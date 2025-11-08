दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया School Web App, अब पेरेंट्स और टीचर्स कनेक्शन होगा डिजिटल

दिल्ली सरकार ने स्कूल के संचालन और पेरेंट्स टीचर्स के बीच बेहतर बातचीत के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म School Web App लॉन्च किया है. इस ऐप का मकसद स्कूल से जुड़ी सभी सेवाओं को एक ही जगह उपलब्ध कराना और एजुकेशन व्यवस्था को ज्यादा पारदर्शी, प्रभावी और सुलभ बनाना है. इस ऐप को दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने लाॅन्च किया है. यह पहल सरकार के डिजिटाइजेशन मिशन का हिस्सा है, जिसका मकसद शिक्षा प्रणाली को आधुनिक और तकनीकी रूप से सशक्त बनाना है.



School Web App से पेरेंट्स और स्कूल के बीच होगी मजबूत बातचीत



अधिकारियों के अनुसार, यह ऐप क्लास रूम की गतिविधियों, अटेंडेंस, परफॉर्मेंस ट्रैकिंग और पेरेंट्स टीचर कम्युनिकेशन को डिजिटल तरीके से जोड़ेगा. इस ऐप से स्कूल और परिवारों के बीच सहयोगपूर्ण माहौल बनेगा. ऐप की खासियत यह है कि यह पेरेंट्स को उनके बच्चों की पढ़ाई और हाजिरी की जानकारी रियल टाइम में देगा. इसके जरिए पेरेंट्स को स्कूल की ओर से मिलने वाले अपडेट्स और नोटिफिकेशन भी तुरंत मिल सकेंगे. शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा है कि यह पहल सरकार की स्मार्ट और समावेशी शिक्षा प्रणाली की दिशा में एक बड़ा कदम है जो डिजिटल इंडिया और विकसित भारत 2047 के विजन के रूप में है. ऐप से शिक्षकों का प्रशासनिक काम का बोझ भी कम होगा और वह छात्रों के लिए ज्यादा समय निकाल पाएंगे. डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए लर्निंग रिसोर्सेस और इंस्टीट्यूशन डेटा तक भी आसान पहुंच बनेगी, जिससे जवाबदेही भी बढ़ेगी.



स्किल बेस्ड लर्निंग की दिशा में बड़ा कदम



शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने बताया कि School Web App पूरी तरह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है जो कौशल आधारित और अनुभवात्मक शिक्षा को बढ़ावा देती है. इसमें फिट इंडिया जैसी पहल को भी जोड़ा गया है ताकि छात्रों का पूरे तरीके से विकास हो सके. शिक्षा मंत्री ने बताया कि यह डिजिटल प्लेटफॉर्म छात्रों में इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप की सोच को प्रेरित करेगा. क्योंकि यह एजुकेशन और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज से जुड़ी जानकारी को सरल बना देता है.



फ्यूचर रेडी एजुकेशन सिस्टम की दिशा में भी कदम



अधिकारियों ने दिल्ली सरकार की तरफ से लॉन्च किए गए School Web App को लेकर बताया कि इस ऐप को लॉन्च करने का मकसद सार्वजनिक शिक्षा को पारदर्शी और प्रभावी बनाना है. इससे कागजी कामों में कमी आएगी, फैसले जल्दी लिए जा सकेंगे और छात्र-शिक्षक व पेरेंट्स सभी को जरूरी जानकारी आसानी से मिल सकेगी.

