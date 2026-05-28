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हिंदी न्यूज़शिक्षापढ़ाई में अव्वल छात्रों पर योगी सरकार मेहरबान, टॉपर्स को मिलेगा कैश और टैबलेट

पढ़ाई में अव्वल छात्रों पर योगी सरकार मेहरबान, टॉपर्स को मिलेगा कैश और टैबलेट

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 1 जून 2026 को यूपी बोर्ड, CBSE, CISCE और संस्कृत बोर्ड के मेधावी छात्रों को सम्मानित करेंगे. कुल 223 टॉपर्स को एक लाख रुपये, टैबलेट और प्रमाण पत्र दिया जाएगा.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 28 May 2026 07:30 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के मेधावी छात्रों को सम्मानित करने की तैयारी में है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 1 जून 2026 को आयोजित होने वाले विशेष कार्यक्रम में यूपी बोर्ड, CBSE, CISCE और संस्कृत बोर्ड के 10वीं और 12वीं के टॉपर्स को सम्मानित करेंगे. इस कार्यक्रम में प्रदेशभर से चयनित छात्र और उनके अभिभावक शामिल होंगे.

राज्य सरकार की ओर से कुल 223 मेधावी छात्रों को सम्मानित किया जाएगा. इनमें अलग-अलग बोर्डों के टॉपर्स शामिल हैं.यूपी बोर्ड से सबसे अधिक छात्रों का चयन किया गया है.इसके अलावा CBSE, CISCE और संस्कृत बोर्ड के छात्रों को भी इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है. सभी छात्रों को कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अपने एक अभिभावक के साथ आने के निर्देश दिए गए हैं.

टॉपर्स को मिलेंगे एक लाख रुपये और टैबलेट

सरकार की ओर से सम्मानित किए जाने वाले छात्रों को एक लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि, एक टैबलेट और सम्मान प्रमाण पत्र दिया जाएगा. इसके साथ ही छात्रों को उनके जिलों में भी अलग से सम्मानित किया जाएगा. जिला स्तर पर भी छात्रों को पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे.

प्रदेश के विभिन्न जिलों में टॉप-10 में आने वाले कुल 1459 छात्रों को भी सम्मानित किया जाएगा.इन छात्रों को 21 हजार रुपये, मेडल और प्रमाण पत्र दिए जाएंगे. सरकार द्वारा यह राशि सीधे छात्रों के बैंक खातों में भेजी जाएगी. जिला प्रशासन को कार्यक्रम की तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं.

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31 मई तक लखनऊ पहुंचेंगे छात्र

राज्य स्तरीय कार्यक्रम लखनऊ में आयोजित किया जाएगा. माध्यमिक शिक्षा विभाग ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देश जारी किए हैं कि चयनित छात्र 31 मई की शाम तक लखनऊ पहुंच जाएं.कार्यक्रम 1 जून को सुबह 11 बजे शुरू होगा. इसके अलावा कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सभी जिला मुख्यालयों पर भी किया जाएगा.

माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. महेंद्र देव ने अधिकारियों को कार्यक्रम को सफल बनाने के निर्देश दिए हैं.सरकार का उद्देश्य मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित करना और अन्य विद्यार्थियों को बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करना है.राज्य सरकार की यह पहल शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक माहौल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है.

यह भी पढ़ें: पद्म श्री पुरस्कार क्या है?आखिर किसे और क्यों दिया जाता है देश का यह बड़ा सम्मान, जानिए पूरी जानकारी

 
 

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Published at : 28 May 2026 07:30 PM (IST)
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