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हिंदी न्यूज़शिक्षाChina Education Reform: बच्चों पर पढ़ाई का बोझ कम करेगा चीन, ज्यादा होमवर्क और बार-बार परीक्षा पर सख्त रोक

China Education Reform: बच्चों पर पढ़ाई का बोझ कम करेगा चीन, ज्यादा होमवर्क और बार-बार परीक्षा पर सख्त रोक

China Education Reform: चीन ने छात्रों पर बढ़ते पढ़ाई के दबाव को कम करने के लिए ज्यादा होमवर्क और बार-बार परीक्षा पर रोक लगा दी है. आइए पूरी डिटेल्स जानते हैं...

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 27 Mar 2026 06:38 PM (IST)
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चीन से आई एक बड़ी खबर सामने आई है. अब वहां की सरकार ने छात्रों पर बढ़ते पढ़ाई के दबाव को कम करने के लिए नया ढांचा लागू किया है. इस नई व्यवस्था में ज्यादा होमवर्क देने, बार-बार परीक्षा कराने और बच्चों के ब्रेक टाइम में कटौती करने पर साफ रोक लगा दी गई है.

यह दिशा-निर्देश Ministry of Education of China की ओर से जारी किए गए हैं. इनका मकसद साफ है कि पढ़ाई जरूरी है, पर बच्चों की सेहत उससे भी ज्यादा जरूरी है. लंबे समय से वहां की शिक्षा पद्धति को बहुत परीक्षा-केंद्रित माना जाता रहा है. अब सरकार इस सोच से धीरे-धीरे दूरी बनाती दिख रही है.

ज्यादा होमवर्क और बार-बार परीक्षा पर रोक

नए नियमों के तहत स्कूल अब बच्चों को जरूरत से ज्यादा होमवर्क नहीं दे सकेंगे. साथ ही, छोटी-छोटी बात पर परीक्षा लेने की आदत पर भी रोक लगाई गई है. अधिकारियों का कहना है कि परीक्षा का इस्तेमाल छात्रों को चुनने या छांटने के साधन के रूप में नहीं होना चाहिए.

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एक और अहम बात यह है कि शिक्षकों का आकलन भी अब टॉप करने वाले छात्रों के आधार पर नहीं किया जाएगा. यानी बड़े एग्जाम में अच्छे नंबर लाने वाले छात्रों के कारण किसी शिक्षक को इनाम या सजा नहीं दी जाएगी. इससे पढ़ाई का दबाव कम करने में मदद मिलेगी.

ब्रेक टाइम और खेलकूद जरूरी

इस ढांचे में बच्चों के ब्रेक टाइम को बहुत महत्व दिया गया है. स्कूल अब बच्चों के आराम के समय में कटौती नहीं कर सकेंगे. ब्रेक के दौरान बच्चों को कक्षा में रोकना या बाहर जाने से मना करना नियम के खिलाफ होगा.

पहले जारी आदेशों में यह भी तय किया गया था कि प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के छात्रों को रोज कम से कम दो घंटे शारीरिक गतिविधि करनी होगी. यानी खेल, कूद, दौड़ या किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी अब पढ़ाई जितनी ही जरूरी मानी जाएगी.

छोटी उम्र में पढ़ाई का दबाव नहीं

नए नियम केवल बड़े बच्चों के लिए नहीं हैं. किंडरगार्टन स्तर पर भी खास ध्यान दिया गया है. स्कूलों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे छोटे बच्चों को प्राथमिक कक्षा जैसा पाठ्यक्रम न पढ़ाएं. शहरों में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण कई जगह छोटे बच्चों पर भी पढ़ाई का बोझ बढ़ने लगा था. अब इसे रोकने की कोशिश की जा रही है ताकि बच्चे अपनी उम्र के अनुसार सीखें और खेलें.
 
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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 27 Mar 2026 06:38 PM (IST)
Tags :
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