों की कमी, खराब इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइब्रेरी की अपर्याप्त व्यवस्था और पढ़ाई के कमजोर स्तर जैसी कई गंभीर खामियां सामने आईं. BCI का कहना है कि कानूनी शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए नियमों का पालन बेहद जरूरी है.जो संस्थान तय मानकों को पूरा नहीं करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.

इन 9 लॉ कॉलेजों में एडमिशन पर लगी रोक

  • सरदार पटेल लॉ कॉलेज
  • सीबी सिंह लॉ कॉलेज
  • राजीव गांधी विधि महाविद्यालय
  • कौटिल्य लॉ कॉलेज
  • अब्दुल रज्जाक लॉ कॉलेज
  • वीर कुंवर कॉलेज ऑफ लॉ
  • एसजीएन खालसा लॉ पीजी कॉलेज
  • राजेश पांडे कॉलेज ऑफ लॉ
  • श्री गजेंद्र सिंह स्मृति विधि महाविद्यालय

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छात्रों पर क्या पड़ेगा असर?

इस फैसले के बाद उन छात्रों को बड़ा झटका लगा है जो इन कॉलेजों में एडमिशन लेने की तैयारी कर रहे थे. अब 2026-27 सत्र में इन संस्थानों में नए दाखिले नहीं होंगे. ऐसे में छात्रों को दूसरे मान्यता प्राप्त लॉ कॉलेजों की तलाश करनी पड़ सकती है. हालांकि, पहले से पढ़ाई कर रहे छात्रों को लेकर अलग दिशा-निर्देश जारी किए जा सकते हैं. अगर आप किसी अन्य यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई करने की योजना बना रहे हैं, तो एडमिशन लेने से पहले कॉलेज की BCI मान्यता जरूर जांच लें. साथ ही फैकल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लेसमेंट रिकॉर्ड की जानकारी भी हासिल करें ताकि भविष्य में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े.

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Published at : 23 May 2026 12:15 PM (IST)
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