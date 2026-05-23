UPSC प्रीलिम्स ​2026 परीक्षा कल, एग्जाम सेंटर पर भूलकर भी ये गलतियां न करें छात्र

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom परीक्षा हॉल में मोबाइल, स्मार्टवॉच, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे.

UPSC Prelims 2026: देश की सबसे कठिन और प्रतिष्ठित परीक्षाओं में शामिल UPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 अब बिल्कुल करीब है. 24 मई को लाखों अभ्यर्थी IAS, IPS, IFS और अन्य बड़ी सरकारी सेवाओं का सपना लेकर परीक्षा केंद्र पहुंचेंगे. लेकिन हर साल कुछ उम्मीदवार ऐसी छोटी-छोटी गलतियां कर बैठते हैं, जिनकी वजह से उन्हें परीक्षा देने में परेशानी का सामना करना पड़ता है.

कोई एडमिट कार्ड भूल जाता है तो कोई समय पर केंद्र नहीं पहुंच पाता. ऐसे में परीक्षा के एक दिन पहले जरूरी है कि सभी उम्मीदवार अपनी तैयारी के साथ-साथ जरूरी दस्तावेज और नियमों की भी जांच कर लें. यहां जानिए परीक्षा केंद्र पर क्या लेकर जाना है, क्या नहीं ले जाना है और किन बातों का विशेष ध्यान रखना होगा.



UPSC प्रीलिम्स परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए एडमिट कार्ड सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है. इसके बिना परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा. उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे एडमिट कार्ड का साफ और स्पष्ट प्रिंटआउट अपने साथ रखें. परीक्षा केंद्र का पता, रिपोर्टिंग समय और परीक्षा शिफ्ट की जानकारी एडमिट कार्ड पर ही दी गई होती है. इसलिए एक बार सभी विवरण अच्छी तरह जांच लेना जरूरी है. सुरक्षा के लिए एक अतिरिक्त प्रिंट कॉपी भी साथ रख सकते हैं.



पहचान पत्र भी होगा जरूरी

उम्मीदवारों को एक मूल फोटो पहचान पत्र भी साथ रखना होगा. आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे सरकारी पहचान पत्र मान्य होंगे. परीक्षा केंद्र पर डिजिटल कॉपी या फोटो कॉपी स्वीकार नहीं की जाएगी, इसलिए मूल पहचान पत्र साथ रखना जरूरी है. UPSC ने उम्मीदवारों को दो हालिया पासपोर्ट साइज फोटो भी साथ रखने की सलाह दी है. यदि एडमिट कार्ड पर लगी तस्वीर साफ नहीं दिखती है या पुरानी है, तो ये फोटो सत्यापन के दौरान काम आ सकती हैं.

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क्या ले जा सकते हैं



परीक्षा हॉल के अंदर केवल सीमित सामान ले जाने की अनुमति होगी. उम्मीदवार ब्लैक बॉल प्वाइंट पेन, पारदर्शी पानी की बोतल और साधारण एनालॉग घड़ी अपने साथ रख सकते हैं. OMR शीट पर उत्तर भरने के लिए केवल काले बॉल प्वाइंट पेन का उपयोग करना होगा. दूसरी ओर मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, ईयरफोन, कैलकुलेटर, नोट्स, किताबें, बैग, वॉलेट और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को परीक्षा केंद्र के अंदर ले जाने पर पूरी तरह रोक रहेगी. यदि किसी उम्मीदवार के पास प्रतिबंधित सामान पाया जाता है, तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है.



समय से पहुंचें



UPSC ने उम्मीदवारों को समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचने की भी सलाह दी है. आमतौर पर परीक्षा शुरू होने से करीब 30 मिनट पहले प्रवेश बंद कर दिया जाता है. इसलिए अंतिम समय की भागदौड़ से बचने के लिए केंद्र पर पहले पहुंचना बेहतर रहेगा. सुरक्षा जांच और दस्तावेज सत्यापन में भी समय लग सकता है. ऐसे में सभी जरूरी दस्तावेज पहले से तैयार रखकर और परीक्षा केंद्र का रास्ता पहले ही देख लेने से अनावश्यक तनाव से बचा जा सकता है. UPSC प्रीलिम्स सिविल सेवा परीक्षा का पहला चरण है और यहीं से देश की सबसे प्रतिष्ठित सेवाओं तक पहुंचने का रास्ता शुरू होता है. इसलिए उम्मीदवारों को नियमों का पालन करते हुए पूरी तैयारी और आत्मविश्वास के साथ परीक्षा में शामिल होना चाहिए.

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