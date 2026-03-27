बच्चों पर पढ़ाई का बोझ कम करेगा चीन, ज्यादा होमवर्क और बार-बार परीक्षा पर सख्त रोक

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चीन से आई एक बड़ी खबर सामने आई है. अब वहां की सरकार ने छात्रों पर बढ़ते पढ़ाई के दबाव को कम करने के लिए नया ढांचा लागू किया है. इस नई व्यवस्था में ज्यादा होमवर्क देने, बार-बार परीक्षा कराने और बच्चों के ब्रेक टाइम में कटौती करने पर साफ रोक लगा दी गई है.

यह दिशा-निर्देश Ministry of Education of China की ओर से जारी किए गए हैं. इनका मकसद साफ है कि पढ़ाई जरूरी है, पर बच्चों की सेहत उससे भी ज्यादा जरूरी है. लंबे समय से वहां की शिक्षा पद्धति को बहुत परीक्षा-केंद्रित माना जाता रहा है. अब सरकार इस सोच से धीरे-धीरे दूरी बनाती दिख रही है.

ज्यादा होमवर्क और बार-बार परीक्षा पर रोक

नए नियमों के तहत स्कूल अब बच्चों को जरूरत से ज्यादा होमवर्क नहीं दे सकेंगे. साथ ही, छोटी-छोटी बात पर परीक्षा लेने की आदत पर भी रोक लगाई गई है. अधिकारियों का कहना है कि परीक्षा का इस्तेमाल छात्रों को चुनने या छांटने के साधन के रूप में नहीं होना चाहिए.

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एक और अहम बात यह है कि शिक्षकों का आकलन भी अब टॉप करने वाले छात्रों के आधार पर नहीं किया जाएगा. यानी बड़े एग्जाम में अच्छे नंबर लाने वाले छात्रों के कारण किसी शिक्षक को इनाम या सजा नहीं दी जाएगी. इससे पढ़ाई का दबाव कम करने में मदद मिलेगी.

ब्रेक टाइम और खेलकूद जरूरी

इस ढांचे में बच्चों के ब्रेक टाइम को बहुत महत्व दिया गया है. स्कूल अब बच्चों के आराम के समय में कटौती नहीं कर सकेंगे. ब्रेक के दौरान बच्चों को कक्षा में रोकना या बाहर जाने से मना करना नियम के खिलाफ होगा.

पहले जारी आदेशों में यह भी तय किया गया था कि प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के छात्रों को रोज कम से कम दो घंटे शारीरिक गतिविधि करनी होगी. यानी खेल, कूद, दौड़ या किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी अब पढ़ाई जितनी ही जरूरी मानी जाएगी.

छोटी उम्र में पढ़ाई का दबाव नहीं

नए नियम केवल बड़े बच्चों के लिए नहीं हैं. किंडरगार्टन स्तर पर भी खास ध्यान दिया गया है. स्कूलों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे छोटे बच्चों को प्राथमिक कक्षा जैसा पाठ्यक्रम न पढ़ाएं. शहरों में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण कई जगह छोटे बच्चों पर भी पढ़ाई का बोझ बढ़ने लगा था. अब इसे रोकने की कोशिश की जा रही है ताकि बच्चे अपनी उम्र के अनुसार सीखें और खेलें.



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