दिल्ली में नर्सरी एडमिशन डेट्स जारी, 4 दिसंबर सशुरू होगी आवेदन प्रक्रिया

दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी, केजी और पहली कक्षा के एडमिशन का इंतजार कर रहे पेरेंट्स के लिए बड़ी खबर आ गई है. नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रक्रिया की तारीखें घोषित कर दी गई हैं. हर साल की तरह इस बार भी राजधानी के करीब 1700 से ज्यादा प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन एक जैसी गाइडलाइन के तहत किए जाएंगे.

शिक्षा निदेशालय ने साफ कहा है कि प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होगी ताकि हर पेरेंट्स को यह भरोसा रहे कि उनके बच्चे का चयन निष्पक्ष तरीके से होगा. फॉर्म भरने से लेकर लिस्ट जारी होने तक की सभी तारीखें तय कर दी गई है, जिससे गार्जियन समय रहते तैयारी कर सकें.

एडमिशन कब से शुरू होंगे?

शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए आवेदन प्रक्रिया 4 दिसंबर से शुरू होगी. पेरेंट्स 27 दिसंबर तक अपने बच्चे के लिए नर्सरी, केजी या पहली कक्षा का एडमिशन फॉर्म भर सकेंगे. इस बार भी आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से होगी, ताकि हर कोई आसानी से आवेदन कर सके.

सेलेक्शन लिस्ट कब आएगी?

स्कूलों की ओर से बच्चों के चयन की पहली सूची 23 जनवरी 2026 को जारी की जाएगी. इस लिस्ट में वेटिंग लिस्ट और बच्चों को दिए गए अंक भी शामिल रहेंगे. अगर किसी पेरेंट को कोई दिक्कत होती है तो उसे 24 जनवरी से 3 फरवरी के बीच दर्ज कराया जा सकता है. इसके बाद 9 फरवरी को दूसरी लिस्ट आएगी और उसकी समाधान अवधि 10 से 16 फरवरी तय की गई है. जरूरत पड़ने पर स्कूल 5 मार्च को एक अतिरिक्त लिस्ट भी जारी कर सकते हैं. पूरी प्रवेश प्रक्रिया 19 मार्च 2026 को खत्म होगी, जिन 75 प्रतिशत सीटों पर जनरल कैटेगरी में एडमिशन होते हैं, वहां यही नियम लागू होंगे. जबकि 25 प्रतिशत सीटें EWS या वंचित वर्ग के लिए आरक्षित रहती हैं और उनके लिए अलग गाइडलाइन जल्द जारी होंगे.

रजिस्ट्रेशन फीस और अन्य नियम

स्कूल सिर्फ 25 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस ले सकते हैं. प्रॉस्पेक्टस खरीदना जरूरी नहीं है, यह पूरी तरह ऑप्शनल है. ड्रॉ ऑफ लॉट चाहे कंप्यूटर के जरिए हो या सामान्य तरीके से पेरेंट्स की मौजूदगी में कराया जाएगा, ताकि प्रक्रिया खुली और पारदर्शी रहे. पेरेंट्स को ड्रॉ की जानकारी कम से कम दो दिन पहले स्कूल वेबसाइट, नोटिस बोर्ड और ईमेल के माध्यम से दी जाएगी.

पता साबित करने के लिए पेरेंट्स के नाम का राशन कार्ड, बच्चे या पेरेंट में से किसी के नाम का डोमिसाइल, पेरेंट का वोटर आईडी बिजली, पानी या टेलीफोन बिल, बच्चे का पासपोर्ट और पेरेंट के नाम का आधार कार्ड.

