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हिंदी न्यूज़शिक्षाVetri Laptop Scheme: तमिलनाडु के छात्रों को मिलेगा फ्री लैपटॉप, सरकार ने मंजूर की 2000 करोड़ की योजना

Vetri Laptop Scheme: तमिलनाडु के छात्रों को मिलेगा फ्री लैपटॉप, सरकार ने मंजूर की 2000 करोड़ की योजना

Vetri Laptop Scheme: मुख्यमंत्री विजय की अध्यक्षता वाली सरकार ने वेत्री लैपटॉप योजना को लागू करने का आदेश जारी कर दिया है. इस योजना के लिए 2000 करोड़ रुपये का बजट मंजूर किया गया है.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 09 Nov 2026 04:38 PM (IST)
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Vetri Laptop Scheme: तमिलनाडु सरकार ने राज्य के कॉलेज और वोकेशनल प्रोग्राम कोर्स में पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों के लिए डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने वाला कदम उठाया है. मुख्यमंत्री विजय की अध्यक्षता वाली सरकार ने वेत्री लैपटॉप योजना को लागू करने का आदेश जारी कर दिया है. इस योजना के लिए 2000 करोड़ रुपये का बजट मंजूर किया गया है, जिसके तहत सरकारी और राज्य सहायता प्राप्त संस्थानों में पढ़ने वाले हजारों छात्रों को मुक्त लैपटॉप दिए जाएंगे. तमिलनाडु बजट 2026-27 में घोषित योजना को सुचारू रूप से लागू करने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन भी किया गया है.

किन छात्रों को मिलेगा योजना का लाभ?

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वेत्री लैपटॉप योजना के तहत शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कई प्रोग्राम के छात्रों को शामिल किया गया है.  इसमें सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेज से ग्रैजुएशन या डिप्लोमा प्रोग्राम कर रहे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के छात्र शामिल होंगे. इसके अलावा आर्ट्स, साइंस, इंजीनियरिंग, मेडिकल, चिकित्सा विज्ञान, कृषि, मत्स्य पालन और कानून के छात्र भी में शामिल होंगे. वहीं पॉलिटेक्निक और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कार्यक्रमों में नामांकित विद्यार्थी भी इसके पात्र होंगे. इसके अलावा 2025-26 सत्र में योजना के लाभ से वंचित रहे प्रोफेशनल कोर्स के तीसरे और चौथे वर्ष के वर्तमान छात्रों को भी योजना में शामिल कर राहत दी गई है.

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इंजीनियरिंग छात्रों के लिए मिलेंगे यह लैपटॉप

इंजीनियरिंग और तकनीकी प्रोग्राम की जरूरत को ध्यान में रखते हुए सरकार ने विशेष प्रावधान किया है. इंजीनियरिंग के छात्रों को इंटेल कोर आई5 प्रोसेसर या उसके उच्च क्षमता वाले कॉन्फिगरेशन वाले लैपटॉप दिए जाएंगे. वहीं गुणवत्ता मानको के अनुरूप लैपटॉप की खरीद और वितरण के जिम्मेदारी राज्य संचालित इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ तमिलनाडु को सौंपी गई है.

याेजना शुरू करने के पीछे क्या है उद्देश्य?

डिजिटल लर्निंग के दौर में लैपटॉप शिक्षा का एक अनिवार्य साधन बन चुका है. सरकार के अनुसार इस योजना का उद्देश्य छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा हासिल करने, नए स्किल सीखने और रोजगार के अवसरों की तैयारी में मदद करना है. वहीं विशेष रूप से वंचित वर्ग और मध्यम आय वाले परिवारों से आने वाले छात्रों तक डिजिटल साधनों के पहुंच आसान करने के लिए यह योजना शुरू कर की जा रही है. इसके अलावा वैश्विक नौकरी बाजार के कंपटीशन के अनुरूप छात्रों की क्षमताओं और रोजगार क्षमता को मजबूत करने के लिए यह योजना शुरू की जा रही है.

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About the author कविता गाडरी

कविता एबीपी नेटवर्क नोएडा के साथ बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही है. वर्तमान में कविता का मुख्य फोकस शिक्षा, करियर और नौकरी से जुड़ी खबरों पर रहता है.

करीब 3.5 साल से पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी कव‍िता एबीपी नेटवर्क से पहले राजस्थान पत्रिका में काम कर चुकी है. यहां  उन्होंने नेशनल एडिशन और अलग-अलग सप्लीमेंट्स के लिए काम किया. राजस्थान पत्रिका में करियर की उड़ान और सी न्यूज जैसे कॉलम वह कवर करती थी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो के साथ काम करने का अवसर मिला, जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन की बारीकियों को समझने का अनुभव दिया. वहीं पत्रकारिता के अलावा कविता की खास रुचि खेल, विशेष रूप से क्रिकेट में है. राजस्थान पत्रिका में रहते हुए कविता ने मदर्स डे स्पेशल स्पोर्ट्स एडिशन में भी काम किया है.

पढ़ाई की बात करें तो कविता ने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई की.
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Published at : 09 Nov 2026 04:38 PM (IST)
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