Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom जेएनयू में प्रवेश की अंतिम तिथि 7 अगस्त, 2026 तय की गई है.

देश के लाखों छात्रों का सपना होता है कि वे देश की सबसे टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करें. जब बात बेहतरीन शिक्षा, शानदार कैंपस और बड़े अवसरों की आती है, तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी JNU का नाम सबसे पहले लिया जाता है. दिल्ली में स्थित यह यूनिवर्सिटी लंबे समय से छात्रों की पहली पसंद बनी हुई है. अब उन छात्रों के लिए बड़ी खबर सामने आई है जो JNU में दाखिला लेना चाहते हैं.

JNU प्रशासन ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए पोस्ट ग्रेजुएट यानी PG और एडवांस डिप्लोमा इन प्रोफिशिएंसी (ADOP) कोर्स में एडमिशन प्रक्रिया शुरू कर दी है. CUET PG 2026 का रिजल्ट जारी होने के बाद यूनिवर्सिटी ने अपना ऑनलाइन पोर्टल भी खोल दिया है. अब छात्र घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

25 मई से शुरू हुई आवेदन प्रक्रिया

JNU की तरफ से 25 मई 2026 से आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. ऐसे छात्र जिन्होंने CUET PG 2026 की परीक्षा दी है, वे यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. आवेदन की आखिरी तारीख 15 जून 2026 तय की गई है.

कौन छात्र कर सकते हैं आवेदन?

JNU में वही छात्र आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA द्वारा आयोजित CUET PG 2026 परीक्षा दी हो. बिना CUET PG स्कोर के आवेदन मान्य नहीं होगा. एक जरूरी नियम यह भी है कि छात्र ने CUET PG में जिस विषय की परीक्षा दी है, वह उसी विषय से जुड़े कोर्स के लिए आवेदन कर सकता है. यानी विषय बदलकर फॉर्म भरने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

आवेदन के समय छात्रों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि डालकर लॉगिन करना होगा. इसके बाद पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी की जा सकेगी. हालांकि कुछ खास कोर्स और विदेशी छात्रों के लिए अलग चयन प्रक्रिया रखी गई है. ऐसे मामलों में मेरिट या अलग परीक्षा के आधार पर दाखिला दिया जाएगा.

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इन तारीखों को जरूर रखें याद

JNU में एडमिशन प्रक्रिया 25 मई 2026 से शुरू हो चुकी है, जबकि आवेदन करने की आखिरी तारीख 15 जून 2026 तय की गई है. इसके बाद यूनिवर्सिटी की पहली मेरिट सूची 23 जून 2026 को जारी होने की संभावना है. पहली सूची में चयनित छात्रों को 23 से 25 जून 2026 के बीच सीट ब्लॉकिंग और फीस जमा करनी होगी.

वहीं दूसरी मेरिट सूची 1 जुलाई 2026 तक जारी की जा सकती है, जिसके बाद दूसरी सूची में शामिल छात्रों को 1 से 3 जुलाई 2026 तक फीस भुगतान और सीट कन्फर्म करनी होगी. दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया 6 जुलाई से 14 जुलाई 2026 के बीच पूरी की जाएगी. इसके अलावा खाली बची सीटों के लिए अंतिम एडमिशन प्रक्रिया 20 से 22 जुलाई 2026 तक चलेगी, जबकि यूनिवर्सिटी में दाखिले की अंतिम तारीख 7 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है.

आवेदन कैसे करें?

सबसे पहले छात्रों को JNU की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. वहां एडमिशन लिंक पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करना होगा. इसके बाद लॉगिन कर आवेदन फॉर्म भरना होगा. फॉर्म में मांगी गई जानकारी ध्यान से भरनी होगी. साथ ही जरूरी दस्तावेज तय साइज में अपलोड करने होंगे. इसके बाद आवेदन फीस जमा करके फॉर्म सबमिट करना होगा. अंत में आवेदन पत्र का प्रिंट आउट निकालकर अपने पास रखना जरूरी होगा.

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