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CUET UG 2026 एग्जाम आपने दी है और दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपके जैसे हजारों छात्र पहले ही आवेदन कर चुके हैं. विश्वविद्यालय के मुताबिक कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम (CSAS) के पहले चरण में अब तक 65,343 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया है. यह प्रोसेस अभी केवल उन छात्रों के लिए है, जिन्होंने CUET UG 2026 परीक्षा दी है और DU में एडमिशन लेना चाहते हैं.

इस साल दिल्ली यूनिवर्सिटी में 67 कॉलेजों के 73 अंडरग्रेजुएट (UG) कोर्स और 100 से ज्यादा BA प्रोग्राम कॉम्बिनेशन में दाखिले होंगे. सभी सीटों पर प्रवेश CUET UG 2026 के अंकों के आधार पर मिलेगा. हालांकि, हर कोर्स के लिए तय योग्यता और सब्जेक्ट से जुड़े नियम भी लागू होंगे.

इस बार एडमिशन प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव भी किया गया है. विश्वविद्यालय ने API Setu Integration की सुविधा शुरू की है. इसकी मदद से रजिस्ट्रेशन करते समय उम्मीदवार का नाम, जन्म तिथि, फोटो और हस्ताक्षर जैसी जानकारी अपने आप भर जाएगी. इससे गलत जानकारी दर्ज होने की संभावना काफी कम हो जाएगी और छात्रों को बार-बार विवरण भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

कहां करना होगा अप्लाई

रजिस्ट्रेशन के लिए छात्रों को CSAS पोर्टल पर अपने CUET UG 2026 आवेदन नंबर से लॉग इन करना होगा. सामान्य, ओबीसी-एनसीएल और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 250 रुपये का एकमुश्त शुल्क रखा गया है. वहीं एससी, एसटी और दिव्यांग (PwBD) वर्ग के छात्रों को 100 रुपये का गैर-वापसी योग्य शुल्क देना होगा.



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जल्द शुरू होगा फेज 2

पहले चरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद विश्वविद्यालय फेज-2 शुरू करेगा. इस चरण में छात्रों को अपनी पसंद के कॉलेज और कोर्स का चयन करना होगा. साथ ही उन्हें यह भी बताना होगा कि CUET में उन्होंने जिन विषयों की परीक्षा दी है, वे 12वीं में पढ़े गए विषयों से मेल खाते हैं या नहीं. विश्वविद्यालय केवल उन्हीं भाषा और विषयों के अंकों को मान्य करेगा, जिन्हें छात्र ने 12वीं में पास किया है. इन्हीं अंकों के आधार पर मेरिट और सीट आवंटन किया जाएगा.

आगे की डेट्स का इंतजार

फिलहाल फेज-2 की तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन विश्वविद्यालय जल्द इसका पूरा शेड्यूल जारी करेगा. ऐसे में जिन छात्रों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, उन्हें समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए, ताकि आगे की काउंसलिंग और सीट आवंटन में किसी तरह की परेशानी न हो.



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