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हिंदी न्यूज़शिक्षाबिहार पुलिस भर्ती अभ्यर्थियों को राहत, कॉन्स्टेबल ऑपरेटर परीक्षा की तारीख बदली, जानें कब होगा एग्जाम

बिहार पुलिस भर्ती अभ्यर्थियों को राहत, कॉन्स्टेबल ऑपरेटर परीक्षा की तारीख बदली, जानें कब होगा एग्जाम

बिहार में कॉन्स्टेबल ऑपरेटर के पदों पर भर्ती के लिए 21 जून को होने वाली लिखित परीक्षा स्थगित कर दी गई है. NEET UG परीक्षा से टकराव के चलते अब यह परीक्षा 28 जून 2026 को आयोजित की जाएगी.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 26 May 2026 05:37 PM (IST)
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  • 15 जून से अभ्यर्थी ऑनलाइन देख सकेंगे परीक्षा केंद्र की जानकारी.

बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हजारों युवाओं के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है. बिहार पुलिस दूरसंचार एवं तकनीकी विभाग में कॉन्स्टेबल ऑपरेटर भर्ती परीक्षा का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को अब नई तारीख के अनुसार परीक्षा देनी होगी. केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) ने परीक्षा की तारीख में बदलाव का फैसला लिया है.

दरअसल, बिहार पुलिस में सिपाही (प्रचालक) के 993 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 21 जून 2026 को आयोजित होनी थी. लेकिन इसी दिन राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) द्वारा NEET (UG) 2026 की स्थगित परीक्षा भी आयोजित की जा रही है. बड़ी संख्या में ऐसे छात्र हैं जिन्होंने बिहार पुलिस भर्ती और NEET, दोनों के लिए आवेदन किया हुआ है. ऐसे में दोनों परीक्षाएं एक ही दिन होने से उम्मीदवारों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता था.

अभ्यर्थियों की इसी समस्या को देखते हुए भर्ती बोर्ड ने समय रहते बड़ा फैसला लिया और परीक्षा को स्थगित कर नई तारीख घोषित कर दी. इस फैसले के बाद हजारों युवाओं ने राहत की सांस ली है, क्योंकि अब उन्हें किसी एक परीक्षा को छोड़ने की मजबूरी नहीं होगी.

क्यों बदली गई परीक्षा की तारीख?

जब 21 जून को होने वाली दोनों परीक्षाओं का कार्यक्रम सामने आया, तब कई अभ्यर्थियों ने अपनी चिंता जाहिर की थी. उनका कहना था कि वे लंबे समय से दोनों परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और यदि दोनों एक ही दिन हुईं तो उनके सामने बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा.

स्थिति को समझते हुए केंद्रीय चयन पर्षद ने अभ्यर्थियों के हित को प्राथमिकता दी और परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने का फैसला लिया. भर्ती बोर्ड का मानना है कि किसी भी उम्मीदवार को सिर्फ तारीखों के टकराव की वजह से अवसर से वंचित नहीं होना चाहिए.

अब कब होगी परीक्षा?

नई अधिसूचना के अनुसार बिहार पुलिस सिपाही (प्रचालक) भर्ती परीक्षा अब 28 जून 2026, रविवार को आयोजित की जाएगी. परीक्षा एक ही पाली में होगी और इसका समय दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक निर्धारित किया गया है.

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हालांकि उम्मीदवारों को परीक्षा शुरू होने से काफी पहले केंद्र पर पहुंचना होगा. बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि सभी अभ्यर्थियों को सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच परीक्षा केंद्र में प्रवेश करना होगा. निर्धारित समय के बाद पहुंचने वाले उम्मीदवारों को प्रवेश में दिक्कत हो सकती है.

15 जून से देख सकेंगे परीक्षा केंद्र की जानकारी

उम्मीदवारों के लिए एक और महत्वपूर्ण सूचना यह है कि वे 15 जून 2026 से अपनी परीक्षा संबंधी जानकारी ऑनलाइन देख सकेंगे. इसके लिए उम्मीदवारों को परिषद की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. वहां वे अपने रजिस्ट्रेशन नंबर या मोबाइल नंबर और जन्म तिथि की मदद से लॉगिन कर सकेंगे. लॉगिन करने के बाद उम्मीदवार यह जान सकेंगे कि उनकी परीक्षा किस जिले में आयोजित की गई है. इससे उन्हें यात्रा और अन्य व्यवस्थाओं की तैयारी करने में आसानी होगी.

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 26 May 2026 05:37 PM (IST)
Tags :
Education Bihar Police Recruitment 2026 Bihar Police Constable Operator Exam 2026
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