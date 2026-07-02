20 जुलाई तक आ सकता है Re- NEET UG रिजल्ट, MBBS एडमिशन और नया सत्र समय पर होगा शुरू

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom री-नीट यूजी परिणाम 20 जुलाई तक; नया सत्र समय पर.

पेपर लीक बाद 21 जून को पुनः परीक्षा हुई थी.

उत्तर पुस्तिकाओं, 10 हजार आपत्तियों का मूल्यांकन तेजी से.

परिणाम बाद एमबीबीएस, बीडीएस हेतु काउंसलिंग प्रक्रिया होगी.

Re-NEET UG 2026 का रिजल्ट इंतजार कर रहे लाखों मेडिकल अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने संकेत दिया है कि री-नीट यूजी का रिजल्ट 20 जुलाई तक जारी कर दिया जाएगा. हालांकि एजेंसी ने अभी कोई तय तारीख घोषित नहीं की है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि रिजल्ट तैयार करने का काम तेजी से चल रहा है और इसे जल्द से जल्द जारी करने की कोशिश की जा रही है. साथ ही यह भी साफ किया गया है कि MBBS का नया शैक्षणिक सत्र तय समय पर ही शुरू होगा.

बताते चलें कि इस साल NEET UG की मूल परीक्षा 3 मई को हुई थी, लेकिन पेपर लीक के आरोपों के बाद इसे रद्द कर दिया गया. इसके बाद 21 जून को दोबारा परीक्षा आयोजित की गई. अब सभी उम्मीदवारों की नजर रिजल्ट पर टिकी हुई है.

तेजी से चल रहा है उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन

एनटीए के अधिकारियों के मुताबिक रिजल्ट तय समय पर जारी करने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है. एजेंसी सिर्फ कॉपियों की जांच ही नहीं कर रही, बल्कि प्रोविजनल आंसर-की पर छात्रों की तरफ से भेजी गई करीब 10 हजार आपत्तियों की भी एक-एक करके समीक्षा की जा रही है.

हर आपत्ति के साथ दिए गए दस्तावेज और साक्ष्यों का मिलान किया जा रहा है. सही पाए जाने पर उत्तर में बदलाव किया जाएगा और उसके बाद ही फाइनल आंसर-की जारी होगी. इसी के आधार पर रिजल्ट तैयार किया जाएगा.

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रिजल्ट के बाद शुरू होगी काउंसलिंग

रिजल्ट जारी होने के तुरंत बाद MBBS, BDS और अन्य मेडिकल कोर्सों में दाखिले के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होगी. ऑल इंडिया कोटा (AIQ) की काउंसलिंग मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) कराएगी, जबकि राज्य कोटे की काउंसलिंग संबंधित राज्य सरकारें आयोजित करेंगी.

काउंसलिंग के दौरान उम्मीदवारों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा, अपनी पसंद के मेडिकल कॉलेज और कोर्स चुनने होंगे. सीटों का आवंटन उम्मीदवार की NEET रैंक, श्रेणी, आरक्षण नियम और उपलब्ध सीटों के आधार पर किया जाएगा. इसके बाद छात्रों को तय समय के भीतर संबंधित कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा.

कैसे होगा रिजल्ट चेक?

रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार अपना स्कोरकार्ड आधिकारिक NEET वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकेंगे. स्कोरकार्ड के साथ ऑल इंडिया रैंक, कटऑफ और काउंसलिंग से जुड़ी जानकारी भी जारी की जाएगी.

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