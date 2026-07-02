हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षा20 जुलाई तक आ सकता है Re- NEET UG रिजल्ट, MBBS एडमिशन और नया सत्र समय पर होगा शुरू

20 जुलाई तक आ सकता है Re- NEET UG रिजल्ट, MBBS एडमिशन और नया सत्र समय पर होगा शुरू

नीट री-एग्जाम 2026 के नतीजे जल्द ही जारी किए जा सकते हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार नतीजे 20 जुलाई तक आ जाएंगे. जिन्हें आधिकारिक साइट पर देखा जा सकेगा.

Written By : रजनी उपाध्याय |  Updated at : 02 Jul 2026 04:40 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • री-नीट यूजी परिणाम 20 जुलाई तक; नया सत्र समय पर.
  • पेपर लीक बाद 21 जून को पुनः परीक्षा हुई थी.
  • उत्तर पुस्तिकाओं, 10 हजार आपत्तियों का मूल्यांकन तेजी से.
  • परिणाम बाद एमबीबीएस, बीडीएस हेतु काउंसलिंग प्रक्रिया होगी.

Re-NEET UG 2026 का रिजल्ट इंतजार कर रहे लाखों मेडिकल अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने संकेत दिया है कि री-नीट यूजी का रिजल्ट 20 जुलाई तक जारी कर दिया जाएगा. हालांकि एजेंसी ने अभी कोई तय तारीख घोषित नहीं की है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि रिजल्ट तैयार करने का काम तेजी से चल रहा है और इसे जल्द से जल्द जारी करने की कोशिश की जा रही है. साथ ही यह भी साफ किया गया है कि MBBS का नया शैक्षणिक सत्र तय समय पर ही शुरू होगा.

बताते चलें कि इस साल NEET UG की मूल परीक्षा 3 मई को हुई थी, लेकिन पेपर लीक के आरोपों के बाद इसे रद्द कर दिया गया. इसके बाद 21 जून को दोबारा परीक्षा आयोजित की गई. अब सभी उम्मीदवारों की नजर रिजल्ट पर टिकी हुई है.

तेजी से चल रहा है उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन

एनटीए के अधिकारियों के मुताबिक रिजल्ट तय समय पर जारी करने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है. एजेंसी सिर्फ कॉपियों की जांच ही नहीं कर रही, बल्कि प्रोविजनल आंसर-की पर छात्रों की तरफ से भेजी गई करीब 10 हजार आपत्तियों की भी एक-एक करके समीक्षा की जा रही है.

हर आपत्ति के साथ दिए गए दस्तावेज और साक्ष्यों का मिलान किया जा रहा है. सही पाए जाने पर उत्तर में बदलाव किया जाएगा और उसके बाद ही फाइनल आंसर-की जारी होगी. इसी के आधार पर रिजल्ट तैयार किया जाएगा.

यह भी पढ़ें - NEET UG फीस रिफंड का आखिरी मौका, NTA ने बढ़ाई बैंक डिटेल अपडेट करने की तारीख

रिजल्ट के बाद शुरू होगी काउंसलिंग

रिजल्ट जारी होने के तुरंत बाद MBBS, BDS और अन्य मेडिकल कोर्सों में दाखिले के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होगी. ऑल इंडिया कोटा (AIQ) की काउंसलिंग मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) कराएगी, जबकि राज्य कोटे की काउंसलिंग संबंधित राज्य सरकारें आयोजित करेंगी.

काउंसलिंग के दौरान उम्मीदवारों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा, अपनी पसंद के मेडिकल कॉलेज और कोर्स चुनने होंगे. सीटों का आवंटन उम्मीदवार की NEET रैंक, श्रेणी, आरक्षण नियम और उपलब्ध सीटों के आधार पर किया जाएगा. इसके बाद छात्रों को तय समय के भीतर संबंधित कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा.

कैसे होगा रिजल्ट चेक?

रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार अपना स्कोरकार्ड आधिकारिक NEET वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकेंगे. स्कोरकार्ड के साथ ऑल इंडिया रैंक, कटऑफ और काउंसलिंग से जुड़ी जानकारी भी जारी की जाएगी.

यह भी पढ़ें - NTA फिर सवालों के घेरे में! UGC NET 2026 के सोशियोलॉजी पेपर में AI और भारी गलतियों के आरोप

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Read More
Published at : 02 Jul 2026 04:40 PM (IST)
Tags :
Education NEET UG NEET NEET UG 2026 Result
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
20 जुलाई तक आ सकता है Re- NEET UG रिजल्ट, MBBS एडमिशन और नया सत्र समय पर होगा शुरू
20 जुलाई तक आ सकता है Re- NEET UG रिजल्ट, MBBS एडमिशन और नया सत्र समय पर होगा शुरू
शिक्षा
NTA फिर सवालों के घेरे में! UGC NET 2026 के सोशियोलॉजी पेपर में AI और भारी गलतियों के आरोप
NTA फिर सवालों के घेरे में! UGC NET 2026 के सोशियोलॉजी पेपर में AI और भारी गलतियों के आरोप
शिक्षा
CBSE Compartment Exam: CBSE ने जारी किया कंपार्टमेंट एग्जाम का शेड्यूल, 8 जुलाई तक करें आवेदन
CBSE ने जारी किया कंपार्टमेंट एग्जाम का शेड्यूल, 8 जुलाई तक करें आवेदन
शिक्षा
12वीं पास बेटियों से लेकर UPSC अभ्यर्थियों तक, बिहार सरकार दे रही है लाखों रुपये की मदद
12वीं पास बेटियों से लेकर UPSC अभ्यर्थियों तक, बिहार सरकार दे रही है लाखों रुपये की मदद
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: रूढ़िवादी या रियलिटी? फिल्म 'Toxic' में महिलाओं के चित्रण पर इंटरनेट पर छिड़ी जंग। (02-07-2026)
Super Subbu Review: बिना अश्लीलता के देती है जरूरी Sex Education
पति ब्रह्मचारी :😱Suraj का गॉडफादर अवतार, Isha की किडनैपिंग के पीछे छुपा है घर का बड़ा राज #sbs
Shri Ram से मर्यादा, Mahadev से संतुलन सीखिए' - Ashutosh Rana
India-Japan के बीच कई बड़ी Deal, PM मोदी ने किया बड़ा ऐलान
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
2 देशों से गुजरेगा अयातुल्लाह अली खामेनेई का अंतिम संस्कार जुलूस, जानें कहां किया जाएगा सुपुर्द ए खाक
2 देशों से गुजरेगा अयातुल्लाह अली खामेनेई का अंतिम संस्कार जुलूस, जानें कहां किया जाएगा सुपुर्द ए खाक
बिहार
CM सम्राट चौधरी के कहने पर हुआ भरत तिवारी का एनकाउंटर? तेजस्वी यादव बोले- 'मैसेज भेजा गया, तब…'
CM सम्राट चौधरी के कहने पर हुआ भरत तिवारी का एनकाउंटर? तेजस्वी यादव का सनसनीखेज दावा
बॉलीवुड
'मुझे पॉलिटिक्स से दूर रहने दो...', कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट पर बोले दिलजीत दोसांझ, कहा- 'सारा संसार दुखी है'
'मुझे पॉलिटिक्स से दूर रहने दो...', कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट पर बोले दिलजीत दोसांझ
क्रिकेट
शाहरुख खान का क्रिकेट स्टेडियम! ओलंपिक में इसी मैदान पर खेले जाएंगे मैच; पंडितों को बुलाकर करवाई पूजा
शाहरुख खान का क्रिकेट स्टेडियम! ओलंपिक में इसी मैदान पर खेले जाएंगे मैच; करवाई पूजा
इंडिया
Ketan Agarwal Murder Case: क्राइम सीन पर 'रिहर्सल' के बाद फंसा पेंच, बयानों में उलझे आरोपी, सिया ने पुलिस को क्या बताया?
क्राइम सीन पर 'रिहर्सल' के बाद फंसा पेंच, बयानों में उलझे आरोपी, सिया ने पुलिस को क्या बताया?
इंडिया
Explained: NDA का 'मिशन 360' क्या? 41 सांसद जुटा लो या फिर विपक्षी सांसद रहें गायब, किस तिकड़म में उलझी बीजेपी?
NDA का 'मिशन 360' क्या? 41 सांसद जुटें या विपक्षी सांसद रहें गायब, किस तिकड़म में उलझी बीजेपी?
Home Tips
Ceiling Fan Cleaning Tips: बिना धूल उड़ाए मिनटों में चमकेगा सीलिंग फैन, नोट करें साफ करने की धांसू देसी ट्रिक
बिना धूल उड़ाए मिनटों में चमकेगा सीलिंग फैन, नोट करें साफ करने की धांसू देसी ट्रिक
शिक्षा
CBSE Compartment Exam: CBSE ने जारी किया कंपार्टमेंट एग्जाम का शेड्यूल, 8 जुलाई तक करें आवेदन
CBSE ने जारी किया कंपार्टमेंट एग्जाम का शेड्यूल, 8 जुलाई तक करें आवेदन
ENT LIVE
रिश्तों और शादी पर Ashutosh Rana की दिल छू लेने वाली सलाह
रिश्तों और शादी पर Ashutosh Rana की दिल छू लेने वाली सलाह
ENT LIVE
'Super Subbu' Review: हंसी-हंसी में दे जाती है जरूरी Sex Education
'Super Subbu' Review: हंसी-हंसी में दे जाती है जरूरी Sex Education
ABP NEWS
जैसे ही बादल बरसे, लखनऊ का मौसम खिल उठा।
जैसे ही बादल बरसे, लखनऊ का मौसम खिल उठा।
ABP NEWS
'UP-TET' परीक्षा के प्रश्न-पत्र कड़ी सुरक्षा के बीच आएंगे।
'UP-TET' परीक्षा के प्रश्न-पत्र कड़ी सुरक्षा के बीच आएंगे।
ABP NEWS
सड़कें तालाब बन गईं, लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं।
सड़कें तालाब बन गईं, लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं।
Embed widget