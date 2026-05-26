Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom 15 जून से अभ्यर्थी ऑनलाइन देख सकेंगे परीक्षा केंद्र की जानकारी.

बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हजारों युवाओं के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है. बिहार पुलिस दूरसंचार एवं तकनीकी विभाग में कॉन्स्टेबल ऑपरेटर भर्ती परीक्षा का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को अब नई तारीख के अनुसार परीक्षा देनी होगी. केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) ने परीक्षा की तारीख में बदलाव का फैसला लिया है.

दरअसल, बिहार पुलिस में सिपाही (प्रचालक) के 993 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 21 जून 2026 को आयोजित होनी थी. लेकिन इसी दिन राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) द्वारा NEET (UG) 2026 की स्थगित परीक्षा भी आयोजित की जा रही है. बड़ी संख्या में ऐसे छात्र हैं जिन्होंने बिहार पुलिस भर्ती और NEET, दोनों के लिए आवेदन किया हुआ है. ऐसे में दोनों परीक्षाएं एक ही दिन होने से उम्मीदवारों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता था.

अभ्यर्थियों की इसी समस्या को देखते हुए भर्ती बोर्ड ने समय रहते बड़ा फैसला लिया और परीक्षा को स्थगित कर नई तारीख घोषित कर दी. इस फैसले के बाद हजारों युवाओं ने राहत की सांस ली है, क्योंकि अब उन्हें किसी एक परीक्षा को छोड़ने की मजबूरी नहीं होगी.

क्यों बदली गई परीक्षा की तारीख?

जब 21 जून को होने वाली दोनों परीक्षाओं का कार्यक्रम सामने आया, तब कई अभ्यर्थियों ने अपनी चिंता जाहिर की थी. उनका कहना था कि वे लंबे समय से दोनों परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और यदि दोनों एक ही दिन हुईं तो उनके सामने बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा.

स्थिति को समझते हुए केंद्रीय चयन पर्षद ने अभ्यर्थियों के हित को प्राथमिकता दी और परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने का फैसला लिया. भर्ती बोर्ड का मानना है कि किसी भी उम्मीदवार को सिर्फ तारीखों के टकराव की वजह से अवसर से वंचित नहीं होना चाहिए.

अब कब होगी परीक्षा?

नई अधिसूचना के अनुसार बिहार पुलिस सिपाही (प्रचालक) भर्ती परीक्षा अब 28 जून 2026, रविवार को आयोजित की जाएगी. परीक्षा एक ही पाली में होगी और इसका समय दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक निर्धारित किया गया है.

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हालांकि उम्मीदवारों को परीक्षा शुरू होने से काफी पहले केंद्र पर पहुंचना होगा. बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि सभी अभ्यर्थियों को सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच परीक्षा केंद्र में प्रवेश करना होगा. निर्धारित समय के बाद पहुंचने वाले उम्मीदवारों को प्रवेश में दिक्कत हो सकती है.

15 जून से देख सकेंगे परीक्षा केंद्र की जानकारी

उम्मीदवारों के लिए एक और महत्वपूर्ण सूचना यह है कि वे 15 जून 2026 से अपनी परीक्षा संबंधी जानकारी ऑनलाइन देख सकेंगे. इसके लिए उम्मीदवारों को परिषद की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. वहां वे अपने रजिस्ट्रेशन नंबर या मोबाइल नंबर और जन्म तिथि की मदद से लॉगिन कर सकेंगे. लॉगिन करने के बाद उम्मीदवार यह जान सकेंगे कि उनकी परीक्षा किस जिले में आयोजित की गई है. इससे उन्हें यात्रा और अन्य व्यवस्थाओं की तैयारी करने में आसानी होगी.

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